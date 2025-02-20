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Новини
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Найактивніше ворог штурмує на Покровському та Курському напрямках, - Генштаб

Нічне зведення Генштабу 20 лютого

Сили Оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам. Від початку доби на 11 напрямках відбулось 112 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Противник завдав трьох ракетних ударів (16 ракет), 65 авіаційних ударів, скинувши при цьому 88 КАБ, застосував 1096 дрони-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі триста обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог три рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, атакуючи у бік Вовчанська та Западного, отримав відсіч.

П’ять атак ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Загризового та Петропавлівки, ще дві атаки тривають.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 863 580 осіб (+1190 за добу), 10 134 танки, 23 410 артсистем, 21 112 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Бойові дії на Сході

Три атаки загарбників зупинили українські воїни поблизу Ямполівки та Колодязів на Лиманському напрямку, точаться ще два бої.

На Сіверському напрямку противник здійснив дві спроби наступати в районі Білогорівки, бої завершено без успіху для окупантів.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивали дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Васюківки, одна з них ще триває.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців у районі Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск, чотири боєзіткнення досі тривають.

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Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 31 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Промінь, Покровськ, Піщане, Лисівка, Водяне Друге, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, дотепер тривають шість боєзіткнень.

За попередніми підрахунками, сьогодні, на цьому напрямку, наші воїни ліквідували 156 та поранили 139 окупантів. Знищено вісім автомобілів, три мотоцикли, генератор, чотири антени БпЛА, гармату, квадроцикл, одну МТЛБ, засіб РЕБ та термінал "Starlink", також значно пошкоджено два автомобілі та одну гармату окупантів.

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Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного. Ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував в районах Новополя та Новосілки, один бій триває дотепер.

На Оріхівському напрямку російські загарбники три рази йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки та Степового. Одне боєзіткнення продовжується.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

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Курський напрямок

На Курщині українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 29 боєзіткнень. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби по населених пунктах та позиціях Сил оборони, крім того, здійснив 413 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні відзначимо українських воїнів 422-го окремого батальйону безпілотних систем, 406-ої окремої артилерійської бригади, 100-ої окремої механізованої бригади, 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила, 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6887) бойові дії (4199) ЗСУ (7721) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+5
Зеля зараз за крсло тримається, тому йому не до людей в окопах
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20.02.2025 22:33 Відповісти
+5
Пишуть, що нібито байрактар збив Ту-95МС над Каспійським морем

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20.02.2025 22:43 Відповісти
+2
Після заяв Трампа і Маска неймовірний всплеск срача зробили с Зе святого великомученника! Ви впевнені що це так? Україну та світ знищують путінські шлендри, як в Україні так і по всьому світу, тепер добрались і до США
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20.02.2025 22:38 Відповісти
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Зеля зараз за крсло тримається, тому йому не до людей в окопах
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20.02.2025 22:33 Відповісти
У Покровська якщо нижче рейтинг то він не вартий уваги 😸
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20.02.2025 22:36 Відповісти
Рейтинг Покровська який?
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20.02.2025 22:40 Відповісти
Для мене всі міста і села 110%, а щодо президента не знаю.
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20.02.2025 22:41 Відповісти
Ти під наркотою?
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20.02.2025 22:45 Відповісти
Почалося, чого? Що для мене особисто кожне місто в країні безцінне? Чи те що пожартував чому Зеленського не до Покровська?
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20.02.2025 22:46 Відповісти
Перечитай що ти нафуячив
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20.02.2025 22:47 Відповісти
Фух новина за Покровський та Курський напрямок, за постійні штурми, ти написав, що йому за кріслом не до людей на війні, я написав що звичайно Покровськ ( місто України) типу не важливе бо Зеленський ведеться тільки на те що стосується рейтингу , тим паче якщо рейтинг вище ніж у нього. Ну я пожартував вибач.
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20.02.2025 22:53 Відповісти
Йому завжди було пох на людей і країну
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20.02.2025 22:38 Відповісти
Після заяв Трампа і Маска неймовірний всплеск срача зробили с Зе святого великомученника! Ви впевнені що це так? Україну та світ знищують путінські шлендри, як в Україні так і по всьому світу, тепер добрались і до США
показати весь коментар
20.02.2025 22:38 Відповісти
Пишуть, що нібито байрактар збив Ту-95МС над Каспійським морем

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20.02.2025 22:43 Відповісти
Оця новина прям вогонь 🔥🔥🔥.
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20.02.2025 22:44 Відповісти
почитайте ттх байрактара
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20.02.2025 22:44 Відповісти
фейк
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20.02.2025 22:46 Відповісти
може запитання недоречне але воно мене турбує
зараз воїни гинуть за Покровськ, стають каліками,
і багато з них ще не отримав посвідку УБД,
ну, нема як, нема часу, штабники не хочуть працювати, а хтось вже загинув.....
алеж ***** мусара за участь в бойвих діях по захисту Покровська отримали посвідчення УБД та всі пільги УБД ще 8 років тому!!!!!
коли він був за 50-60 км від лінії розмежування, та з 2015 до 2022го там бойових дій не було.
УБД!!!----- УЧАСНИК БОЙОВИХ ДІЙ!!!!
за який куй вони його отримали????
за зміна-п,янка, зміна-п,янка на блокпосту????
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20.02.2025 22:45 Відповісти
@ "На Бурлацькому напрямку російські війська атакують на південь від Новосілки і в районі останньої, просунулися вздовж ряду лісосмуг у напрямку н.п. Бурлацьке на ділянці шириною до 2.2 км на глибину до 1.15 км і зайняли більшу частину н.п. Новоочеретувате, про захоплення якого ресурси противника повідомили сьогодні вдень.

У Курській області російські війська просунулися у районі н.п. Свердликово, з району якого продовжують атаки у напрямку розташованого на схід н.п. Лебедівка, і роблять спроби закріпитися на західному березі річки Псел на північ від н.п. Гуєво. На північ від останнього українські війська завдали вогневого ураження по скупченню противника в забудові на території табору."
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20.02.2025 22:48 Відповісти
Що не так? У 2019 хотіли шлендру під пуйлом, ось і отримали
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20.02.2025 22:50 Відповісти
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21.02.2025 08:01 Відповісти
 
 