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Новини Мирний план Франції і Британії
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Поки що рано говорити про перемир’я, яке пропонують Франція та Велика Британія, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що про перемир'я у війні говорити занадто рано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент розповів, що Україна має багато домовленостей з європейським колегами, попереду буде велика кількість зустрічей, і у найближчі тижні має бути більш зрозуміле бачення, як може бути посилена Україна.

"Ми сьогодні багато про це говорили і багато маємо домовленостей серед європейських колег. Ми не афішуємо, тому що попереду буде, я думаю, велика кількість зустрічей. І на найближчі тижні, я думаю, дадуть більш, скажімо так, дієвий план наших дій і більш зрозуміле бачення, які можуть бути гарантії безпеки в України, наскільки вона може бути посилена", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна бачить теоретичну підтримку щодо контингенту серйозної кількості країн.

Читайте: Україна ніколи не визнає окуповані Росією території, - Зеленський

"Я поки що не готовий говорити про всі країни, тому що прийде час, вони самі про себе скажуть, але це важливо, що ми це обговоримо. Це важливо, що ми отримали підтримку не тільки Франції і Британії, це дуже серйозний сигнал", - сказав глава держави.

Говорячи про план Британії і Франції, він наголосив, що "сьогодні знов таки ще рано говорити". Зеленський додав, що не хоче "просто говорити про деякі деталі, поки під цим немає підписів партнерів".

Раніше повідомлялось, що Макрон і Стармер пропонують встановити в Україні перемир’я на місяць "у повітрі, на морі і в енергетиці".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23697) перемовини (2856)


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Топ коментарі
+26
Поки що РФ не вилучить із конституції українські території - миру не буде. Це гарантія того, що вона нападе ще, піде "звільняти". Вважайте, що нова війна записана в конституції Росії.
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03.03.2025 02:25
+24
Навіщо хрипатому припинення вогню, а як тоді на саміти їздити, і вдавати з себе лідора вільного світу?
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03.03.2025 02:21
+11
*** четвертий рік пішов а воно поки що черговий план созідає.
І як завжди на найближчіх тижнях будемо блаблабла і таке сяке.
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03.03.2025 07:10
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Не забувай повідомляти щоразу, як в тебе свиня на городині посере, буряте.
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03.03.2025 02:13 Відповісти
В чому людина не права? Спитайте у мобілізованих з Донецька і Луганська. Хоча чекайте, вони вже всі загинули в штурмах Маріуполя і інших міст України на які їх кинули "освободітелі" з оркостану. У нас українців вибір не великий, або ТЦК, або "воєнкомат". Ви за "воєнкомат"?
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03.03.2025 09:47 Відповісти
Вибачте Ви воюєте, знаходитись в структурі ЗСУ, чи як, мабуть ви тримаєте економічний фронт?
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03.03.2025 10:25 Відповісти
А Ви з якою метою цікавитесь?
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03.03.2025 20:49 Відповісти
Зрадив Україну, зрадить і всіх українців по договорняку з пуйлом.
Щоб ти здох , пуйловський виродок, іуда.
Де мільйонна армія, тільки в твоїх брехливих звітах?
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03.03.2025 02:05 Відповісти
армія чека саме тебе
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03.03.2025 02:24 Відповісти
Сирський, твої досягнення?
Справно служиш пуйлу, сцикун.
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03.03.2025 02:31 Відповісти
шо, не хо поповнити "мільйонну" армію? Так хто сцикун?
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03.03.2025 03:06 Відповісти
Чтоб еще людей на полигоне уложили?
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03.03.2025 03:14 Відповісти
Навіщо хрипатому припинення вогню, а як тоді на саміти їздити, і вдавати з себе лідора вільного світу?
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03.03.2025 02:21 Відповісти
пробачте , можу поцікавитись хто для вас лідор ?
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03.03.2025 08:35 Відповісти
Поки що РФ не вилучить із конституції українські території - миру не буде. Це гарантія того, що вона нападе ще, піде "звільняти". Вважайте, що нова війна записана в конституції Росії.
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03.03.2025 02:25 Відповісти
Що конкретно пропонуєш?
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03.03.2025 08:20 Відповісти
Який сенс зважати на ту жуйню, яку вони самі не виконують?
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03.03.2025 08:29 Відповісти
Тільки починає мені трохи подобатись,і щось вдмочить.
Уже йому і Європа не така,один він правильний.
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03.03.2025 04:04 Відповісти
Ага, тобто вже Стармер і Макрон говорять не те, що хоче почути Найвеличніший?
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03.03.2025 06:28 Відповісти
*** четвертий рік пішов а воно поки що черговий план созідає.
І як завжди на найближчіх тижнях будемо блаблабла і таке сяке.
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03.03.2025 07:10 Відповісти
Поки рашка не погодиться (а вона не погодиться), це все так й залишиться на рівні дешевої болтовні.
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03.03.2025 07:22 Відповісти
Какой смысл в этом перемирии, что оно нам может дать, кроме, как внесёт разброд в армии?

