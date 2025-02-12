УКР
Нідерланди передадуть Україні 25 бронемашин YPR для евакуації поранених

Нідерланди передають Україні 25 бронемашин

Україна отримає від Нідерландів 25 броньованих гусеничних машин YPR для транспортування поранених.

Про це йдеться у повідомленні нідерландського Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що про передачу Україні бронемашин повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс на засіданні "Рамштайну", яке відбулося у середу, 12 лютого.

"Ми наближаємось до сумної віхи - три роки широкомасштабної російської агресії проти України. Вже 3 роки українці невпинно борються за своє майбутнє... Нідерланди виділили понад 10 мільярдів євро військової допомоги. З них реалізовано приблизно 6 мільярдів євро. Особливо зараз, коли українцям важко на фронті, ми маємо продовжувати нашу підтримку. Проти Росії мир можливий лише за допомогою військової сили", - сказав глава Міноборони Нідерландів.

Читайте також: Танки, артилерія та ракети: Британія виділила Україні пакет військової допомоги на 150 млн фунтів стерлінгів

Також він розповів, що Нідерланди передали Україні останні обіцяні бойові танки Т-72 у співпраці з Чехією та США.

Окремо він також підтвердив, що Україна нещодавно отримала нову партію нідерландських винищувачів F-16.

Нагадаємо, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" учасники погодили надання допомоги Україні на мільярди доларів.

Раніше повідомлялося, що в середу, 12 лютого, у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" під головуванням Британії.

Читайте також: ППО, артилерія, боєприпаси: Умєров розповів про пакети допомоги після "Рамштайну"

Якби НЕ уряди інших країн, хто б дбав про забезпечення і реформування ВСУ ?
Ну от реально... Хто ? Шашликократія , ні?
показати весь коментар
12.02.2025 22:53 Відповісти
Дякуємо, Нідерланди !

ганьба ЗЄльоним !
через "вовіну тисячу" проср..ли 11 млрд. грн. !
.
показати весь коментар
12.02.2025 22:57 Відповісти
Якби не допомога світу, то був би гаплик. Бо зевилупки можуть тільки красти та шкодити!
показати весь коментар
12.02.2025 23:29 Відповісти
Это боевые машины пехоты YPR-765.
показати весь коментар
13.02.2025 00:43 Відповісти
Голландская боевая машина пехоты YPR-765 на базе американского БТР М113А1
показати весь коментар
13.02.2025 01:13 Відповісти
 
 