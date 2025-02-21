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Новини Допомога Україні
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Польща підготує 46-й пакет допомоги Україні до кінця лютого, - посол Бондар

посол України в Польщі Василь Боднар

Польща готує новий, 46-й пакет військової допомоги для України, який має бути доставлений до кінця лютого.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив посол України в Польщі Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що на фоні останніх заяв президента США Дональда Трампа, Україна отримує знаки підтримки від Польщі та Європейського Союзу, що підкреслює важливість солідарності з Україною.

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Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Бондар підкреслив, що "всі прекрасно розуміють, в чому реальність, і де загроза російської агресії, як треба підтримувати Україну".

"Ми сподіваємося, що не тільки слова, але й дії будуть відображені у конкретній допомозі Україні. Насамперед ми розраховуємо на чергові постачання військового обладнання і озброєнь. Польща, як ви знаєте, готує 46-й пакет військової допомоги, і найближчим часом, маю на увазі, в лютому він ще мав би потрапити до України", - заявив Боднар.

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Як зазначається, також триває робота над чеською ініціативою щодо постачання снарядів. 

"Дуже багато інших ініціатив, які насправді, можливо, не замінять американську допомогу - а ми повинні розуміти, що це найбільша допомога, яка існувала з боку країн-партнерів, країн-союзників, - але однозначно допоможе нам пережити хоча б ці перші початкові тижні і місяці турбулентності", - повідомив Боднар.

Нагадаємо, у січні президент Володимир Зеленський заявив, що Польща наразі готує 46-й пакет допомоги для України.

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Автор: 

Польща (8669) допомога (8490)


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Топ коментарі
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Шановне панство поляки ! Це допомога від народу Польщі, чи наполягання трампа, не посилайтесь на це непорозуміння американське, ми українці па"ятаємо і цінуємо наших друзів - поляків і дякуємо за допомогу...
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21.02.2025 12:47 Відповісти
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Якби поляки, румуни та інші сусіди вступили у війну разом з нами- зовсім інша була б історія. Особливо зараз. Невже вони не розуміють!! Холєра!!
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21.02.2025 12:41 Відповісти
Думаєш вони хочуть помирати за наших олігархів які розікрали державу та розігнали народ по заробітках по всьому світі
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21.02.2025 12:53 Відповісти
Твої аргументи надто дрібні перед страшною правдою знищення держави.
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21.02.2025 12:58 Відповісти
В тебе взагалі хвора уява
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21.02.2025 13:24 Відповісти
А чого Іспанія не вступила?
"Невже вони не розуміють!! Холєра!!"
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21.02.2025 13:39 Відповісти
Португалія, Іспанія далеко від сатрапа.
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21.02.2025 16:42 Відповісти
Шановне панство поляки ! Це допомога від народу Польщі, чи наполягання трампа, не посилайтесь на це непорозуміння американське, ми українці па"ятаємо і цінуємо наших друзів - поляків і дякуємо за допомогу...
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21.02.2025 12:47 Відповісти
Вибачаюсь... Не уважно прочитав, і не зрозумів контекст...
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21.02.2025 12:49 Відповісти
Прислали ********** на твій бойовий диван???
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21.02.2025 12:54 Відповісти
А ти нещасний де воюєш... ?
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21.02.2025 13:00 Відповісти
Приїдеш вже на все готове... засранцю... ?
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21.02.2025 13:02 Відповісти
Я своє відвоював - урод кінченний....
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21.02.2025 13:03 Відповісти
👍👍👍👍
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21.02.2025 13:25 Відповісти
Где МИГ - 29-е?
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21.02.2025 14:09 Відповісти
Польша - наш друг, украинцы должны это помнить и благодарить наших польских друзей за помощь и поддержку!
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21.02.2025 14:12 Відповісти
 
 