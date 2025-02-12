УКР
2 984 37

"Контракт 18-24": у "Резерв+" з’явилася можливість подати заявку на однорічний контракт із ЗСУ, - Міноборони

застосунок Резерв+

Міністерство оборони України оголосило про оновлення застосунку "Резерв+", що дає змогу громадянам віком 18-24 років подати заявку на добровільний однорічний контракт із ЗСУ. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України. 

Це частина нового проєкту "Контракт 18-24", мета якого - залучити молодь до Сил оборони на вигідних умовах.

В оновленій версії застосунку користувачі зможуть знайти доступні вакансії, ознайомитися з умовами служби та вибрати підрозділ для підписання контракту. Подати заявку також можна через офіційний сайт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Формування нових бригад припинено, основні зусилля зосередять на доукомплектуванні існуючих, - Паліса

Як повідомляється, проєкт передбачає виплату контрактникам 1 млн грн: 200 тис. грн - одразу після підписання контракту, а решта суми - протягом служби. Крім того, учасники отримають щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. грн, можливість оформлення іпотеки під 0%, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення (включно із зубним протезуванням) та право на виїзд за кордон після року служби.

Важливою перевагою є те, що після завершення контракту надається відстрочка від мобілізації на 12 місяців.

Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.

У відомстві наголосили, що приєднання до Сил оборони за цим проєктом - не мобілізація, а добровільний вибір.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Добровольці до 25 років, які підписали контракт із ЗСУ до нових умов, зможуть отримати 1 млн грн, - Міноборони