быдлостану оно даст очень многое, они смогут перевооружиться и укрепить позиции, у них всё под рукой, у нас не будет такой возможности, и потом, верить быдлостану - это не уважать себя!
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03.03.2025 07:42 Відповісти
Класно писати з Німеччини, давайте воювати вічно.
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03.03.2025 08:02 Відповісти
Если бы мы классно не помогали Украине и украинцам, то ты классно сидел бы в раше у параши, если уже не сидишь.
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03.03.2025 08:10 Відповісти
Особливо перші три місяці війни, сиділи і боялися ескалації, і да, як Ваші лідери до війни прекрасно їли з рук Путіна, незважаючи, що він диктатор і вбивця, мовчить вже.
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03.03.2025 09:07 Відповісти
Хорошо, что в Германии есть такие украинцы, как я, настоящие патриоты Украины, которые могут объяснить немцам, что не все в Украине такие дебилы, а что основная масса народа там понимает и благодарит Европу за помощь.

Вы хуже рашистов, тех видно на фронте, а вы в тылу, бьёте в спину.
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03.03.2025 12:43 Відповісти
Чим, ми хуже рашистів, тим ще ми не хочемо вирішити проблеми Європи, від помсти *****.
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03.03.2025 22:39 Відповісти
Дивись, щоб запізно не було...
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03.03.2025 07:43 Відповісти
тобто Європа пропонує Україні те ж саме що й Америка, тільки "в іншій упаковці", плюс там ніхто не змушує зєлєнского докладати "куди ділись гроші ?"
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03.03.2025 09:37 Відповісти
Якщо - продовження війни, то:

1. в країні має бути справжня конверсія економіки - всі мають працювати на оборонку.
2. справжня мобілізація - на фронт мають набиратися не нульові у військовому плані цивілісти в якості фольксштурму, а насамперед, більш менш підготовлені і здорові воїни (3 млн. резервістів та сотні тис. (екс)силовиків вже 3й рік в тилу воюють!).
3. в країні має бути реальна боротьба з корупцією!

Інакше з боку керівництва країни бажання безпощадно воювати до кінця виглядає скоріше як непідкріплене реальними діями бажання - точніше, бажання чим подовше залишитися у корита.
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03.03.2025 09:43 Відповісти
буде кожен з перелічених пунктів. але точно навпаки. Хоча вони ж вже є
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03.03.2025 10:46 Відповісти
ЯЗ, ЯЗ, ще раз ЯЗ
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03.03.2025 10:25 Відповісти
Уже собирают деньги в Украине, открылся счёт , желающие донатят , около 20 миллионов по-моему за несколько дней собрали.
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03.03.2025 10:35 Відповісти
Правильно, ще русня не захопила донецьку область. Треба почекати.
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03.03.2025 10:47 Відповісти
А "баба яга" проти, саме Росія зараз не зацікавлена в зупинці війни, тому що вони кожен день захоплюють нові території, а цей недопрезидент своїми тупими заявами робить все, щоб у світі вважали що саме Україна не хоче миру
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03.03.2025 10:54 Відповісти
чому Зеленський категорично проти ввода військ НАТО в Україну?
ось у чому питання
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03.03.2025 11:18 Відповісти
Та тому, що, без дозволу рашки (а вона його ніколи не надасть) ніхто ніякі війська не введе.
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03.03.2025 11:37 Відповісти
А баба яга против
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03.03.2025 11:34 Відповісти
А хто це у нас казав:
- ''ґлавноє пєрєстать стрєлять''.?
- ''я увідєл мір в ґлазах путіна''.?
- ''даґаварімся па срєдінє''.?

А завершиться усе іншими знаменитими цитатами Зеленського до Українського народу:
- ''я вам нічєво нє должен''.
- ''да пашлі ви в жопу''...
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03.03.2025 12:22 Відповісти
Всю каденцию валял дурака, опустошал казну, а теперь любыми путями хочет удержаться у власти. Потому что светит срок за госизмену.
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04.03.2025 07:08 Відповісти
Чим далі "люди" від лінії фронту, тим категоричніше вони проти припинення вогню...
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03.03.2025 15:33 Відповісти
 
 