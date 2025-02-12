"Контракт 18-24": у "Резерв+" з’явилася можливість подати заявку на однорічний контракт із ЗСУ, - Міноборони
Міністерство оборони України оголосило про оновлення застосунку "Резерв+", що дає змогу громадянам віком 18-24 років подати заявку на добровільний однорічний контракт із ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.
Це частина нового проєкту "Контракт 18-24", мета якого - залучити молодь до Сил оборони на вигідних умовах.
В оновленій версії застосунку користувачі зможуть знайти доступні вакансії, ознайомитися з умовами служби та вибрати підрозділ для підписання контракту. Подати заявку також можна через офіційний сайт.
Як повідомляється, проєкт передбачає виплату контрактникам 1 млн грн: 200 тис. грн - одразу після підписання контракту, а решта суми - протягом служби. Крім того, учасники отримають щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. грн, можливість оформлення іпотеки під 0%, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення (включно із зубним протезуванням) та право на виїзд за кордон після року служби.
Важливою перевагою є те, що після завершення контракту надається відстрочка від мобілізації на 12 місяців.
Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.
У відомстві наголосили, що приєднання до Сил оборони за цим проєктом - не мобілізація, а добровільний вибір.
Кто же туда пустить, там заплатить надо много, чтобы пустили.
Крім того, основні пільги, крім мотиваційної грошової виплати, мало подіють у цій категорії. Сумніваюся, що молодь 18-25 зацікавить протезування зубів чи безкоштовний проїзд в трансопрті. Та навіть іпотека. А ось для групи 27-47 іпотека під 0 річних - це бомбезно. Можна б було додати ще списання вже існуючої іпотеки, але це зрозуміло додаткові витрати. Та можливість безкоштовного навчання та вступу в виш для дітей.
Тому я сподіваюся, що невдовзі контрактна система буде запропонова також для інших вікових груп. Чому я так думаю? Бо контрактні пропозиції виписані дуже грамотно та з заделом на інші вікові групи.
Шкода лише, що зроблено це запізно. Якби цю систему почали впроваджувати ще на початку 2023, коли ще були добровольці та взагалі інші настрої в соціумі, то не факт, що справа дійшла б до такого позору як бусифікація. Якщо припустити, що у нас десь близько 15-20 млн чоловіків (з розрахунку на 42 млн чисельності громадян України), то якби контракт підписали б 10 відсотків - це фактично армія чисельністю до 2 млн осіб. Причому армія мотивована та професійна. Згодьтеся, це були б зовсім інші і військові, і соціальні розклади.
Якій річний контракт?! Ви про що???
Що ніхто законів не читав?
Згідно нашого законодавства, всі контракти автоматично продовжуються до закінчення військового стану ПЛЮС, на період відновлення! Тобто, коли закінчиться війна, усіх мобілізованих відпустять, а контрактники продовжать служити до закінчення "періоду відновлення" (розмінування, розбір завалів і т.і)
На поточний момент, усі військові, чий контракт вже закінчився, досі служать і звільнитися НЕ МОЖУТЬ! Як їм цього не хотілось би
Ну а у нас, звичайно, зрада-зрадна в коментарях буде.
Зєлєні тут схожі на американців: випробують усі неправильні варіанти, щоб зрештою зробити правильно. Чи вистачить України на випробовування всіх неправильних варіантів - то таке.
пацанам в окопах платять лиш за бойові, тож ці виплати як курсантам завеликі!!!а з умовою що їх на фронт не візьмуть перші півроку, то це абсурдно звучить.
але зебанда готова на все, гроші знайдуть за рахунок тебе, мене.
повисять тарифи, акцизи...
а чому так???
тому що ті 2-4 млн які зараз броньовані та відмазані, один хер воювати при зе не підуть.
бо то його лохторат...
закінчаться 18-24річні, запропонують жінкам, і навіть вагітним, а вони та ті котрих я назвав знов не підуть.
закінчаться всі...... вони здриснуть, але всеодно воювати навіть за чесно награбоване не будуть..
це моє баченні правління потужної потужності та незламної незламності від зе та тих кого я назвав. + кожному по *****!!!!!
Це не сюр, це недолуга спроба боротьби за виборця. У Зеленського геть відсутні яйця. В воюючій країні люди кидаються на військових і відбивають ухилянтів, а цей персонаж води в рот набрав з приводу ТЦК.
Ну ось воно як🤔
В нас що Кріпосне Право,а дозвіл на перетин Кордону - Вільна для Кріпаків???
Дожилися🤬