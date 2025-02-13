УКР
Угода зі США про рідкісноземельні метали дасть Україні післявоєнний "щит безпеки", - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент про угоду щодо рідкісноземельних металів

Угода про рідкісноземельні метали між Києвом і Вашингтоном може залишити Україні "щит безпеки" після закінчення війни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки,  про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

"Це важливий сигнал для світу, для російського керівництва, що ми об’єднуємося. І, збільшуючи наші економічні зобов’язання через партнерство з урядом і народом України, це забезпечить – щойно цей конфлікт закінчиться – довгостроковий щит безпеки для всіх українців", – додав Бессент.

За його словами, ця угода "відповідає баченню Дональда Трампа щодо швидкого вирішення цього конфлікту" і "дає подальші гарантії для українського народу щодо американської допомоги".

"Це частина фундаменту для ширшої мирної угоди, яку має на увазі президент Трамп. Він сподівається на швидкі кроки, щоб спробувати вирішити цей конфлікт", - додав Бессент.

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може отримати українські "рідкісноземи" безкоштовно, якщо території не будуть захищені, - Зеленський

Топ коментарі
+26
Ага, в додаток до будапештського меморандуму.
13.02.2025 06:54
+18
Вчора один рудий та недоумкуватий дід півтори години по телефону "облизував" міжнародного злочинця та вбивцю.
13.02.2025 07:06
+15
Угода з США є не що інше,як капітуляція спочатку родовищами,а потім незалежністю((
13.02.2025 06:54
Після війни розклади і угоди будуть зовсім інакшими. Я не думаю що Бессент цього не розуміє.
13.02.2025 06:51
Чим більше іноземних компаній зайде в Україну, тим безпечніше буде
13.02.2025 06:54
Ніхто вже не прийде.
Зі вчора Україна офіційно бананова республіка в яку ніхто не буде інвестувати.
13.02.2025 06:58
Да? І шо вчора такого сталося?
13.02.2025 06:59
Зрозуміло. Далі можеш не булькотіти, кацапська шльондра.
13.02.2025 07:00
Ти - живий доказ того, що еволюція іноді дає збої.
13.02.2025 07:03
Вчора один рудий та недоумкуватий дід півтори години по телефону "облизував" міжнародного злочинця та вбивцю.
13.02.2025 07:06
Є якісь рішення?
По твоєму якщо лікар псих лікарні розмовляє з психічно хворим то він ідіот?
13.02.2025 07:08
Трамп - це не лікар, а пацієнт, як і його кремлівський ідол.
13.02.2025 07:12
Я думаю, що нас з вами, в першу чергу, має цікавити, що робить зелений зрадник, а Трамп то взагалі інший континент
13.02.2025 07:59
Є рішення неприймати Україну в НАТО і віддати х*йлу її території. Залишену частину пограбувати. Україна має заплатити за прострочені Стінґери, які нікуди не полетіли, як за нові.
13.02.2025 08:18
Аргументы и Факты: В материале от 12 января 2024 года утверждается, что США поставляли Украине ПЗРК Stinger времён Афганской войны, которые могли быть устаревшими.
Источник (aif.ru)
--------------
Вівця, досить брехню кацапську розносить як свій тріпєр по селу!!!
13.02.2025 08:33
І де в цій статті про прострочені стінгери які не стріляють? Сам читав?
13.02.2025 09:30
Ага, репарації будуть виплачені. Але є ньюанс.
13.02.2025 10:12
Угода з США є не що інше,як капітуляція спочатку родовищами,а потім незалежністю((
13.02.2025 06:54
Типовий какцапський пстж
13.02.2025 06:56
"Спочатку зїмо твоє, а потім кожен своє"
13.02.2025 07:16
Якщо ти тільки що народився, то скажу тобі один секрет. У світі всі продають і усі купляють. Хтось купляє нафту, хтось газ. Торгувати природніми ресурсами це нормально у всьому світі.

Хто вміє думати, той розуміє що в нашій ситуації - Україна є власник природніх ресурсів і до України прийшов реальний покупець в якості США. А ще в Україну прийшли хитрожопі кацапи, які хочуть віджати ці ресурси у українського народу і продати їх США, а гроші забрати собі.

