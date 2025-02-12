Міноборони про "Контракт 18-24": Є певний ажіотаж добровольців
Українські громадяни, які долучаться до Сил оборони за програмою "Контракт 18-24", виконуватимуть бойові завдання на лінії бойового зіткнення близько пів року.
Про це розповів речник Міноборони України Дмитро Лазуткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він нагадав, що ті громадяни, які підпишуть такий контракт одразу ж отримають 200 тисяч гривень.
Наступна виплата буде після проходження базової військової підготовки - 300 тисяч гривень.
Третя частина - 500 тисяч гривень тоді, коли дія контракту вже закінчується, у день виключення зі списків особового складу військової частини.
"Це плюс до грошового забезпечення і додаткового грошового забезпечення, якщо йдеться про виконання бойових завдань. А передбачається, що близько 6 місяців ці люди будуть виконувати бойові задачі на лінії бойового зіткнення", - розповів речник Міноборони.
Лазуткін зазначив, що оборонне відомство розраховує на поповнення для війська і підсилення Сил оборони України.
"І зараз ми по першій добі, яка триває, яка не скінчилася насправді, вже бачимо, що зацікавленість є. Є певний ажіотаж", - додав він.
Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.
У відомстві наголосили, що приєднання до Сил оборони за цим проєктом - не мобілізація, а добровільний вибір.
Головне не просра...ти цей ажіотаж, як просра...ли добровольчий ажіотаж у 2022-2023 рр.
Єдиний варіант не проср...ти цей ажіотаж - зробити усе чітко, як обіцяно. З повними виплатами сум, з чітким терміном контракту. Ніяких "у звязку с складною обстановкою термін контракту коригується..." і іншою дурнею. Не підпускайте до укладання контрактів ТЦК ні в якому вигляді. Якщо справа піде, ви *****...те від того, скільки чоловіків насправді готові воювати на нормальних, людських умовах та з нормальною людською мотивацією. І не лише українських чоловіків. Бо місць де можна за рік заробити не тільки мільйон, а ще й вкупі з такими ніштяками на планеті не так багато. Чоловіків набагато більше насправді.
Більше того, стратегічна лінія держави повинна бути заточена на те, що в осяжному майбутньому саме ЗСУ повинні стати структурою з найвищою оплатою, неспівставною за зарплатами на гражданці та в принципі за можливостями в Україні. Пробачте, айтішники, але прийшов час поступитися місцем "зажравшихся мажорів" військовим. Але у вас залишиться почесне друге місце .
У ЗСУ повинно бути найкращим усе: найвищі зарплати, найкращі медики та госпіталі, військова іпотека під 0 річних тощо. А ВПК - двигуном економіки. Так, ми станемо мілітарною державою. Але це єдиний спосіб залишитися державою в принципі.
ЗСУ - остання надія, що ситуація в країні почне виправлятися. Якщо просре...мо і це - кранти нам, хлопи. Повні та остаточні.
ну, тоді добре.
На рахунок «контракту 18-24» раджу почекати офіційного розʼяснення на папері, адже вже зараз є купа нюансів такий як, підрозділ, в якому можна буде підписати такий контракт, чи потрібно тим, хто приєднався з 2022-го до 25 років, підписувати контракт цей і тд.
Запам'ятайте, такі речі регулює певний нормативно-правовий акт, а не заяви представників МОУ. Чекайте документ, вивчайте і приймайте своє вже рішення.
Але, будь-яка подібна ініціатива, щоби вона працювала, має бути цілком прозорою.
Так чому не надавати громадянство та ділянку землі іноземцям, які згодяться воювати за Україну на контракті? Це ж набагато краще, ніж якщо олігархи завезуть сюди умовних пакістанців, які будуть тупо видобувати наші ресурси, а на цю землю їм буде насра...ти.
ну 95 квартал, не смішіть)
800 000-1 000 000 за рік можна і за границею заробить, при чьому не ризикуючи життям 24\7 заради дєрьмаків при владі і набір совкових лозунгів які патякають тітушкі-бусифікатори і їх боти.
Так, за даними IISS, «потреба в додаткових солдатах оцінюється від 50 000 до 100 000 осіб».
Якщо країна зможе вирішити проблему нестачі кадрів, її військові можливості помітно покращаться, йдеться у дослідженні.
Платите людям землёй, черноземом, 1-2 гектара за месяц вместо тех 100к . И так что бы продать ее нельзя было, только передать по наследству детям/ внукам и только. И никаких налогов и сборов за доходы с этой земли.