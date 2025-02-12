Нідерланди передадуть Україні 25 бронемашин YPR для евакуації поранених
Україна отримає від Нідерландів 25 броньованих гусеничних машин YPR для транспортування поранених.
Про це йдеться у повідомленні нідерландського Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що про передачу Україні бронемашин повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс на засіданні "Рамштайну", яке відбулося у середу, 12 лютого.
"Ми наближаємось до сумної віхи - три роки широкомасштабної російської агресії проти України. Вже 3 роки українці невпинно борються за своє майбутнє... Нідерланди виділили понад 10 мільярдів євро військової допомоги. З них реалізовано приблизно 6 мільярдів євро. Особливо зараз, коли українцям важко на фронті, ми маємо продовжувати нашу підтримку. Проти Росії мир можливий лише за допомогою військової сили", - сказав глава Міноборони Нідерландів.
Також він розповів, що Нідерланди передали Україні останні обіцяні бойові танки Т-72 у співпраці з Чехією та США.
Окремо він також підтвердив, що Україна нещодавно отримала нову партію нідерландських винищувачів F-16.
Нагадаємо, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" учасники погодили надання допомоги Україні на мільярди доларів.
Раніше повідомлялося, що в середу, 12 лютого, у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" під головуванням Британії.
Ну от реально... Хто ? Шашликократія , ні?
ганьба ЗЄльоним !
через "вовіну тисячу" проср..ли 11 млрд. грн. !
.