Тому, якщо ти думаєш що українці лохи, ти помилився хоча... На Донбасі і в Криму дійсно лохи тому що віддали кацапам свої ресурси на халяву обмінявши їх на полу легальні паспорта.
13.02.2025 07:59
Я народився дуже давно.В ЄС нема жодної країни ,котра не втрачала б територій,хіба крім Швейцарії.
13.02.2025 08:38
Ага, в додаток до будапештського меморандуму.
13.02.2025 06:54
Гетманцев сказав що всі дозволи вже роздані.
13.02.2025 06:59
Какая еще "угода", если рыжий лидор предлагает сдать Украину пуйлу?
Лучше разрабатывать месторождения вместе со странами ЕС, а США подтянутся, когда прогонят кремлевского холуя из Белого Дома.
13.02.2025 07:01
Вася, щас я підїду і підемо проганяти кремлівського уйла🤣
13.02.2025 07:04
Шановні украінці, Америка вам дае зброю і кєш 500 міліардів баксів зараз, і хоче права на мінерали, які може там е а може і не, завтра, через рік, а може через 10. Зрозуміло шо ви усі там на нервах, але подумайте, добувати копалини це не зайшов в маґазин, взяв пляшку і пішов.Цє інвестментс, дороґи, інфраструктура,робота, захист звісно, цє лонґ терм коммітмент і ґоловняк.
13.02.2025 07:12
будапешський меморандум - це скляні буси №1, (бо ракети + ЯЗ коштували 500 млрд на той момент), мінерали - це скляні буси №2( ніяких гарантій окрім участі в НАТО не існує). але "проблеми індіанців шерифів не турбують".
13.02.2025 07:35
Насчёт будапештского меморандума - кто обменял ЯО Украины на газ?
13.02.2025 07:41
Та ґоді вже про минуле. Тоді аби було пару баксів, можна було купити і продати усе, я сам то робив. ******** б і продали то ЯО хамасу наприклад. І ґаз то Юля ********* у кацапів, от жєж спритна курва була.
13.02.2025 07:56
500 міліардів баксів зараз, зброею і кешем, цє скляні буси?
13.02.2025 07:44
із 500 млрд. 300 вже надав Байден

в рудого клоуна своя аріфметика

.
13.02.2025 07:48
Трампо спочатку сказав 500 міліонів, ок, і дав зброю. Та там, по секрету, тих покладів літія і всйоґо на 5 тріліонів баксов, за такі ґроші кацапів усіх можна спалити аж до озера байкал.
13.02.2025 08:04
Байден дарував безоплатно ту допомогу за яку Трамп зараз хоче мінерали.
потрібен список черги бажаючих на ці мінерали,№2 будуть поляки, а є ще британці німці французи, питання чи вистачить цих рідкоземельних металів?
13.02.2025 08:10
Серіожа, ви мабуд' з дитячоґо садочку, ґуд бой.
13.02.2025 08:19
у вас 4 граматичні помилки в реченні з 9 слів, ви в якій школі так навчилися?
13.02.2025 08:12
позбавлення ЯЗ (без надання оборонного еквіваленту), і як наслідок падіння обороноздатності (що призвело до війни і анексії територій) - це і є скляні буси
13.02.2025 12:30
Вони нічого не дають. Вони вимагають гроші за безкоштовну допомогу часів Байдена. І рудий дід вже нафантазував 500 млрд тієї допомоги. Було 177, потім стало 300, зараз вже 500. Час слати дідугана и ко прямісінько за російським кораблем
13.02.2025 09:50
за...упу кінську.. вже все ясно і так... по меморандуму все буде і буде імітація, яка була 3 роки..не програти Мацкві головне б для них
13.02.2025 07:13
путін вбивав. Немовлят. Журналістів. Солдатів. Сім'ї. Жінок. Бабусь. Лідерів. Активістів. І він запросив його до нашого Білого дому. О, Боже, - американська журналістка, письменниця, авторка Forbes Софія Нельсон про розмову Дональда Трампа та путіна.
13.02.2025 07:18
Герої стали злочинцями , а злочинці стали героями ?
13.02.2025 07:26
Можно проще поступить:
Украина - 51-й штат США, и никаких "угод" не надо. США на своей территории могут добывать любые полезные ископаемые.
13.02.2025 07:33
у нас без американських своїх клоунів повно !

.
13.02.2025 07:49
Трамп никогда не пойдет против американского ВПК. Если Украина будет покупать американское оружие, это налоги в бюджет США и развитие военной промышленности.

Украине же, выгодно именно покупать американское оружие, а не брать его в качестве помощи. Во первых - Украина может купить любое оружие у США кроме ядерного и межконтинентального. Баллистика на 500, 800, 1500 км - Да пожалуйста. Ракеты Томагавк - берите сколько нужно и самое главное; никаких ограничений на дальность применения.

