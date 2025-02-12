Міноборони про "Контракт 18-24": Є певний ажіотаж добровольців

Українські громадяни, які долучаться до Сил оборони за програмою "Контракт 18-24", виконуватимуть бойові завдання на лінії бойового зіткнення близько пів року.

Про це розповів речник Міноборони України Дмитро Лазуткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він нагадав, що ті громадяни, які підпишуть такий контракт одразу ж отримають 200 тисяч гривень.

Наступна виплата буде після проходження базової військової підготовки - 300 тисяч гривень.

Третя частина - 500 тисяч гривень тоді, коли дія контракту вже закінчується, у день виключення зі списків особового складу військової частини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Контракт 18-24": у "Резерв+" з’явилася можливість подати заявку на однорічний контракт із ЗСУ, - Міноборони

"Це плюс до грошового забезпечення і додаткового грошового забезпечення, якщо йдеться про виконання бойових завдань. А передбачається, що близько 6 місяців ці люди будуть виконувати бойові задачі на лінії бойового зіткнення", - розповів речник Міноборони.

Лазуткін зазначив, що оборонне відомство розраховує на поповнення для війська і підсилення Сил оборони України.

"І зараз ми по першій добі, яка триває, яка не скінчилася насправді, вже бачимо, що зацікавленість є. Є певний ажіотаж", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська армія з 110 бригад стримує вдвічі більшу армію РФ з 220, - Зеленський

Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.

У відомстві наголосили, що приєднання до Сил оборони за цим проєктом - не мобілізація, а добровільний вибір.