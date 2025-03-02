Трюдо допускає відправку канадських військ в Україну: все на столі

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо не виключає участь канадських військ у розміщенні іноземного контингенту в Україні в межах гарантій безпеки.

Про це він сказав на пресконференції за результатами саміту щодо України у Лондоні в неділю, 2 березня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"На кожному кроці Канада шукала шляхи, якими вона може допомогти, і, як я вже казав кілька днів тому, все на столі. Ми знаємо, що канадські військові можуть зробити свій внесок. Ми не збираємося випереджати дискусії про те, як зберегти мир, якого ще немає, але Канада буде там і готова робити все необхідне, але це будуть рішення, які будуть прийняті найближчими роками канадцями і їхнім урядом", - сказав очільник уряду Канади.

Трюдо зазначив, що Канада була однією з найсильніших країн, які підтримують Україну "від самого початку, вже понад 10 років". Зокрема, за ці роки Канада підготувала близько 40 000 українських військовослужбовців. Також Канада інвестувала близько $20 мільярдів на військову та економічну підтримку України.

"І ми будемо продовжувати підтримувати Україну в міру необхідності, усіма можливими засобами і так довго, як це буде потрібно, тому що Україна не просто захищає свою територію, вона захищає ті самі принципи і цінності, які лежать в основі всіх наших демократій. Тому, коли ми дивимося на те, що буде необхідно в найближчі роки, я можу запевнити вас, що Канада і канадці будуть поруч", - сказав Трюдо.

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Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

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