И самое главное - никаких долгов. Все честно и прозрачно.
13.02.2025 07:39
И самое главное. О снятии санкций с русни ни слова. Это как отключить умирающего пациента от кислородного питания.
13.02.2025 07:45
Выживай как хочешь...
13.02.2025 07:46
Ви все правильно кажете, а місцеві зрадойоби та кацапи, нехай і далі рвуть дупи з вересками "фсьопрапало"
13.02.2025 08:09
Трампон вже готує колорадську стрічку на святкування девятномая на козломордії?
13.02.2025 07:52
Ага, дасть!
Дасть щит, як дав Будапештський меморандум дав щит.
13.02.2025 07:52
Кацапи тобі щит дадуть. Так дадуть що не натішишся
13.02.2025 08:04
Янкі,досить звіздіти! Вже був Будапештський меморандум. А зараз навіть мова не йде про суд над фюрером,бо у Пампушки з фашиком дрючба.
13.02.2025 07:53
Хто дуже париться за ресурси. Го на Донбасс - Там кацапи ваше вугілля пи@ять.
13.02.2025 08:02
Чи ви хочете щоб кацапи ще і метали вкрали? США все одно куплять ці метали - не продамо ми, продадуть кацапи так як вони продають українське зерно та українське вугілля
13.02.2025 08:03
Віктор, мінарали то ще не металли, і Трампо іх куплят' нє збирает'ся, він іх хоче видобути і забрати. У вас е ділянка з розвіданними родинами літію? Якшо е, то не радійте зарано, земля ваша, літій Трампа, отака хі..йня.
13.02.2025 08:27
Якщо до тебе не доходить то пояснюю ще раз. Є Україна - продавець ресурсів. Є США - покупець який хоче купити ці ресурси. А також є рашисти. Злочинці які хочуть вбити і вбивають українців щоб забрати ці ресурси і продати їх або США, або Китаю і гроші забрати собі. Ти думаєш що українці такі лохи що будуть тебе слухати? Однозначно продаж США
13.02.2025 08:38
І якщо подумати, то Трамп пропонує дуже вигідну пропозицію. Україна продає ресурсів на 500 мільярдів, закуповує зброю і отримує можливість захистити решту українських ресурсів вартість яких становить 22 трильони.
13.02.2025 08:41
Віктор, тіко ви не нервуйте, ок. Трампо хоче видобувати і забирати корисні копалини з фатерлянду в кіл'кості єквівалента 500 мілліардів баксів по ринковим цінам на момент підписання уґоди.Це він увес' фатерлянд перериє, аж до Карпат буде метро з Київа.
13.02.2025 09:01
Якщо ти не розумієш, що всі ці питання обговорюються і прописуються в угоді, то тобі краще жувати.
13.02.2025 09:52
І в чому проблема?
13.02.2025 08:38
Хто триматиме цей щит?
13.02.2025 08:26
Європі літій теж потрібний.
Європа дасть надійніший захист.
США здулись.
13.02.2025 08:42
Не надасть щит безпеки. Враховуючи те, що Росія сприймає США як свого суперника, можливість відрізати їх від постачання рідкоземельних металів буде для Росії спокусою.
13.02.2025 08:49
справа в тому, що Америка сприймає рашку як свого союзника й вони якось домовляться..., Американці завжди поважали сильних..., кацапи змогли й віджали території, тепер з ними будуть домовлятися, а ми просто минулі власники, на яких можна в принципі не зважати...
13.02.2025 09:12
Особливо Америка поважала сильну Японію при президенті Трумені.
13.02.2025 10:17
Ото, любі украінці, беріт' з Трампо усе зараз, ґроші і зброю, і обіцяйте корисні копалини, золото бріліанти, але потім.
13.02.2025 09:11
Угода про рідкісноземельні метали між Києвом і Вашингтоном може залишити Україні "щит безпеки" після закінчення війни з Росією.ЦЕ ТИМЧАСОВИЙ ДОГОВІР ДВОХ СВІТОВИХ ГРАБІЖНИКІВ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ.КОТРІ ВЖЕ ,ДОМОВИВШИСЬ В БУДАПЕШТІ ., ВІДІБРАЛИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ В УКРАЇНИ.ЩОБ МАТИ МОЖЛИВІСТЬ СЬОГОДНІ НАВЯЗУВАТИ ЧЕРГОВИЙ ДОГОВІР ,КОТРИЙ СТАВИТЬ ЗА МЕТУ ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ.ЯК ДЕРЖАВИ,ДВОМА СВІТОВИМИ ГРАБІЖНИКАМИ .
13.02.2025 09:14
Україна, шли трампа на хрін разом з путлером!
13.02.2025 10:07
Штати, нашими руками, будуть років п'ять рити для себе копалини, а отім х-ло подзвонить в білу хату і скаже щоб згортались, бо в нього по плану війна. Янкі скажуть окай і сїбуться. Ось і весь "щит".
13.02.2025 10:20
по суті, америка пропонує зеленському той самий пакет що і кучмі - ми тебе хвалимо, ми тебе підтримуємо але тільки як зеленського не як президента, твоя старість і твоя сім'я будуть забезпечені АЛЕ ТИ ПОВИНЕН ПІДПИСАТИ ЧЕРГОВИЙ НІКЧЕМНИЙ ПАПІРЕЦЬ ЗА ЯКИМ ТИ ПРИРІКАЄШ УКРАЇНЦІВ НА МАЙБУТНЮ ВІЙНУ.
кучма проміняв майбутнє українців на особисті ніштяки собі.
сумніваюся що зеленський обере якихось українців а не себе, красунчика.
13.02.2025 15:09
 
 