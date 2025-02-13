Угода зі США про рідкісноземельні метали дасть Україні післявоєнний "щит безпеки", - Бессент
Угода про рідкісноземельні метали між Києвом і Вашингтоном може залишити Україні "щит безпеки" після закінчення війни з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.
"Це важливий сигнал для світу, для російського керівництва, що ми об’єднуємося. І, збільшуючи наші економічні зобов’язання через партнерство з урядом і народом України, це забезпечить – щойно цей конфлікт закінчиться – довгостроковий щит безпеки для всіх українців", – додав Бессент.
За його словами, ця угода "відповідає баченню Дональда Трампа щодо швидкого вирішення цього конфлікту" і "дає подальші гарантії для українського народу щодо американської допомоги".
"Це частина фундаменту для ширшої мирної угоди, яку має на увазі президент Трамп. Він сподівається на швидкі кроки, щоб спробувати вирішити цей конфлікт", - додав Бессент.
Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.
Зі вчора Україна офіційно бананова республіка в яку ніхто не буде інвестувати.
По твоєму якщо лікар псих лікарні розмовляє з психічно хворим то він ідіот?
Источник (aif.ru)
--------------
Вівця, досить брехню кацапську розносить як свій тріпєр по селу!!!
Хто вміє думати, той розуміє що в нашій ситуації - Україна є власник природніх ресурсів і до України прийшов реальний покупець в якості США. А ще в Україну прийшли хитрожопі кацапи, які хочуть віджати ці ресурси у українського народу і продати їх США, а гроші забрати собі.
Тому, якщо ти думаєш що українці лохи, ти помилився хоча... На Донбасі і в Криму дійсно лохи тому що віддали кацапам свої ресурси на халяву обмінявши їх на полу легальні паспорта.
Лучше разрабатывать месторождения вместе со странами ЕС, а США подтянутся, когда прогонят кремлевского холуя из Белого Дома.
в рудого клоуна своя аріфметика
.
потрібен список черги бажаючих на ці мінерали,№2 будуть поляки, а є ще британці німці французи, питання чи вистачить цих рідкоземельних металів?
Украина - 51-й штат США, и никаких "угод" не надо. США на своей территории могут добывать любые полезные ископаемые.
.
Украине же, выгодно именно покупать американское оружие, а не брать его в качестве помощи. Во первых - Украина может купить любое оружие у США кроме ядерного и межконтинентального. Баллистика на 500, 800, 1500 км - Да пожалуйста. Ракеты Томагавк - берите сколько нужно и самое главное; никаких ограничений на дальность применения.
И самое главное - никаких долгов. Все честно и прозрачно.
Дасть щит, як дав Будапештський меморандум дав щит.
Європа дасть надійніший захист.
США здулись.
кучма проміняв майбутнє українців на особисті ніштяки собі.
сумніваюся що зеленський обере якихось українців а не себе, красунчика.