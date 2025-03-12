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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Британія допомогла Україні і США досягнути домовленостей у Саудівській Аравії, - BBC

Британія зіграла важливу роль у перемовинах між Україною та США

Велика Британія була "безпосередньо залучена" до допомоги Україні та США у досягненні угоди про припинення вогню з Росією.

Про це пише BBC з посиланням на джерела в британському уряді, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами джерел, впродовж останнього тижня європейські країни на чолі з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером докладали спільних зусиль, щоб повернути прихильність США та України один до одного.

Стармер привітав "видатний прорив" і назвав його "важливим моментом для миру в Україні".

Британські джерела кажуть, що минулого тижня радник прем'єра Великої Британії з нацбезпеки Джонатан Пауелл спільно з американським колегою Майком Волцом, а також представниками Німеччини та Франції працював над планом припинення вогню та подальшими кроками. 

На вихідних Павелл їздив до Києва, щоб зустрітися з Зеленським і "допомогти скласти письмову пропозицію". Вона передбачала "тимчасову паузу у бойових діях, а потім заходи зміцнення довіри, такі як обмін військовополоненими, повернення українських дітей, захоплених росією, і звільнення мирних жителів".

Читайте також: Видатний прорив, - Стармер привітав результати переговорів України та США

Видання пише, що Україна та США погодили цю пропозицію, що стало основою для подальших переговорів у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.

Читайте також: Рубіо про контроль за режимом припинення вогню в Україні: є багато "очей", буде важко приховати удари дронами та ракетами

Автор: 

Велика Британія (5544) США (22497) припинення вогню (109)


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Топ коментарі
+8
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12.03.2025 18:37
+5
Хто б сумнівався ! Ця зебидлота з пАтужними пАмощьнікамі тільки красти вміють ! А просто балакати з людьми не можуть. З українцями, з журналістами. У кулуарах підберуть шлюшок, які "теплі" питання ставлять. А до простих людей вийти вже не наважуються, бо розірвуть їх як ганчірки.
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12.03.2025 18:37
+4
хтось же повинен консультувати
двох кольорових пихатих баранів - рудого і зеленого!
інакше вони б один одному в горляну вчепилися,
а венс би куснув бубу за потну кеду...
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12.03.2025 18:48
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"Бачиш сусліка? Ні? А він Є!" (С)
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12.03.2025 18:34 Відповісти
Залужний добряче мабуть теж попрацював над консультуванням самого Стармера щодо ПОТУЖНОСТІ зеЄмародерату в дипломатії.
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12.03.2025 20:29 Відповісти
Хто б сумнівався ! Ця зебидлота з пАтужними пАмощьнікамі тільки красти вміють ! А просто балакати з людьми не можуть. З українцями, з журналістами. У кулуарах підберуть шлюшок, які "теплі" питання ставлять. А до простих людей вийти вже не наважуються, бо розірвуть їх як ганчірки.
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12.03.2025 18:37 Відповісти
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12.03.2025 18:37 Відповісти
Голохвастов собствєнной пєрсоной.
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12.03.2025 19:19 Відповісти
генітальний оратор!
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12.03.2025 19:20 Відповісти
хтось же повинен консультувати
двох кольорових пихатих баранів - рудого і зеленого!
інакше вони б один одному в горляну вчепилися,
а венс би куснув бубу за потну кеду...
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12.03.2025 18:48 Відповісти
Дякуємо, Партнерам з Великої Британії, за дієву допомогу Українцям!!
Московитів, ну дуже пердолить, ця допомога!! Гадять, прямо в мережах!
Смерть рашистам!
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12.03.2025 18:49 Відповісти
Тоді зрозуміло, чому неголеної мавпочки в Джидді не було - її хазяїн хоч розуміє те, що йому кажуть без тривалого дресирування (хоча б з другого разу) і може сам приймати рішення (на відміну від найвеличнішого янєлоха). Та ще й костюм має! З краваткою! Ну прям наступний преЗЕдент, ковіньку йому в ****...
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12.03.2025 18:51 Відповісти
https://www.youtube.com/@show_bisyky ШОУБІСИКИ

Розвалили власну дипломатію, вигнали притомних людей, бо надто розумні та красиві -- маємо наслідки.
The Times пише, що Британія консультує Україну щодо ведення мирних переговорів зі Сполученими Штатами у Саудівській Аравії.
На вихідних Київ відвідав радник британського премʼєра з нацбезпеки Джонатан Пауелл, який зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Цей Пауелл дуже непростий - а висококласний дипломат і спеціаліст по тонкощах переговорів з міжнародним тероризмом. Понад 10 років був головним консультантом Тоні Блера - колишнього лідера лейбористів та премʼєр-міністра. А ще автор кількох праць саме по дипломатії з упирями різного штибу та мистецтва управління і аналізу механізмів політичної влади.
Пауелл давав поради для того, щоб уникнути повторення сварки з Трампом. Він радить Зеленському дати зрозуміти американському лідеру, що Україна відповідає на запити Америки, а головною перешкодою до миру є Росія. Український президент оцінив переговори з Пауеллом як "дуже продуктивні", сказавши, що "вдячний за підтримку". Також повідомляється, що британський премʼєр намагається переконати Трампа відновити обмін розвідданими з Україною. У Лондоні вважають, що це більш терміновий і здійсненний запит, ніж відновлення військової допомоги. Пауелл також наполягав на цьому у розмові з радником Трампа з нацбезпеки Майком Волтцем.
Для Британії це успіх в якості арбітра. Для України -- це глибина краху державного управління, коли своїх вигнали, доводиться брати чуже.
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12.03.2025 19:12 Відповісти
Ішака на мило! Н...й це чмо потрібне, якщо справи України досить успішно виконують лідери іншних країн. Це чмо, звичайно, примажеться в черговому відосіку, а бидло в екстазі буде шаленіти від "потужного героя".
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12.03.2025 20:12 Відповісти
 
 