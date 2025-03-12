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Новини БпЛА атакують Росію
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Розвідка Британії оцінила український удар дронами по Росії як наймасованіший за час війни, - міноборони країни

Росіяни намагаються впровадити штучний інтелект у

Велика Британія опублікувала огляд щодо масштабного удару українськими дронами по Росії, який став наймасованішим за весь час повномасштабної війни.

Огляд опублікований на сторінці британського Міноборони в X, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Міністерство оборони Росії повідомило, що з 337 дронів, які були випущені, 91 було знищено в Московській області. У результаті ударів в Москві сталися пожежі, а також тимчасово припинили свою роботу всі чотири аеропорти столиці та залізничне сполучення між Москвою і Домодєдово.

Британська розвідка зазначає, що ці удари підкреслюють завдання, яке стоїть перед Росією, - захист інфраструктури та стратегічних об'єктів. Водночас українські удари по глибокій території Росії підривають уявлення російського керівництва про конфлікт як про локальну операцію.

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Особливу увагу розвідка звертає на те, що російські ЗМІ майже не висвітлювали цей інцидент, що може свідчити про побоювання з боку Кремля щодо можливого негативного впливу на настрої серед населення.

Атака БПЛА на Росію

У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в ніч проти 11 березня Сили оборони уразили об’єкти окупантів у двох областях Росії.

Зокрема було зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" в Орловській області, яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та є важливою частиною в процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга", що у Ленінградській області.

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Автор: 

Велика Британія (5544) Міноборони (7306) дрони (4624) Удари по РФ (266)


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Топ коментарі
+9
на мацкві ще виють та виють дуже голосно
повтор на біс та трійця - то свята справа
Щира Подяка та Респект Усім Виконавцям!
Слава ЗСУ!
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12.03.2025 12:24
+4
Слва ЗСУ!! у"сухому залишку" та писта мосовії ваня,)
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12.03.2025 12:53
+2
Краще б оцінили результативність цього удару.
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12.03.2025 12:29
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на мацкві ще виють та виють дуже голосно
повтор на біс та трійця - то свята справа
Щира Подяка та Респект Усім Виконавцям!
Слава ЗСУ!
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12.03.2025 12:24 Відповісти
Краще б оцінили результативність цього удару.
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12.03.2025 12:29 Відповісти
О...
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12.03.2025 12:52 Відповісти
ну, всьо!
згідно джидівським капітуляціям, мабуть останній раз.
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12.03.2025 12:31 Відповісти
Нескоро ми визнаємо правду про те, що це найшашличніший дистанційно уві сні керував операцією...
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12.03.2025 12:34 Відповісти
уксус ти лежав на дивані лисого ганяв , а пацани тим часом займались нужною справою. не важливо хто рулював, важливий результат
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12.03.2025 20:58 Відповісти
і що в сухому залишку?
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12.03.2025 12:47 Відповісти
Слва ЗСУ!! у"сухому залишку" та писта мосовії ваня,)
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12.03.2025 12:53 Відповісти
О-оо, очередной 73% бот зелени нарисовался...
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12.03.2025 13:11 Відповісти
Для тебе дегенерат,славити ЗСУ, це ознака " бот зелени ", ну ви й гандони кацапи,)
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12.03.2025 13:36 Відповісти
ознака 73% дегенарації - не відповідати та волати слава зеленому
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12.03.2025 13:41 Відповісти
КРАЩЕ Б ТИ МОВЧАВ ВАНЯ,)
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12.03.2025 13:56 Відповісти
Фаня, волай слогани далі
розум вмикай біля зеленої каси
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12.03.2025 14:11 Відповісти
коли юдини гроши рахуєш
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12.03.2025 14:17 Відповісти
Я розумію кацапе, що тобі не до вподоби дії ЗСУ, ) розвідка Бритів озвучила Це!), ти, разом зі своїми "колєгамі по цеху", почав нести якусь *****,) зараз на мордорі пердаки палають від цього прильоту, в тебе також,) в тебе також підгорає,) це таке савпадєніє ваня?,)
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12.03.2025 14:33 Відповісти
Фаня, волай слогани далі
розум вмикай біля зеленої каси
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12.03.2025 16:07 Відповісти
знака 73% дегенарації - не відповідати та волати слава зеленому
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12.03.2025 16:09 Відповісти
Особливу увагу розвідка звертає на те, що російські ЗМІ майже не висвітлювали цей інцидент, що може свідчити про побоювання з боку Кремля щодо можливого негативного впливу на настрої серед населення. ..." типу населення на рашці все сліпе та глухе))). Чудова оцінка наших Хлопців!! Молодці вони. Дякую вам за ЯКІСНУ РОБОТУ, ВОЇНИ НАШІ!
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12.03.2025 13:19 Відповісти
Обстріл мацкви,перед переговорами про припинення вогню між США та Україною,м'яко кажучи,не показує бажання миру зі сторони України. Найімовірніше кацапи самі обстріляли мацкву,звинуватили в цьому Україну,а зеленський підтвердив що обстріл був з нашого боку,тому що він як вогню,боїться виборів та хоче щоб війна тривала якнайдовше.На відео обстрілів бачив щось схоже на шахед, а не на наш "Лютий".
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12.03.2025 20:32 Відповісти
натерпілись , досить. нехай 3.14дари попробують
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12.03.2025 20:45 Відповісти
 
 