Формування нових бригад припинено, основні зусилля зосередять на доукомплектуванні існуючих, - Паліса

Паліса каже про зупинення формування бригад

Формування нових бригад в Силах оборони припинили.

Про це в інтерв'ю "Ми-Україна" розповів заступник керівника Офісу Президента України та екскомандир 93 бригади "Холодний Яр" Павло Паліса, посилаючись на рішення Ставки, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Паліси, основні зусилля зараз зосередять на тому, щоб доукомплектувати ті бригади, що вже є.

"Основні зусилля зараз будуть зосереджені на доукомплектуванні тих, що вже є, ті, що вже працюють на передньому краї. Окрім того, ті бригади, які на цей час вже сформовані або на завершальній стадії, буде тривати їхня підготовка, знову ж таки, і з врахуванням тих моментів, які ми мали попередні рази. Це стосовно нових підрозділів все", - заявив він.

Нагадаємо, що раніше в одному зі своїх стрімів на YouTube головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявляв, що президент Володимир Зеленський розпорядився зупинити формування нових бригад.

Ситуація у 155 бригаді

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.

Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня стало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада Анна Київська стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

Топ коментарі
+17
Ой, та ладна, не прошло и пару лет как дошло.
12.02.2025 00:11 Відповісти
+13
брехня все

зельоні гниди брехали всі 6 років ..а тут раптом почали робити правильно і казати правду

і ви їм вірите, вас мамка немовлятами на бетон кидала неодноразово ? ))
12.02.2025 00:26 Відповісти
+13
Отак одразу?
Фігасє...
Навіть п'ятирічки не пройшло, як це питання було піднято, розкладено, висвітлено та зазначено безглуздість того, що робить ЗЄ та Сирський.
12.02.2025 00:40 Відповісти
ЗЄраф большой !
Єму віднєй....

.
12.02.2025 00:26 Відповісти
Це злочинне рішення, що призведе до остаточної деградації ЗСУ.
12.02.2025 01:20 Відповісти
Знов тіж граблі як і в багатьох інших випадках, спочатку роблять дурість, хоча їх попереджають що цього не треба робить, а потім скасовують і роблять так як їм казали.Дурість шмарчка зеленського дуже дорого коштуе українцям
12.02.2025 10:41 Відповісти
Нарешті. Досвідчені воїни передаватимуть безцінний досвід новоприбулому поповненню.
12.02.2025 00:12 Відповісти
Не ходіть голосувати - Ви занадто легко піддаєтеся пропаганді.
12.02.2025 01:21 Відповісти
Цілющі піздюлі від Трампа?
12.02.2025 00:18 Відповісти
Ні, це план по остаточному руйнуванню ЗСУ.
12.02.2025 01:23 Відповісти
Чого б це?
12.02.2025 01:51 Відповісти
Бо ЗСУ в ********* вигляді продемонстрували свою нездатність перемагати. Не створюючи нового, не створиш кращого.
12.02.2025 01:58 Відповісти
Київ, Суми, Чернігів, Миколаїв, Херсон, Ізюм, Суджа - просто набір жестів доброї волі.
19.02.2025 23:41 Відповісти
Ще Зимовий похід згадайте чи Конотопську битву
20.02.2025 08:53 Відповісти
" ЗСУ в ********* вигляді продемонстрували свою нездатність перемагати"

що з переліченого мною було звільнено не ********* ЗСУ?
31.03.2025 14:58 Відповісти
Тоді в армії були добровольці і резервісти, а зараз ЗСУ на 90% складається з мобіків і командирів совкового виховання.
01.04.2025 07:58 Відповісти
Ага, а створювати нові бригади абсолютно зелених бійців і кидати їх відразу в пекло, це типу щось краще?
12.02.2025 02:13 Відповісти
Якщо вони підготовлені та оснащені, то пекло буде для ворога. Поповнення в старих бригадах втрачається набагато швидше ніж у вашому "пеклі".
12.02.2025 02:19 Відповісти
Досвід, досвід...
12.02.2025 14:44 Відповісти
З таким досвідом, що є, не переможеш. Треба вміння, які не отримати, ховаючись від скидів по ямах.
12.02.2025 17:17 Відповісти
Не хвилюйтеся, зроблять. Все, що шкодить україні вони роблять!
показати весь коментар
12.02.2025 01:27 Відповісти
питання в іншому-хто віддав наказ відправити бригаду на нуль не забезпечивши її потреби???
хто відповів за халатні преступні дії яки призвели до загибелі та поранення військових??

