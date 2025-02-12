"Контракт 18-24": у "Резерв+" з’явилася можливість подати заявку на однорічний контракт із ЗСУ, - Міноборони

Міністерство оборони України оголосило про оновлення застосунку "Резерв+", що дає змогу громадянам віком 18-24 років подати заявку на добровільний однорічний контракт із ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.

Це частина нового проєкту "Контракт 18-24", мета якого - залучити молодь до Сил оборони на вигідних умовах.

В оновленій версії застосунку користувачі зможуть знайти доступні вакансії, ознайомитися з умовами служби та вибрати підрозділ для підписання контракту. Подати заявку також можна через офіційний сайт.

Як повідомляється, проєкт передбачає виплату контрактникам 1 млн грн: 200 тис. грн - одразу після підписання контракту, а решта суми - протягом служби. Крім того, учасники отримають щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. грн, можливість оформлення іпотеки під 0%, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення (включно із зубним протезуванням) та право на виїзд за кордон після року служби.

Важливою перевагою є те, що після завершення контракту надається відстрочка від мобілізації на 12 місяців.

Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.

У відомстві наголосили, що приєднання до Сил оборони за цим проєктом - не мобілізація, а добровільний вибір.

