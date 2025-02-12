100 млн грн застави для Бондара, якого підозрюють у заволодінні коштами "УЗ", залишили без змін після апеляції

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін рішення про застосування до народного депутата Віктора Бондаря запобіжного заходу у вигляді 100 мільйонів гривень застави.

Про це повідомила пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, йому інкримінують заволодіння коштами державного підприємства "Укрзалізниця".

"Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС від 24.01.2025 про застосування до народного депутата України запобіжного заходу у виді застави у розмірі 100 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Ухвала набрала законної сили одразу після проголошення, і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Що передувало?

17 січня НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили Бондару про підозру. За даними слідства, нардеп разом зі спільником-підприємцем розробив схему постачання продукції для Укрзалізниці за завищеними цінами. Через це компанія зазнала збитків у розмірі понад 140 мільйонів гривень.

Після повідомлялося, що 21 січня нардепу Бондару проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 190 млн грн.

У п’ятницю, 24 січня, Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Віктору Бондару. Слідчий суддя відмовився брати депутата під варту, ухваливши рішення про звільнення його під заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.

4 лютого Бондар не сплатив заставу у 100 млн грн, яку йому призначив Вищий антикорупційний суд у справі про заволодіння коштами "Укрзалізниці".

