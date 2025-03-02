Війська РФ намагалися вклинитися в нашу оборону на Лиманському напрямку. На Курщині відбито 16 атак, - Генштаб. КАРТИ

Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, упродовж минулої доби, 1 березня 2025 року, на фронті зафіксовано 97 боєзіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Як зазначається, вчора противник завдав двох ракетних та 99 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 146 КАБ. Крім цього, ворог здійснив понад п’ять тисяч двісті обстрілів, зокрема 180 - із реактивних систем залпового вогню, а також залучив для ураження 3067 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів: Охрімівка, Макарове, Гранів, Богуславка, Бугаївка, Борова, Костянтинівка, Торецьк, Новопавлівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Гродівка, Родинське, Багатир, Комар, Шевченко, Тернове, Гуляйполе, Степногірськ, Залізничне, П’ятихатки, Антонівка та Миколаївка.

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Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління противника та чотири ворожі артилерійські системи.

Нагадується також, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 25 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 192 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки окупантів.

Обстановка на Харківщині

На Куп’янському напрямку агресор проводив три наступальні дії біля Новоосинового та Загризового, отримав відсіч.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Макіївка та в напрямку Катеринівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Диліївка.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у бік Нової Полтавки, Тарасівки, Єлизаветівки, Променя, Котлярівки, Надіївки, Покровська, Піщаного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Андріївки та Улаклів", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

Також зазначається, що на Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 11 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Скудне.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників у районах Привільного та Чарівного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах П’ятихаток, Нестерянки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку наші воїни успішно відбили одну атаку противника.

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Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 31 авіаудару, скинувши при цьому 47 КАБ, здійснив 440 обстрілів, зокрема 4 - із РСЗВ. Українські захисники відбили 16 штурмових дій загарбників", - наголошують у Генштабі.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.





















