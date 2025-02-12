80% переданих АРМА активів не приносять дохід державі. Антикорупційний комітет готує законодавчі зміни, - "слуга народу" Радіна

80% арештованих активів, переданих в АРМА за ухвалами суду, не приносять дохід державі.

Про це повідомила у фейсбуку голова Комітету з питань антикорупційної політики, нардепка "Слуги народу" Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

Більше того, за її словами, ці активи навіть не передані управителям і часом продовжують "годувати" власників-фігурантів кримінальних проваджень або корумпантів. Попри зростання прибутків від управління арештованими активами, у АРМА не забезпечено ефективне управління навіть половиною їх "портфелю".

Далі вона детальніше аргументує, чому так сталося та пропонує шляхи, як вирішити ці проблеми.

За словами нардепки, АРМА не приймає в управління арештовані активи, або прокурори ці активи просто не віддають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квартири, кав’ярні та повітряне судно: АРМА знайшло майно київських підприємців, причетних до фальсифікації ліків

"Саме так: попри винесені ухвали суду щодо передачі в АРМА активів вартістю 52 млрд гривень, АРМА фактично взяло на баланс лише активи сукупною вартістю 12 млрд грн. Решта активів на близько 40 млрд грн просто "зависли" у повітрі без належного контролю і менеджменту - або розбазарювались і втрачали свою вартість, або де-факто продовжували перебувати під контролем у власника. І це показники лише за час повномасштабного вторгнення.

Одне з рішень - обов’язок і АРМА, і прокурорів оформлювати передачу активів на баланс АРМА у чітко визначений строк", - зауважила Радіна.

Також зазначається, що більшість активів з АРМА роками не передається в управління. Середній строк від передачі активу в АРМА до оголошення конкурсу з пошуку управителя складає 17 місяців.

"Що відбувається із активом протягом цього часу? Знову або знецінення, або заробітки власника, чи "чорні" заробітки правоохоронців/причетних до затягування передачі активів в управління.

Одне з рішень - законодавчо встановити граничний строк, у який має бути оголошений відбір управителя", - додає нардепка.

Також читайте: Нардеп Гончаренко заявив про порушення АРМА з акціями "Укрнафтобуріння"

Окрім того, Радіна звертає увагу, що часто не вдається знайти управителів для активів навіть тоді, коли АРМА оголошує конкурси. За минулий рік АРМА оголосило на Prozorro лише 33 конкурси для пошуку управителів, 21 торги не відбулися, знайти вдалося лише 12 управителів. Проте визначення управителя через конкурс - це ще не здійснення управління.

До прикладу вона зазначає, що управління "Моршинською" фактично заблоковано, бо управителем відібрано конкурента по ринку, а Антимонопольний комітет уже майже рік не надає висновок щодо наявності або відсутності концентрації. Конкурс із пошуку управителя для ТРЦ "Гуллівер" закінчився відмовою АРМА від підписання угоди через підозри щодо можливих звʼязків між потенційним управителем та власником активу.

"Можна сказати про належну реакцію АРМА у цьому кейсі. Проте, що в результаті? Знову відсутність доходу для держави від управління та наявність такого доходу в інших осіб", - йдеться у дописі.

На переконання Радіної, доходи від управління активами в АРМА можуть бути більшими. У 2024 році АРМА отримало від управління трохи більше двох мільярдів гривень доходів, з яких від управління майном і бізнесом - 1 мільярд гривень. Проте, за даними Рахункової палати, нездійснення заходів управління могло коштувати державі щонайменше 850 мільйонів гривень неотриманого доходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Фонду держмайна анонсувала приватизацію конфіскованого у росіян виробника порошку "Ушастий нянь"

"Рішенням має стати залучення до управління активами професійних управителів, а не бізнес-конкурентів. Такими управителями можуть стати арбітражні керуючі та виконавці. Важливо, щоб вони проходили відповідну сертифікацію та могли бути притягнені як до цивільної, так і до дисциплінарної відповідальності за недбальство при управлінні активами або штучну мінімізацію прибутків на користь власника чи конкурентів. Така відповідальність має передбачати і дискваліфікацію з професії.

Час врегулювати управління арештованими активами так, щоб держава отримала дохід, а власник не зазнав збитків від знецінення активу. Разом із колегами з антикорупційного комітету запропонували описані вище рішення у законопроекті 12374-Д. Прошу колег підтримати у першому читанні", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АРМА відхилило кандидатуру переможця на управління київським ТРЦ "Гулівер". Які порушення виявлено?

"Днями керівники АРМА запросили взяти участь в робочому обговоренні процедур управління активами із арбітражними керуючими. На захід було запрошено і адвокатів з адвокатського обʼєднання Barristers (захисники ексголови АРМА Антона Янчука, який разом з Андрієм Довбенком отримав від НАБУ підозру у корупційній схемі реалізації арештованого майна, переданого в АРМА) та Aver Lex (зокрема, був пан Віталій Сердюк, учасник прес-конференції януковича в ростові-на-дону у 2014 році). Панове адвокати виступали за те, щоби теж отримати право управляти арештованими активами", - резюмує нардепка.