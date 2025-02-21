Польща підготує 46-й пакет допомоги Україні до кінця лютого, - посол Бондар
Польща готує новий, 46-й пакет військової допомоги для України, який має бути доставлений до кінця лютого.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив посол України в Польщі Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що на фоні останніх заяв президента США Дональда Трампа, Україна отримує знаки підтримки від Польщі та Європейського Союзу, що підкреслює важливість солідарності з Україною.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
Бондар підкреслив, що "всі прекрасно розуміють, в чому реальність, і де загроза російської агресії, як треба підтримувати Україну".
"Ми сподіваємося, що не тільки слова, але й дії будуть відображені у конкретній допомозі Україні. Насамперед ми розраховуємо на чергові постачання військового обладнання і озброєнь. Польща, як ви знаєте, готує 46-й пакет військової допомоги, і найближчим часом, маю на увазі, в лютому він ще мав би потрапити до України", - заявив Боднар.
Як зазначається, також триває робота над чеською ініціативою щодо постачання снарядів.
"Дуже багато інших ініціатив, які насправді, можливо, не замінять американську допомогу - а ми повинні розуміти, що це найбільша допомога, яка існувала з боку країн-партнерів, країн-союзників, - але однозначно допоможе нам пережити хоча б ці перші початкові тижні і місяці турбулентності", - повідомив Боднар.
Нагадаємо, у січні президент Володимир Зеленський заявив, що Польща наразі готує 46-й пакет допомоги для України.
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