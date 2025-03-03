Поки що рано говорити про перемир’я, яке пропонують Франція та Велика Британія, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що про перемир'я у війні говорити занадто рано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент розповів, що Україна має багато домовленостей з європейським колегами, попереду буде велика кількість зустрічей, і у найближчі тижні має бути більш зрозуміле бачення, як може бути посилена Україна.

"Ми сьогодні багато про це говорили і багато маємо домовленостей серед європейських колег. Ми не афішуємо, тому що попереду буде, я думаю, велика кількість зустрічей. І на найближчі тижні, я думаю, дадуть більш, скажімо так, дієвий план наших дій і більш зрозуміле бачення, які можуть бути гарантії безпеки в України, наскільки вона може бути посилена", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна бачить теоретичну підтримку щодо контингенту серйозної кількості країн.

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"Я поки що не готовий говорити про всі країни, тому що прийде час, вони самі про себе скажуть, але це важливо, що ми це обговоримо. Це важливо, що ми отримали підтримку не тільки Франції і Британії, це дуже серйозний сигнал", - сказав глава держави.

Говорячи про план Британії і Франції, він наголосив, що "сьогодні знов таки ще рано говорити". Зеленський додав, що не хоче "просто говорити про деякі деталі, поки під цим немає підписів партнерів".

Раніше повідомлялось, що Макрон і Стармер пропонують встановити в Україні перемир’я на місяць "у повітрі, на морі і в енергетиці".

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