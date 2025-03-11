Волц анонсував зустріч із російською стороною "найближчими днями"

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц анонсував зустріч з російською стороною щодо подальших кроків після перемовин з українською делегацією у Джидді.

Про це він сказав за підсумками зустрічі представників України та США в Саудівській Аравії 11 березня, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми збираємося зустрітися з російською стороною щодо подальших кроків. Найближчими днями я поговорю зі своїм російським колегою. У найближчі кілька днів міністр Рубіо зустрінеться з міністрами закордонних справ країн "Великої сімки". У четвер до Білого дому прибуде генсек НАТО. І ми розвиватимемо процес далі", - зазначив Волц.

Він зауважив, що завдяки зустрічі із Україною у Джидді та "цьому позитивного кроку вперед" президент Трамп "вирішив скасувати паузу у наданні допомоги у забезпеченні безпеки Україні".

"Це рішення набирає чинності негайно", - додав він.

Радник з питань національної безпеки зазначив, що на зустрічі обговорювалися деталі того, як ця війна закінчиться назавжди і які гарантії матиме Україна для забезпечення довгострокової безпеки.

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

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