Волц анонсував зустріч із російською стороною "найближчими днями"
Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц анонсував зустріч з російською стороною щодо подальших кроків після перемовин з українською делегацією у Джидді.
Про це він сказав за підсумками зустрічі представників України та США в Саудівській Аравії 11 березня, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми збираємося зустрітися з російською стороною щодо подальших кроків. Найближчими днями я поговорю зі своїм російським колегою. У найближчі кілька днів міністр Рубіо зустрінеться з міністрами закордонних справ країн "Великої сімки". У четвер до Білого дому прибуде генсек НАТО. І ми розвиватимемо процес далі", - зазначив Волц.
Він зауважив, що завдяки зустрічі із Україною у Джидді та "цьому позитивного кроку вперед" президент Трамп "вирішив скасувати паузу у наданні допомоги у забезпеченні безпеки Україні".
"Це рішення набирає чинності негайно", - додав він.
Радник з питань національної безпеки зазначив, що на зустрічі обговорювалися деталі того, як ця війна закінчиться назавжди і які гарантії матиме Україна для забезпечення довгострокової безпеки.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все простіше. На тих "олімпах" божевільні людожери.
А ми що?
Воюємо як і воювали.
***********
ПиСи. Превентивно.
Так, воюю. зараз.
Так, на фронті.
Так, в мене є ноутбук (нетбук, але хочу прикупити здоровенний монітор, раз тут вже обжилися).
Так, не в штабі.
Так, не тиловий.
Так, ухилянти, з***ся на**й!
Нон Стоп!