Британія допомогла Україні і США досягнути домовленостей у Саудівській Аравії, - BBC
Велика Британія була "безпосередньо залучена" до допомоги Україні та США у досягненні угоди про припинення вогню з Росією.
Про це пише BBC з посиланням на джерела в британському уряді, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами джерел, впродовж останнього тижня європейські країни на чолі з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером докладали спільних зусиль, щоб повернути прихильність США та України один до одного.
Стармер привітав "видатний прорив" і назвав його "важливим моментом для миру в Україні".
Британські джерела кажуть, що минулого тижня радник прем'єра Великої Британії з нацбезпеки Джонатан Пауелл спільно з американським колегою Майком Волцом, а також представниками Німеччини та Франції працював над планом припинення вогню та подальшими кроками.
На вихідних Павелл їздив до Києва, щоб зустрітися з Зеленським і "допомогти скласти письмову пропозицію". Вона передбачала "тимчасову паузу у бойових діях, а потім заходи зміцнення довіри, такі як обмін військовополоненими, повернення українських дітей, захоплених росією, і звільнення мирних жителів".
Видання пише, що Україна та США погодили цю пропозицію, що стало основою для подальших переговорів у Саудівській Аравії.
Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.
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двох кольорових пихатих баранів - рудого і зеленого!
інакше вони б один одному в горляну вчепилися,
а венс би куснув бубу за потну кеду...
Московитів, ну дуже пердолить, ця допомога!! Гадять, прямо в мережах!
Смерть рашистам!
Розвалили власну дипломатію, вигнали притомних людей, бо надто розумні та красиві -- маємо наслідки.
The Times пише, що Британія консультує Україну щодо ведення мирних переговорів зі Сполученими Штатами у Саудівській Аравії.
На вихідних Київ відвідав радник британського премʼєра з нацбезпеки Джонатан Пауелл, який зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Цей Пауелл дуже непростий - а висококласний дипломат і спеціаліст по тонкощах переговорів з міжнародним тероризмом. Понад 10 років був головним консультантом Тоні Блера - колишнього лідера лейбористів та премʼєр-міністра. А ще автор кількох праць саме по дипломатії з упирями різного штибу та мистецтва управління і аналізу механізмів політичної влади.
Пауелл давав поради для того, щоб уникнути повторення сварки з Трампом. Він радить Зеленському дати зрозуміти американському лідеру, що Україна відповідає на запити Америки, а головною перешкодою до миру є Росія. Український президент оцінив переговори з Пауеллом як "дуже продуктивні", сказавши, що "вдячний за підтримку". Також повідомляється, що британський премʼєр намагається переконати Трампа відновити обмін розвідданими з Україною. У Лондоні вважають, що це більш терміновий і здійсненний запит, ніж відновлення військової допомоги. Пауелл також наполягав на цьому у розмові з радником Трампа з нацбезпеки Майком Волтцем.
Для Британії це успіх в якості арбітра. Для України -- це глибина краху державного управління, коли своїх вигнали, доводиться брати чуже.