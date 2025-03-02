Стармер поспілкувався з лідерами країн Балтії після саміту, на який їх не запросили
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поспілкувався з очільниками країн Балтії, після саміту лідерів Європи у Лондоні, на який їх не запросили.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.
У розмові взяли участь президенти Литви та Естонії Ґітанас Науседа й Алар Каріс, а також прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.
Старша радниця президента Литви Аста Скайсгіріте зазначила, що британський прем’єр почав свою промову з вибачень перед лідерами балтійських країн.
Також під час діалогу обговорили зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
Скайсгіріте заявила, що країни Балтії та Велика Британія одностайні в думці, що від розбіжностей між Сполученими Штатами та Україною виграє лише Росія. Тому вони висловили бажання, щоб Зеленський та Трамп повернулися до діалогу.
Вона також зазначила, що Стармер у розмові з лідерами країн Балтії підкреслив: Трамп хоче досягти мирної угоди, після чого європейці нададуть Україні гарантії безпеки. Як конкретно європейці можуть допомогти після мирної угоди, не обговорювалося, додала Скайсгіріте.
Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня
Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.
Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.
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