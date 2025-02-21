Польща підготує 46-й пакет допомоги Україні до кінця лютого, - посол Бондар

Польща готує новий, 46-й пакет військової допомоги для України, який має бути доставлений до кінця лютого.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив посол України в Польщі Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що на фоні останніх заяв президента США Дональда Трампа, Україна отримує знаки підтримки від Польщі та Європейського Союзу, що підкреслює важливість солідарності з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без підтримки США Україна зможе протриматися проти Росії не довше як пів року, - Le Monde

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Бондар підкреслив, що "всі прекрасно розуміють, в чому реальність, і де загроза російської агресії, як треба підтримувати Україну".

"Ми сподіваємося, що не тільки слова, але й дії будуть відображені у конкретній допомозі Україні. Насамперед ми розраховуємо на чергові постачання військового обладнання і озброєнь. Польща, як ви знаєте, готує 46-й пакет військової допомоги, і найближчим часом, маю на увазі, в лютому він ще мав би потрапити до України", - заявив Боднар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща готує два сценарії для мігрантів з України. Один з них передбачає нову хвилю біженців

Як зазначається, також триває робота над чеською ініціативою щодо постачання снарядів.

"Дуже багато інших ініціатив, які насправді, можливо, не замінять американську допомогу - а ми повинні розуміти, що це найбільша допомога, яка існувала з боку країн-партнерів, країн-союзників, - але однозначно допоможе нам пережити хоча б ці перші початкові тижні і місяці турбулентності", - повідомив Боднар.

Нагадаємо, у січні президент Володимир Зеленський заявив, що Польща наразі готує 46-й пакет допомоги для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США зупинили продаж зброї в Україну, - нардеп "Голосу", воїн Костенко