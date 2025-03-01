Без допомоги США Україна зможе протриматися проти Росії принаймні ще шість місяців, - FT
Україна має достатньо ресурсів, щоб продовжувати боротьбу проти Росії без допомоги США. Київ зможе воювати ще не менше шести місяців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times, посилаючись на джерела у Києві.
Зазначається, що військові дії дедалі більше стають війною роботів і безпілотників, а Україна стала світовим лідером у розробці останніх. FT також цитує політичного діяча Мустафу Найєма, який стверджує, що втрата американської техніки буде "значною, але не критичною" подією.
Компоненти дронів зі США, додає він, використовуються "економно" і можуть бути замінені. Найбільше його турбує, якщо США припинять надавати розвіддані, хоча він не вважає це ймовірним.
Але навіть за посиленої європейської підтримки без допомоги США тривалу боротьбу буде важко витримати. Один неназваний високопоставлений депутат від партії "Слуга народу" припустив, що це означатиме поступову втрату дедалі більшої кількості територій.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні після суперечки між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом. Також стало відомо, що Білий дім може припинити подальшу непряму підтримку України включно з іншими видами військового фінансування, обміном розвідданими і підготовкою військових.
Також речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США більше не даватимуть військову допомогу Україні. У пріоритеті мирні переговори, а не продовження війни.
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Половина країни не спала після вчорашнього відео з Вашингтону. Ми тримали кулаки за Україну.
І зараз у всіх питання: що робити далі?
Хтось чекав від мене критики Зеленського. Але ні, критики не буде, бо це не те, чого зараз потребує країна.
Я поясню в декількох тезах, стоячи тут, разом з бригадами, які боронять український Південь. Ми сьогодні привезли їм допомогу, яку законтрактували раніше. Бо що б не відбувалося, потрібно продовжувати посилювати українську Армію.
Стосунки України і США - це не стосунки лише Зеленського і Трампа. Це - стосунки двох великих народів, які знають, що демократія і свобода - не пусті слова ні для України, ні для США. І ми не можемо дозволити собі розповсюджувати антиамериканські настрої.
Найперше, про що ми маємо зараз думати - це Збройні Сили України, які внаслідок тих чи інших дій можуть залишитися без постачання американської зброї. І це ні в якому разі не є критикою президента Зеленського, бо єдине, що зараз потребує Україна - це єдності.
Чомусь з інформаційного поля зникає Армія - події на фронті, де є прориви ворога, ситуація із забезпеченням, зникає питання обороноздатності держави. Так не повинно бути.
Ми дуже сподіваємося, що у президента Зеленського є «План Б». Віримо, що після зустрічі в Лондоні та Брюсселі, ми вийдемо з декількома важливими меседжами:
☑️ Єдність Європи. Сподіваємося, що Європа надасть нам зброю, фінансування, посилить інвестиції в оборонну промисловість. Допоможе нам повернути за стіл переговорів наших американських партнерів. Потрібно відновлювати двопартійну підтримку США та парламентську дипломатію. Ми не можемо послаблювати нашу міць.
☑️ Єдність всередині країни. Єдність у парламенті та переформатування Уряду в Уряд національної єдності.
☑️ Третє, що ми хочемо почути: коли і як закінчувати війну? Не ховатися за гарантії безпеки.
Ми маємо зберегти державу. Ми маємо не допустити капітуляцію. Гарантом безпеки України мають бути ЗСУ. Крапка!
Маємо припинити балачки та допомагати Армії.