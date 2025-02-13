Угода зі США про рідкісноземельні метали дасть Україні післявоєнний "щит безпеки", - Бессент

Угода про рідкісноземельні метали між Києвом і Вашингтоном може залишити Україні "щит безпеки" після закінчення війни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

"Це важливий сигнал для світу, для російського керівництва, що ми об’єднуємося. І, збільшуючи наші економічні зобов’язання через партнерство з урядом і народом України, це забезпечить – щойно цей конфлікт закінчиться – довгостроковий щит безпеки для всіх українців", – додав Бессент.

За його словами, ця угода "відповідає баченню Дональда Трампа щодо швидкого вирішення цього конфлікту" і "дає подальші гарантії для українського народу щодо американської допомоги".

"Це частина фундаменту для ширшої мирної угоди, яку має на увазі президент Трамп. Він сподівається на швидкі кроки, щоб спробувати вирішити цей конфлікт", - додав Бессент.

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

