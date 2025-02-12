УКР
Міноборони про "Контракт 18-24": Є певний ажіотаж добровольців

Контракт 18-24: Міноборони розповіло про умови для добровольців

Українські громадяни, які долучаться до Сил оборони за програмою "Контракт 18-24", виконуватимуть бойові завдання на лінії бойового зіткнення близько пів року. 

Про це розповів речник Міноборони України Дмитро Лазуткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

Він нагадав, що ті громадяни, які підпишуть такий контракт одразу ж отримають 200 тисяч гривень.

Наступна виплата буде після проходження базової військової підготовки - 300 тисяч гривень.

Третя частина - 500 тисяч гривень тоді, коли дія контракту вже закінчується, у день виключення зі списків особового складу військової частини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Контракт 18-24": у "Резерв+" з’явилася можливість подати заявку на однорічний контракт із ЗСУ, - Міноборони

"Це плюс до грошового забезпечення і додаткового грошового забезпечення, якщо йдеться про виконання бойових завдань. А передбачається, що близько 6 місяців ці люди будуть виконувати бойові задачі на лінії бойового зіткнення", - розповів речник Міноборони.

Лазуткін зазначив, що оборонне відомство розраховує на поповнення для війська і підсилення Сил оборони України. 

"І зараз ми по першій добі, яка триває, яка не скінчилася насправді, вже бачимо, що зацікавленість є. Є певний ажіотаж", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська армія з 110 бригад стримує вдвічі більшу армію РФ з 220, - Зеленський

Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.

У відомстві наголосили, що приєднання до Сил оборони за цим проєктом - не мобілізація, а добровільний вибір.

+13
Ажіотаж😁😁 вони вже зовсім там ібануті?
12.02.2025 15:39
+13
ТІльки, коли 24 річний контрактник піде на рік, то в 25 його вже не відпустять ?
12.02.2025 15:40
+9
Першими підуть молоді алкаші і особливо наркомани. Тільки но отримають першу виплату - в запій, або на ширку. Потім їм буде всеодно. Назад тих коштів не отримаєш. Буде маленький відсоток просто неграмотної бідноти, котра зачарується цифрою 1 мільйон, абсолютно не розуміючи наскільки це малі кошти. Договір буде заключений в гривнях. Коли наберуть телепнів, нацбанк обвалить гривню, ціни на все зростуть, а мільйон залишиться в контракті. Хто там ще хоче пограти в азартні ігри з державою ? Вперед до розрухи !!! Пам"ятайте - держава в іграх зі своїм народом ніколи не програЄ !!!
12.02.2025 16:57
Мабуть почали телефонувати ті, 18-24, хто вже підписав контракт з запитаннями, чи їм щось дадуть
показати весь коментар
12.02.2025 16:20
Я так розумію що всі хто вже служить в ЗСУ мають отримати по 500 тис грн разовим платежом, бо Конституція України забороняє дискримінацію за будь якою ознакою!
показати весь коментар
12.02.2025 20:25
а також по 500 тис. за кожен повний рік служби!
показати весь коментар
12.02.2025 20:28
Мене дивує, що Мінобр дивує певний ажіотаж.
Головне не просра...ти цей ажіотаж, як просра...ли добровольчий ажіотаж у 2022-2023 рр.
Єдиний варіант не проср...ти цей ажіотаж - зробити усе чітко, як обіцяно. З повними виплатами сум, з чітким терміном контракту. Ніяких "у звязку с складною обстановкою термін контракту коригується..." і іншою дурнею. Не підпускайте до укладання контрактів ТЦК ні в якому вигляді. Якщо справа піде, ви *****...те від того, скільки чоловіків насправді готові воювати на нормальних, людських умовах та з нормальною людською мотивацією. І не лише українських чоловіків. Бо місць де можна за рік заробити не тільки мільйон, а ще й вкупі з такими ніштяками на планеті не так багато. Чоловіків набагато більше насправді.
Більше того, стратегічна лінія держави повинна бути заточена на те, що в осяжному майбутньому саме ЗСУ повинні стати структурою з найвищою оплатою, неспівставною за зарплатами на гражданці та в принципі за можливостями в Україні. Пробачте, айтішники, але прийшов час поступитися місцем "зажравшихся мажорів" військовим. Але у вас залишиться почесне друге місце .
У ЗСУ повинно бути найкращим усе: найвищі зарплати, найкращі медики та госпіталі, військова іпотека під 0 річних тощо. А ВПК - двигуном економіки. Так, ми станемо мілітарною державою. Але це єдиний спосіб залишитися державою в принципі.

