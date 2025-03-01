Без допомоги США Україна зможе протриматися проти Росії принаймні ще шість місяців, - FT

Україна має достатньо ресурсів, щоб продовжувати боротьбу проти Росії без допомоги США. Київ зможе воювати ще не менше шести місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times, посилаючись на джерела у Києві.

Зазначається, що військові дії дедалі більше стають війною роботів і безпілотників, а Україна стала світовим лідером у розробці останніх. FT також цитує політичного діяча Мустафу Найєма, який стверджує, що втрата американської техніки буде "значною, але не критичною" подією.

Компоненти дронів зі США, додає він, використовуються "економно" і можуть бути замінені. Найбільше його турбує, якщо США припинять надавати розвіддані, хоча він не вважає це ймовірним.

Але навіть за посиленої європейської підтримки без допомоги США тривалу боротьбу буде важко витримати. Один неназваний високопоставлений депутат від партії "Слуга народу" припустив, що це означатиме поступову втрату дедалі більшої кількості територій.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні після суперечки між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом. Також стало відомо, що Білий дім може припинити подальшу непряму підтримку України включно з іншими видами військового фінансування, обміном розвідданими і підготовкою військових.

Також речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США більше не даватимуть військову допомогу Україні. У пріоритеті мирні переговори, а не продовження війни.

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