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Новини Відправка військ в Україну Саміт в Лондоні 2 березня
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Трюдо допускає відправку канадських військ в Україну: все на столі

Трюдо про відправку військ в Україну

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо не виключає участь канадських військ у розміщенні іноземного контингенту в Україні в межах гарантій безпеки.

Про це він сказав на пресконференції за результатами саміту щодо України у Лондоні в неділю, 2 березня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"На кожному кроці Канада шукала шляхи, якими вона може допомогти, і, як я вже казав кілька днів тому, все на столі. Ми знаємо, що канадські військові можуть зробити свій внесок. Ми не збираємося випереджати дискусії про те, як зберегти мир, якого ще немає, але Канада буде там і готова робити все необхідне, але це будуть рішення, які будуть прийняті найближчими роками канадцями і їхнім урядом", - сказав очільник уряду Канади.

Трюдо зазначив, що Канада була однією з найсильніших країн, які підтримують Україну "від самого початку, вже понад 10 років". Зокрема, за ці роки Канада підготувала близько 40 000 українських військовослужбовців. Також Канада інвестувала близько $20 мільярдів на військову та економічну підтримку України.

"І ми будемо продовжувати підтримувати Україну в міру необхідності, усіма можливими засобами і так довго, як це буде потрібно, тому що Україна не просто захищає свою територію, вона захищає ті самі принципи і цінності, які лежать в основі всіх наших демократій. Тому, коли ми дивимося на те, що буде необхідно в найближчі роки, я можу запевнити вас, що Канада і канадці будуть поруч", - сказав Трюдо.

Читайте також: Боротьба України за свободу має значення для всіх нас, - Трюдо

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

Читайте також: Британія направить до України військовий контингент у разі досягнення мирної угоди, - Стармер

Автор: 

Канада (2187) миротворці (823) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+15
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02.03.2025 21:51
+8
Трюдо прекрасно розуміє, що, "зливши" Україну, Трамп просто "розпалить свій апетит"... І почне лізти до інших... А Канада - поряд...
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02.03.2025 22:05
+7
Короче , Трамп вже у шоці , сховався і гадає як виправити ситуацію
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02.03.2025 21:55
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02.03.2025 21:51 Відповісти
Добрячерижий поц допік канадцям,
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02.03.2025 22:05 Відповісти
Будеш за Порошенка голосувати?
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02.03.2025 22:10 Відповісти
А хто такий порошенко?
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02.03.2025 22:18 Відповісти
Твій страшний сон.
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02.03.2025 22:30 Відповісти
я сплю спокійно... ! Мені порох нафіг не потрібний...
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02.03.2025 23:05 Відповісти
А чому ти не хочеш відповідати на питання чи ти будеш голосувати за Порошенка?
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02.03.2025 22:31 Відповісти
я теж не буду.... Пройдений етап, як і Юля!
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02.03.2025 23:06 Відповісти
А які є адекватні альтернативи, я також ненавидів в свій час Порошенка за Дебальциво, свинарчуків.
Але оглядаючись назад, я розумію, що в період з 2014-2021 роки мені найкраще жилося за президентства Порошенка.
Власне країну я покинув через дії зеленої влади 🤦
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03.03.2025 02:25 Відповісти
Я свій огород можу запропонувати під базу - без плати за оренду.....
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02.03.2025 21:53 Відповісти
2км*2км?

Берем!
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02.03.2025 22:39 Відповісти
6 соток - в Криму!
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02.03.2025 23:00 Відповісти
Саме прикре те, що як тільки приймуть якісь там мирні угоди, то зайдуть військами сюди усі. От тільки ті мирні угоди будуть не на користь Україні, усе йде до територіальних поступок, *****.
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02.03.2025 21:54 Відповісти
Короче , Трамп вже у шоці , сховався і гадає як виправити ситуацію
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02.03.2025 21:55 Відповісти
Як кажуть :обранці зє , думкою богатіють
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02.03.2025 21:59 Відповісти
Так і є, Рудий виродок зрозумів що начудив. Тепер хоче виправити ситуацію, але так щоб він виглядав переможцем.
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02.03.2025 22:14 Відповісти
він не здатний нічого розуміти
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03.03.2025 00:27 Відповісти
Надіюсь в них південний кордон хоть замінований
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02.03.2025 21:57 Відповісти
ДА, як наш був замінований з Кримом у 2022 році.
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03.03.2025 07:35 Відповісти
ага, спіши. а то підгребе тебе СиШиА собі і вже нічого не зможеш
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02.03.2025 22:04 Відповісти
Трюдо прекрасно розуміє, що, "зливши" Україну, Трамп просто "розпалить свій апетит"... І почне лізти до інших... А Канада - поряд...
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02.03.2025 22:05 Відповісти
Нова демократія як виявилось коштує нам останні штани . Щоб злодюгу і маньяка хоть якось заблокувати створюють кучу самітів ,груп ,договорів ,меморандумів ..А людожер продовжує свою справу і ніхто йому не заважає ..Пройдуть роки, але Гугл пам'ятає все ..Тут книжки переписувати не вийде
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02.03.2025 22:06 Відповісти
Коли вже пішов у відставку, можна допустити і висадку інопланетян.
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02.03.2025 22:11 Відповісти
Джастін Трюдо досі залишається прем'єр-міністром Канади.

Однак він оголосив, що йде у відставку з посади лідера Ліберальної партії, а її наступного лідера партія обере 9 березня 2025 року.
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02.03.2025 22:20 Відповісти
Опитування показують, що консерватори на чолі з Pierre Poilievre наразі є фаворитами на отримання найбільшої кількості місць у разі проведення виборів.

Однак політичний ландшафт може швидко змінюватися, тому на даний момент це гра будь-кого.
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02.03.2025 22:26 Відповісти
так до 9-го ще є в нього час...
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02.03.2025 23:08 Відповісти
Камон, Канада!

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02.03.2025 22:26 Відповісти
"В прежние дни часто писали о том, как сладко и прекрасно умереть за родину. Но в современных войнах нет ничего сладкого и прекрасного. Ты умрешь как собака, безо всякой на то причины." - Эрнест Хемингуэй
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02.03.2025 22:44 Відповісти
це про кацапів, Ваня
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03.03.2025 06:17 Відповісти
В Канаде не хватает войск закрыть свои границы .....
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02.03.2025 23:52 Відповісти
New Canadian Ranger Patrol Named in Nibinamik First Nation
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03.03.2025 00:29 Відповісти
Дякуємо Канада!!!
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03.03.2025 01:18 Відповісти
Канаді я раджу віджимати Чукотку. Охороняти її нема кому. Так, там нема нічого окрім каменів, але.... це почне розвал срасії.
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03.03.2025 06:18 Відповісти
Трюдо дуже гарно сказав, золоті слова; "Ми НЕ збираємося випереджати дискусії (про ведення канад.військ в Україну).....але це будуть рішення, які будуть прийняті,найближчими роками, канадцями і їхнім урядом". Це коли, через 5-10 років?.
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03.03.2025 07:57 Відповісти
 
 