ЗСУ - остання надія, що ситуація в країні почне виправлятися. Якщо просре...мо і це - кранти нам, хлопи. Повні та остаточні.
12.02.2025 16:50
рік як мінімум бронь від мобілізації. відпустять!
показати весь коментар
12.02.2025 15:42
Ну поперше не бронь, а відстрочка, а подруге де можна почитати умови, що дійсно контрактнику 18-25 після року служби буде ґарантована вістрочка на рік після завершення контракту
показати весь коментар
12.02.2025 15:48
я вважаю що можна почитати там де надруковано
показати весь коментар
12.02.2025 16:07
Вообще-то можно получить 200000, затем 300000 гривен и , а затем в СЗЧ. Всеравно за это никто не накажет.
12.02.2025 15:40
СЗЧшників взагалі ніхто не чіпає. Бо у кожного є зброя та граната за пазухою. Мєнти шо дурні лізти на рожон і бути вбитими?
показати весь коментар
12.02.2025 15:42
оно ж, сбу шукає цілий день бучанських партизан в сзч.
показати весь коментар
12.02.2025 15:53
А живут они на что? Неужели на свои обычные работы с 9 до 5 ходят, получают бабло на карточки ? Вот это да.
13.02.2025 04:29
Мой кент пошел в СЗЧ, вернулся на старую работу, баранку крутит. Говорит деньги есть, он год воевал. Спрашиваю, а если ТЦКуны приколопуются или ВСП, он говорит мне пох...
показати весь коментар
13.02.2025 09:29
зеледент дискримінірує дискримінірує аж поки не додискримінірується
12.02.2025 15:41
Як є ажиотаж ,то може ви зробите виводи? Ажиотаж бо є чіткі кордони служби,чітка сума оплати.Що вам не дає зробити так для мобілізованих,щоб не ловити їх по вулицям блд?
12.02.2025 15:48
а оті добровольці, кому 18-24, але вже в зсу, оце пападос.....
12.02.2025 15:54 Відповісти
нє, не попандос. ім теж пообіцяли міліон
показати весь коментар
12.02.2025 16:09
аа...
ну, тоді добре.
12.02.2025 16:11
Чому не відновити призов 18 річних на строкову службу,вони могли замінити тіх мобілізованих що охороняють штаби,склади по тилам,могли через деякий час замінити мобільні групи ппо,і західні соплежуї вже не могли би вам розповідати про зниження призовного віку мобілізації.Чому у ригозелених все через дупу ( питання риторичне)?
12.02.2025 15:55
это не риторический вопрос, это чистой воды диверсия. как и снижение мобилизационного ресурса, официально. вот было мирное время, моб ресурс был скажем 7 миллионов, но тут пришла война и "законодатели" сказали, нет, слишком много, не дай Бог Хйлу людей сразу не хватит собрать, пускай станет 3 или 1 (всякие призывы с 25, отсрочка и выезд для трехдетных, "бронь" для ментов, чиновников и иже с ними и т.д. и т.п.). переделывание военкоматов на "тцк" прям на второй день кацапских ракетных обстрелов (очевидно чтобы внести сумятицу в мобилизацию, чтобы военкомы вместо работы читали что там придумали "избранные" люди, и пришедших защищать страну посылали лесом до выяснения). принятие законов о ежегодной "влк" для всех (хотя хз это закон или просто Умеров и ко инициаторы) - чтобы согласно чистой логике (7 млн людей на 200 военкоматов и 1000 мед учреждений) "тцк" были круглогодично забиты (если все социально ответственные люди конечно), принимая по 160 людей и на каждого тратя не больше чем по три минуты, а все медучреждения тратили бы на "влк" по 15 минут не занимаясь при этом вообще ничем другим. плюс всякие оффшоры, попилы, барабаны в бомбоубежища, бракованные мины, отсутствие производства и даже планов оного, миллионы в чемоданах и в оффшорах, сплошная имитация бурной деятельности кучей "министерств" где людям вообще на Украину, войну и народ по большому насрать (потому как они только за бабло, попилы и вообще иностранные граждане если что).
показати весь коментар
12.02.2025 18:51
Шапіто...
12.02.2025 15:56
дайте два лимона !
12.02.2025 15:59
Офіцер ✙
На рахунок «контракту 18-24» раджу почекати офіційного розʼяснення на папері, адже вже зараз є купа нюансів такий як, підрозділ, в якому можна буде підписати такий контракт, чи потрібно тим, хто приєднався з 2022-го до 25 років, підписувати контракт цей і тд.

