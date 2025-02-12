Нідерланди передадуть Україні 25 бронемашин YPR для евакуації поранених

Україна отримає від Нідерландів 25 броньованих гусеничних машин YPR для транспортування поранених.

Про це йдеться у повідомленні нідерландського Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що про передачу Україні бронемашин повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс на засіданні "Рамштайну", яке відбулося у середу, 12 лютого.

"Ми наближаємось до сумної віхи - три роки широкомасштабної російської агресії проти України. Вже 3 роки українці невпинно борються за своє майбутнє... Нідерланди виділили понад 10 мільярдів євро військової допомоги. З них реалізовано приблизно 6 мільярдів євро. Особливо зараз, коли українцям важко на фронті, ми маємо продовжувати нашу підтримку. Проти Росії мир можливий лише за допомогою військової сили", - сказав глава Міноборони Нідерландів.

Також він розповів, що Нідерланди передали Україні останні обіцяні бойові танки Т-72 у співпраці з Чехією та США.

Окремо він також підтвердив, що Україна нещодавно отримала нову партію нідерландських винищувачів F-16.

Нагадаємо, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" учасники погодили надання допомоги Україні на мільярди доларів.

Раніше повідомлялося, що в середу, 12 лютого, у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" під головуванням Британії.

