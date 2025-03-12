Британія допомогла Україні і США досягнути домовленостей у Саудівській Аравії, - BBC

Велика Британія була "безпосередньо залучена" до допомоги Україні та США у досягненні угоди про припинення вогню з Росією.

Про це пише BBC з посиланням на джерела в британському уряді, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами джерел, впродовж останнього тижня європейські країни на чолі з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером докладали спільних зусиль, щоб повернути прихильність США та України один до одного.

Стармер привітав "видатний прорив" і назвав його "важливим моментом для миру в Україні".

Британські джерела кажуть, що минулого тижня радник прем'єра Великої Британії з нацбезпеки Джонатан Пауелл спільно з американським колегою Майком Волцом, а також представниками Німеччини та Франції працював над планом припинення вогню та подальшими кроками.

На вихідних Павелл їздив до Києва, щоб зустрітися з Зеленським і "допомогти скласти письмову пропозицію". Вона передбачала "тимчасову паузу у бойових діях, а потім заходи зміцнення довіри, такі як обмін військовополоненими, повернення українських дітей, захоплених росією, і звільнення мирних жителів".

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Видання пише, що Україна та США погодили цю пропозицію, що стало основою для подальших переговорів у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.

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