+10
Цікаво виходить,одним контракт на рік і міліон,а іншим мобілізація на невизначний термін. Це якийсь сюр.
12.02.2025 11:56 Відповісти
+10
Тут питання не у лозіці. Створили не рівні умови для контрактників, вирішивши, що люди 25+ чимось гірші, по суті на законодавчому рівні закріпили дискримінацію по віковій ознаці . Про мобілізованих я мовчу. Тепер давайте подивимось вже не з точки зору законодавства, а чисто реалій та взаємовідносин. Це прямий шлях до конфліктів вже у самій структурі ЗСУ, яка, якби там не було, різношарова у соціальному плані. Тепер з точки зору мобілізованої людини. Скільки часу мобілізований має бути на нулі, тобто у зоні прямого зіткнення з ворогом, щоб йому за рік нарахували 1 млн. грн? Більше пів року. А от 21 річному достатньо просто підписати контракт і десь служити умовно у Львові. І я так розумію, що підписати можна контракт з Держприкордонною службою, і так само служити десь на україно-румунському кордоні наприклад.
12.02.2025 12:05 Відповісти
+6
Було б логічніше в першу чергу запропонувати річні контракти людям у віці 40+, бо в них здоров'я гірше, ніж у 18-24-річних і їм важче фізично витримати більше року...
показати весь коментар
12.02.2025 11:52 Відповісти
........млять
12.02.2025 11:51 Відповісти
Було б логічніше в першу чергу запропонувати річні контракти людям у віці 40+, бо в них здоров'я гірше, ніж у 18-24-річних і їм важче фізично витримати більше року...
12.02.2025 11:52 Відповісти
Тут питання не у лозіці. Створили не рівні умови для контрактників, вирішивши, що люди 25+ чимось гірші, по суті на законодавчому рівні закріпили дискримінацію по віковій ознаці . Про мобілізованих я мовчу. Тепер давайте подивимось вже не з точки зору законодавства, а чисто реалій та взаємовідносин. Це прямий шлях до конфліктів вже у самій структурі ЗСУ, яка, якби там не було, різношарова у соціальному плані. Тепер з точки зору мобілізованої людини. Скільки часу мобілізований має бути на нулі, тобто у зоні прямого зіткнення з ворогом, щоб йому за рік нарахували 1 млн. грн? Більше пів року. А от 21 річному достатньо просто підписати контракт і десь служити умовно у Львові. І я так розумію, що підписати можна контракт з Держприкордонною службою, і так само служити десь на україно-румунському кордоні наприклад.
12.02.2025 12:05 Відповісти
Ну, не зовсім так. Якщо зайти на офіційний сайт, то там перелік з 6 бригад і то, скажімо так, бригади не для відпочинку. А про дискримінацію я повністю погоджуюсь.
12.02.2025 12:20 Відповісти
>служити десь на україно-румунському кордоні
Кто же туда пустить, там заплатить надо много, чтобы пустили.
12.02.2025 13:34 Відповісти
Я сподіваюся, що 18-24 вибрана як фокусна група для обкатки системи контрактного набору. Тому що багато контрактників вона не дасть. По-перше, їх фізично мало. Уся група 18-25 менше мільйона осіб. По-друге, більшість студенти. Тобто, реально для контракту там не більше 100-300 тис юнаків. Якщо припустимо з них підпише контракт 10-15 відсотків, а це чудовий показник, який покаже, що система працює, то фізично це лише близько 20 -30 тис осіб.
Крім того, основні пільги, крім мотиваційної грошової виплати, мало подіють у цій категорії. Сумніваюся, що молодь 18-25 зацікавить протезування зубів чи безкоштовний проїзд в трансопрті. Та навіть іпотека. А ось для групи 27-47 іпотека під 0 річних - це бомбезно. Можна б було додати ще списання вже існуючої іпотеки, але це зрозуміло додаткові витрати. Та можливість безкоштовного навчання та вступу в виш для дітей.
Тому я сподіваюся, що невдовзі контрактна система буде запропонова також для інших вікових груп. Чому я так думаю? Бо контрактні пропозиції виписані дуже грамотно та з заделом на інші вікові групи.
Шкода лише, що зроблено це запізно. Якби цю систему почали впроваджувати ще на початку 2023, коли ще були добровольці та взагалі інші настрої в соціумі, то не факт, що справа дійшла б до такого позору як бусифікація. Якщо припустити, що у нас десь близько 15-20 млн чоловіків (з розрахунку на 42 млн чисельності громадян України), то якби контракт підписали б 10 відсотків - це фактично армія чисельністю до 2 млн осіб. Причому армія мотивована та професійна. Згодьтеся, це були б зовсім інші і військові, і соціальні розклади.
12.02.2025 12:16 Відповісти
Ну, ми тут теж дискутуємо про те, що це пробний варіант, бо така програма має дуже хороший потенціал. Розширити її до 18-40, і проблеми з мобілізацією можуть зійти до мінімуму.
12.02.2025 12:25 Відповісти
Я би казав, що найдоцільніше витратити гроші на людей від 18 до 40, а ще краще від 21 до 40.
12.02.2025 12:22 Відповісти
Ееее, ну тобто до 40 - контракт, а 41-60 - бусифікація? Може варто поширити на 18-59 все ж таки?
12.02.2025 14:47 Відповісти
Ні 41-60 по хатах
12.02.2025 17:13 Відповісти
Але є один нюанс😁
Якій річний контракт?! Ви про що???
Що ніхто законів не читав?
Згідно нашого законодавства, всі контракти автоматично продовжуються до закінчення військового стану ПЛЮС, на період відновлення! Тобто, коли закінчиться війна, усіх мобілізованих відпустять, а контрактники продовжать служити до закінчення "періоду відновлення" (розмінування, розбір завалів і т.і)
На поточний момент, усі військові, чий контракт вже закінчився, досі служать і звільнитися НЕ МОЖУТЬ! Як їм цього не хотілось би
12.02.2025 15:28 Відповісти
На росії такий підхід працює аж бігом.
Ну а у нас, звичайно, зрада-зрадна в коментарях буде.
12.02.2025 11:52 Відповісти
Тому що в коментарях багато огидних кацапоботів.
12.02.2025 12:02 Відповісти
Це зрозуміло, але ж є і, так би мовити, свої рідні корисні ідіоти.
12.02.2025 12:03 Відповісти
Якщо уважно почитаєте, то "зрада" лише стосується вікової несправедливості. А так - ідея чудова і правильна, про яку тут більшість коментарів весь час каже.
12.02.2025 14:48 Відповісти
На росії такий підхід для усіх осіб мобілізаційного віку. Чому молоді здорові мають отримувати всі бонуси, а якщо 25 виповнилося, то вже фіг?
12.02.2025 12:02 Відповісти
І до цього ще дійдуть. Трохи папізжє.
Зєлєні тут схожі на американців: випробують усі неправильні варіанти, щоб зрештою зробити правильно. Чи вистачить України на випробовування всіх неправильних варіантів - то таке.
12.02.2025 12:05 Відповісти
Ну от мені ще 40 нема і я б погодився на такі умови, як оце пропонують (за умови, що ВЛК нарешті "побачить" мої болячки та візьме їх до уваги). І так, я б не втік через рік за кордон, максимум на море поїхав би, бо я з моєю спеціальністю там нафіг кому треба, а трускавки збирати не хочу...
12.02.2025 12:11 Відповісти
Деніс Войцеховський Ви дуже точно підмітили. Хочу тількі додати, коли візьмуть в облогу Дніпро
12.02.2025 12:53 Відповісти
так, зрада!
пацанам в окопах платять лиш за бойові, тож ці виплати як курсантам завеликі!!!а з умовою що їх на фронт не візьмуть перші півроку, то це абсурдно звучить.
але зебанда готова на все, гроші знайдуть за рахунок тебе, мене.
повисять тарифи, акцизи...
а чому так???
тому що ті 2-4 млн які зараз броньовані та відмазані, один хер воювати при зе не підуть.
бо то його лохторат...
закінчаться 18-24річні, запропонують жінкам, і навіть вагітним, а вони та ті котрих я назвав знов не підуть.
закінчаться всі...... вони здриснуть, але всеодно воювати навіть за чесно награбоване не будуть..
це моє баченні правління потужної потужності та незламної незламності від зе та тих кого я назвав. + кожному по *****!!!!!
12.02.2025 12:06 Відповісти
Это дискриминация по возрастному цензу, неужели не понятно?! Это нужно было делать в 2022г. Все кто на 0 получают миллион и з/п 200к., все кто в штабе получают 20к. Об этом все кричали, армия 1млн, а воевать желающих нет.
12.02.2025 12:09 Відповісти
Цікаво виходить,одним контракт на рік і міліон,а іншим мобілізація на невизначний термін. Це якийсь сюр.
12.02.2025 11:56 Відповісти
Andrei Andreev #495049