Запам'ятайте, такі речі регулює певний нормативно-правовий акт, а не заяви представників МОУ. Чекайте документ, вивчайте і приймайте своє вже рішення.
12.02.2025 16:13
бліннн... 200 000 гривьон. Ото будуть входні - особливо починаючи зі штабу...
12.02.2025 16:16
всы хто голосував за ЗЕ зареєструвалися добровольцями?
12.02.2025 16:19
Є ще такі, які на зелену брехню падають.
12.02.2025 16:28
Першими підуть молоді алкаші і особливо наркомани. Тільки но отримають першу виплату - в запій, або на ширку. Потім їм буде всеодно. Назад тих коштів не отримаєш. Буде маленький відсоток просто неграмотної бідноти, котра зачарується цифрою 1 мільйон, абсолютно не розуміючи наскільки це малі кошти. Договір буде заключений в гривнях. Коли наберуть телепнів, нацбанк обвалить гривню, ціни на все зростуть, а мільйон залишиться в контракті. Хто там ще хоче пограти в азартні ігри з державою ? Вперед до розрухи !!! Пам"ятайте - держава в іграх зі своїм народом ніколи не програЄ !!!
12.02.2025 16:57
За ці гроші ми можемо спокійно наймати найманців, наприклад, з тієї ж Колумбії. Або ж запровадити варіант: відслужив у ЗСУ три роки, можеш отримати посвідку на проживання (на додаток до грошового забезпечення), а далі отримати громадянство - після здачі відповідних екзаменів.
Але, будь-яка подібна ініціатива, щоби вона працювала, має бути цілком прозорою.
12.02.2025 18:09
То есть нормальные деньги или посвидка на проживание в воюющей стране? За три года на войне? Ничоси у вас губа раскатана.
13.02.2025 04:33
Цікаво ,а як бути з тими хлопцями які в свої 18-24 роки пішли воювати ще в 2022му, 23му 24му.,добровольцями? І зараз багатьом з них немає 25років?
12.02.2025 18:18
ім теж пообіцяли міліон
показати весь коментар
12.02.2025 19:00
Згоджуся з Аугуст. Україна при будь яких розкладах потребуватиме мігрантів.
Так чому не надавати громадянство та ділянку землі іноземцям, які згодяться воювати за Україну на контракті? Це ж набагато краще, ніж якщо олігархи завезуть сюди умовних пакістанців, які будуть тупо видобувати наші ресурси, а на цю землю їм буде насра...ти.
12.02.2025 18:20
щодо ажіотажу дуже сумніваюся
12.02.2025 18:33
ажіотаж
ну 95 квартал, не смішіть)
800 000-1 000 000 за рік можна і за границею заробить, при чьому не ризикуючи життям 24\7 заради дєрьмаків при владі і набір совкових лозунгів які патякають тітушкі-бусифікатори і їх боти.
12.02.2025 20:21
Однак головною проблемою України залишається нестача кадрів.

Так, за даними IISS, «потреба в додаткових солдатах оцінюється від 50 000 до 100 000 осіб».

Якщо країна зможе вирішити проблему нестачі кадрів, її військові можливості помітно покращаться, йдеться у дослідженні.
12.02.2025 23:05
Дякую президенту за бронь поліції, зберіг нашил янголів охоронці. Хай Бог благословить потужного.
13.02.2025 02:51
Это дурные деньги, особенно для молодых, расстратят все вмиг и ещё сами разобьются на машинах, упьются, заколятся.
Платите людям землёй, черноземом, 1-2 гектара за месяц вместо тех 100к . И так что бы продать ее нельзя было, только передать по наследству детям/ внукам и только. И никаких налогов и сборов за доходы с этой земли.
13.02.2025 04:15
Миллион надо давать 40+, а молодых привлекать можно другими методами…
13.02.2025 07:05
 
 