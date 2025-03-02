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Новини Саміт в Лондоні 2 березня
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Стармер поспілкувався з лідерами країн Балтії після саміту, на який їх не запросили

Кір Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поспілкувався з очільниками країн Балтії, після саміту лідерів Європи у Лондоні, на який їх не запросили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

У розмові взяли участь президенти Литви та Естонії Ґітанас Науседа й Алар Каріс, а також прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.

Старша радниця президента Литви Аста Скайсгіріте зазначила, що британський прем’єр почав свою промову з вибачень перед лідерами балтійських країн.

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Також під час діалогу обговорили зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Скайсгіріте заявила, що країни Балтії та Велика Британія одностайні в думці, що від розбіжностей між Сполученими Штатами та Україною виграє лише Росія. Тому вони висловили бажання, щоб Зеленський та Трамп повернулися до діалогу.

Вона також зазначила, що Стармер у розмові з лідерами країн Балтії підкреслив: Трамп хоче досягти мирної угоди, після чого європейці нададуть Україні гарантії безпеки. Як конкретно європейці можуть допомогти після мирної угоди, не обговорювалося, додала Скайсгіріте.

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Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

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Автор: 

Балтія (343) Стармер Кір (184)


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Топ коментарі
+8
Наша пісня гарна нова починаєм її знову... Які нахрен гарантії від сша якщо Тампон відкрито здає ***** не тільки Україну а вже і Європу
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02.03.2025 22:22
+6
Це незапрошення сталося зовсім не випадково.
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02.03.2025 22:26
+5
Я представляю як ***** зараз тішиться наблюдаючи на весь цей цирк як перед ним в чергу вистроюються просити мир і виконати всі його забаганки. А ще місяць назад ***** вже ходило в розпачі і думало кого посилать в атаку коли закінчаться осли і каліки. Но як завжди сша і Європа подає ***** руку витягуючи його із прірви
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02.03.2025 22:32
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Наша пісня гарна нова починаєм її знову... Які нахрен гарантії від сша якщо Тампон відкрито здає ***** не тільки Україну а вже і Європу
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02.03.2025 22:22 Відповісти
Я представляю як ***** зараз тішиться наблюдаючи на весь цей цирк як перед ним в чергу вистроюються просити мир і виконати всі його забаганки. А ще місяць назад ***** вже ходило в розпачі і думало кого посилать в атаку коли закінчаться осли і каліки. Но як завжди сша і Європа подає ***** руку витягуючи його із прірви
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02.03.2025 22:32 Відповісти
Та всі притомні та адекватні експерти говорять, що єдина гарантії безпеки для країни- її армія та ******* зброя. Як показує історія всі ці паперові гарантії від інших країн не варті паперу на якому їх написали. Тому всі притомні та адекватні люди розуміють, що зелений вимагаючи неможливого просто зриває спробу укладання мирної угоди. Вимагати потрібно подальшого фінансування ЗСУ та розвитку ВПК як стримуючий фактор повторного нападу х***ла.
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02.03.2025 22:34 Відповісти
Передайте Україні декількя спец. зарядів і війна закінчиться на другий день! Зробіть це бистріше, доки ви всі там не розсварились.
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02.03.2025 22:24 Відповісти
Что бы "лидер" их подорвал в Украине? Со словами "Вот, купил 'Украину'. Ось, повертаю вам Україну" (видео со сломанным велосипедом)...
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02.03.2025 22:28 Відповісти
нєт, в москвє
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02.03.2025 22:33 Відповісти
упевнений що це допоможе ? (( Часи коли Хіросіма та Нагасакі призвели до капітуляції минули . Кого тепер налякаєш руїнами кількох міст якщо кацапи навіть свої знищують під нуль ? На жаль , ЯЗ не панацея , а лякалка , ну а застосувати її сотнями боєголовок не вийде бо ти сам говориш про кілька ((
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02.03.2025 23:08 Відповісти
Це зброя взаємознищення. Кацапи розміняють москву на будь яке місто?
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02.03.2025 23:41 Відповісти
Так думаю , що вони цього навіть хочуть .Це у розумінні кацапні буде сакральною пожертвою після якої кріпаки "воспилают святой нєнавістью к врагам кацапії " .
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03.03.2025 01:30 Відповісти
Ха-ха кацапія тоді розвалиться на десяток кусків, а кріпаки розбіжаться як миші.
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03.03.2025 07:56 Відповісти
Чому їх не запросили хтось знає? Це якась чергова вимога ***** чи шо.
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02.03.2025 22:26 Відповісти
Думаю, радше, трумпа. Він вважає балтійські країни частково винними у тому, що параша веде загарбницьку війну в Україні.
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02.03.2025 22:32 Відповісти
Це незапрошення сталося зовсім не випадково.
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02.03.2025 22:26 Відповісти
Діалог трампа та зеленського можливий на нейтральній території, де два придурка будуть змушені адекватно себе вести.
Хоча не факт.
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02.03.2025 22:33 Відповісти
Трамп буде змушений себе адекватно вести? Це де ж таке має бути? На Марсі?
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02.03.2025 23:09 Відповісти
Це вже що, готуються здавати Прибалтику слідом за Україною? Така шляпа нікому не сподобається, зрозуміло, чому прибалти гніваються.
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02.03.2025 22:35 Відповісти
Наверное все уже поняли, что Владимиру Александровичу настоятельно порекомендовали помириться с дедушкой Донни
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02.03.2025 22:40 Відповісти
Кацапи не виграють у цій війні. Виграють тільки китайці. Китай тихенько і лукаво ********** кацапню тупу вмирати і слабнути в війні. Коли розвіється дим війни на місці ********** ми побачимо Великий Китай. В кацапських школах вже замість міжнародної англійської вчать мову хазяїна. - китайську, а сам ***** заявив що його внуки вже вільно спілкуються китайською...
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02.03.2025 22:50 Відповісти
Схоже тампон зблатував Стармера допомогти витягнути золоту рибку. Типу наші країни партнери рашки по Будапешту, нахлобучили українців разом і не все ж путлєру віддавати, треба і собі урвати.
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02.03.2025 22:53 Відповісти
 
 