Це не сюр, це недолуга спроба боротьби за виборця. У Зеленського геть відсутні яйця. В воюючій країні люди кидаються на військових і відбивають ухилянтів, а цей персонаж води в рот набрав з приводу ТЦК.
12.02.2025 13:07 Відповісти
Немає ніяких "контрактів на рік". На період військового стану, будь який контракт, автоматично продовжується до закінчення військового стану, плюс, на період відновлення. І розірвати його неможливо!
12.02.2025 15:31 Відповісти
Як можна списать 33 роки?В дії наклацав і тобі 20. Два рази ходив,на 1 річний контракт піду.
12.02.2025 11:57 Відповісти
....право на виїзд за кордон після року служби.
Ну ось воно як🤔
В нас що Кріпосне Право,а дозвіл на перетин Кордону - Вільна для Кріпаків???
Дожилися🤬
12.02.2025 11:59 Відповісти
3-4 бригади наберуть
12.02.2025 12:00 Відповісти
Або з них робити окремі підрозділи, або буде повернення дідовщини.
12.02.2025 12:09 Відповісти
Це потрібно було робити ще після першого року повномасштабної війни. Але краще пізно ніж ніколи. Це мотивує багатьох людей, я впевнений. Але вікові обмеження це повний ПЗДЦ... Типова ситуація, 27-33річні (умовно) ухилянти, що сидять вдома, намагаються не висовуватись або, правдами і неправдами, отримують відстрочки і чекають на щось подібне (як ці умови) будуть ще більше демотивовані іти в ЗСУ. І інший аспект, - як до цих добровольців, які прийдуть на таких привілейованих умовах, будуть ставитись в підрозділах? Умовно, якийсь воїн вже воює три роки і не знає скільки ще доведеться воювати, а тут приходить молодь, яка і отримує більше, і знає коли може звільнитися. Як ті воїни реагуватимуть? Тобто, замість справедливості, ми отримуємо черговий поділ людей на категорії... Я згідний, що пропонувати такі умови людям 50+ в більшості випадків недоцільно (хоча і серед них є багато достойних воїнів) але зробіть ті умови хоча б до 40 років і буде з кого вибирати.
12.02.2025 12:12 Відповісти
Якби такі умови запропонували до 40, то у 50-річних був би шанс звільнитися...
12.02.2025 12:24 Відповісти
Так, і це теж, само собою.
12.02.2025 12:26 Відповісти
тепер тСЦИкуни будуть викрадати 18-25 річних і катувати доки ті не підпишуть добровільно контракт
12.02.2025 12:49 Відповісти
Оні жє дєті. Навіщо така спокуса грошима?
12.02.2025 13:29 Відповісти
З 18-20 річних багато виїхали, поки ще були до 18. Залишились ті, хто не бояться мобілізації з різних причин. Або мажори, яких хрін мобілізуєш, або студенти, або люди, які дійсно не проти служити. Питання тільки, чи не буде надто скоотське ставлення до цих молодих і вимагання з них грошей. Бо офіцерами в ЗСУ часто є всякі заздрісні чорти, які не стерплять, що якийсь пацан заробляє більше за нього. Або відправить на тупу смерть, або забиратиме собі ті доплати.
12.02.2025 14:38 Відповісти
 
 