Розвідка Британії оцінила український удар дронами по Росії як наймасованіший за час війни, - міноборони країни
Велика Британія опублікувала огляд щодо масштабного удару українськими дронами по Росії, який став наймасованішим за весь час повномасштабної війни.
Огляд опублікований на сторінці британського Міноборони в X, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Міністерство оборони Росії повідомило, що з 337 дронів, які були випущені, 91 було знищено в Московській області. У результаті ударів в Москві сталися пожежі, а також тимчасово припинили свою роботу всі чотири аеропорти столиці та залізничне сполучення між Москвою і Домодєдово.
Британська розвідка зазначає, що ці удари підкреслюють завдання, яке стоїть перед Росією, - захист інфраструктури та стратегічних об'єктів. Водночас українські удари по глибокій території Росії підривають уявлення російського керівництва про конфлікт як про локальну операцію.
Особливу увагу розвідка звертає на те, що російські ЗМІ майже не висвітлювали цей інцидент, що може свідчити про побоювання з боку Кремля щодо можливого негативного впливу на настрої серед населення.
Атака БПЛА на Росію
У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в ніч проти 11 березня Сили оборони уразили об’єкти окупантів у двох областях Росії.
Зокрема було зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" в Орловській області, яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та є важливою частиною в процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга", що у Ленінградській області.
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згідно джидівським капітуляціям, мабуть останній раз.
розум вмикай біля зеленої каси
розум вмикай біля зеленої каси