хто відповів за поставленний брак???

хто відповів за ігнорування потреб та настроїв особового складу??

тупо кинули на призволяще???
12.02.2025 00:31 Відповісти
А хто у нас верховний головком і винний у просьорах військово-політичного керівництва?

ммм... Порошенко?
12.02.2025 00:42 Відповісти
в тебе запор головного мозку??
можешь втикнути своїм нестриженим когтєм у те місце до вказаний ваш кумир,і ткни від душі щоб заіскрило ,може відпустить
12.02.2025 01:00 Відповісти
То навіть гадки нема, хто ж це може бути?
12.02.2025 01:01 Відповісти
розповів заступник керівника Офісу Президента України

Може це якось наведе на думку щодо того звідки ноги проблем комплектації ЗСУ ростуть?
12.02.2025 01:05 Відповісти
Тепер треба цих керівників показово покарати. Призначити в командування новостворених корпусів.
12.02.2025 01:20 Відповісти
Якщо ефективні менеджери ОП почнуть командувати ще й корпусами - ***** тим корпусам.
12.02.2025 01:29 Відповісти
саме найпаскудніше що так і зроблять,бо з часів совка ,,хороші,, завжди були ближче до штабу ,а ,,погані,, там де не дуже зручно спати.тому і дупи лижуть і підгадити за щастя бо нема ротації для командування,було б правільніше як би всі свині з погонами самі дейколи ночували під кабами у окопах
12.02.2025 01:50 Відповісти
Отак одразу?
Фігасє...
Навіть п'ятирічки не пройшло, як це питання було піднято, розкладено, висвітлено та зазначено безглуздість того, що робить ЗЄ та Сирський.
12.02.2025 00:40 Відповісти
Питання назріло - привладні гніди провалили набір, навчання і оснащення нових боєздатних частин. І тепер, замість того щоб налагодити процес створення нової армії, під загальні оплески оголошують, що просто не будуть створювати ******* армію.
12.02.2025 01:53 Відповісти
Це злочинне рішення. ЗСУ деградувала і замість шансу зробити з неї щось путяще ці гниди збираються спалити залишки людського ресурсу.
12.02.2025 01:26 Відповісти
В чому полягає той шанс? в наборі нулячих недосвідчених бригад?
12.02.2025 01:53 Відповісти
У СЗЧ та потрапляннях в оточення - ось у чому досвідчені "старі" бригади. З тим п…ватизмом, що в ЗСУ зараз робиться перемог не буде. У створенні нової армії шанс. А для того треба набирати нормальних людей, готувати та забезпечувати їх, а не класти на все це болта.
12.02.2025 02:06 Відповісти
а можна будь ласка я не буду коментувати відверту шизо-маячню про людей які пройшли АТО і пекло 22 року? дякую.
19.02.2025 23:38 Відповісти
В армії "атошників" один на бат і ті не можуть прижитися, більшість 2023, яких держава "прокинула".
20.02.2025 07:50 Відповісти
і знову пурга якась, Пєсков не ваш родич часом?
31.03.2025 15:00 Відповісти
Наполеон-чик притомний?
12.02.2025 03:22 Відповісти
не пройшло і року, як охвіс швидких рішень припіздєнта роздуплився. уміють люди!
12.02.2025 09:34 Відповісти
Включать ум полезно...
12.02.2025 10:22 Відповісти
Полєзно, если он есть.
12.02.2025 11:00 Відповісти
Країною і Армією керують зрадники, злодії, брехуни і психопати.
12.02.2025 11:49 Відповісти
 
 