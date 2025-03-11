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Новини Відносини РФ та США Припинення вогню між Україною та РФ
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Волц анонсував зустріч із російською стороною "найближчими днями"

Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц анонсував зустріч з російською стороною щодо подальших кроків після перемовин з українською делегацією у Джидді.

Про це він сказав за підсумками зустрічі представників України та США в Саудівській Аравії 11 березня, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми збираємося зустрітися з російською стороною щодо подальших кроків. Найближчими днями я поговорю зі своїм російським колегою. У найближчі кілька днів міністр Рубіо зустрінеться з міністрами закордонних справ країн "Великої сімки". У четвер до Білого дому прибуде генсек НАТО. І ми розвиватимемо процес далі", - зазначив Волц.

Він зауважив, що завдяки зустрічі із Україною у Джидді та "цьому позитивного кроку вперед" президент Трамп "вирішив скасувати паузу у наданні допомоги у забезпеченні безпеки Україні".

"Це рішення набирає чинності негайно", - додав він.

Радник з питань національної безпеки зазначив, що на зустрічі обговорювалися деталі того, як ця війна закінчиться назавжди і які гарантії матиме Україна для забезпечення довгострокової безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США просуватимуть пропозицію про припинення вогню в Україні на міжнародному рівні, - Волц

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

Також читайте: Відновлення відносин РФ і США буде довгим і важким, - Пєсков

Автор: 

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Топ коментарі
+3
А российскую делегацию возглавит отец Ермака?)
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11.03.2025 21:16
+2
А ви яка сторона?
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11.03.2025 21:12
+1
Обмануліііі............ нагла......... надулііііі......
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11.03.2025 21:13
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ЗЕ і Єрмака натягнули без вазеліну
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11.03.2025 21:11 Відповісти
Предсказываю ой у Путина карантин ковидный у Лаврова запор или понос визы нам не дают самолёты не летают по метеоусловиям как долго кацапия будет петлять!?
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11.03.2025 21:22 Відповісти
А ви яка сторона?
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11.03.2025 21:12 Відповісти
Обмануліііі............ нагла......... надулііііі......
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11.03.2025 21:13 Відповісти
возобновляют помощь без сделки на пол минералы? странно
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11.03.2025 21:15 Відповісти
А российскую делегацию возглавит отец Ермака?)
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11.03.2025 21:16 Відповісти
Или брат.
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11.03.2025 21:19 Відповісти
Тепер рашка розкаже про свіи "мир"
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11.03.2025 21:20 Відповісти
хусіти трохи прихуїли від такого сусідства, та принишкли, начебто їх і нема )
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11.03.2025 21:22 Відповісти
Ми ж конспірологи. Нам хочеться, щоб в тій геополітиці були проф. гравці в шахи, покер, інтелектуали. А любе хамство сприймалося як маневр в багатоходовочці.

Все простіше. На тих "олімпах" божевільні людожери.

А ми що?

Воюємо як і воювали.
***********
ПиСи. Превентивно.
Так, воюю. зараз.
Так, на фронті.
Так, в мене є ноутбук (нетбук, але хочу прикупити здоровенний монітор, раз тут вже обжилися).
Так, не в штабі.
Так, не тиловий.
Так, ухилянти, з***ся на**й!
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11.03.2025 21:23 Відповісти
Траба ху@чити по НПЗ доки е час, хуторяни!
Нон Стоп!
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11.03.2025 21:24 Відповісти
******** Волц онансувати!
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11.03.2025 21:30 Відповісти
 
 