Розвідка Британії оцінила український удар дронами по Росії як наймасованіший за час війни, - міноборони країни

Велика Британія опублікувала огляд щодо масштабного удару українськими дронами по Росії, який став наймасованішим за весь час повномасштабної війни.

Огляд опублікований на сторінці британського Міноборони в X, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Міністерство оборони Росії повідомило, що з 337 дронів, які були випущені, 91 було знищено в Московській області. У результаті ударів в Москві сталися пожежі, а також тимчасово припинили свою роботу всі чотири аеропорти столиці та залізничне сполучення між Москвою і Домодєдово.

Британська розвідка зазначає, що ці удари підкреслюють завдання, яке стоїть перед Росією, - захист інфраструктури та стратегічних об'єктів. Водночас українські удари по глибокій території Росії підривають уявлення російського керівництва про конфлікт як про локальну операцію.

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Особливу увагу розвідка звертає на те, що російські ЗМІ майже не висвітлювали цей інцидент, що може свідчити про побоювання з боку Кремля щодо можливого негативного впливу на настрої серед населення.

Атака БПЛА на Росію

У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в ніч проти 11 березня Сили оборони уразили об’єкти окупантів у двох областях Росії.

Зокрема було зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" в Орловській області, яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та є важливою частиною в процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга", що у Ленінградській області.

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