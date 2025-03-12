Визнаня захоплених територій, зміна влади в Києві та відсутність миротворців з НАТО, - WP отримали список вимог РФ на переговорах в Ер-Ріяді

Європейська розвідувальна служба отримала доступ до документа, в якому були викладені позиції РФ щодо закінчення війни в Україні.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Війну не можна закінчити за "100 днів"

В документі відкидаються попередні плани президента Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди протягом 100 днів, як нездійсненні.

Натомість росіяни стверджують, що врегулювання української кризи не може відбутися раніше 2026 року.

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Європейських миротворців в Україні не може бути

Документ також відкидає будь-який план введення миротворців в Україну, як це пропонували деякі європейські країни.

Присутність будь-якого миротворчого контингенту в Україні також відкидається як "абсолютно непотрібна", оскільки будь-які сили перебуватимуть під "серйозним впливом Заходу", а плани США продовжувати озброювати Україну після будь-якої мирної угоди є "абсолютно неприйнятними", так само як і збереження української армії на нинішньому рівні в 1 мільйон осіб.

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РФ вимагає визнання загарбаних територій

У документі вимагається визнати суверенітет РФ над захопленими територіями. Крім того, він вимагає подальшого дроблення (України - Ред.) шляхом створення буферної зони на північному сході України на кордоні з такими російськими областями, як Брянська і Бєлгородська, а також демілітаризованої зони на півдні України поблизу Криму, який Росія незаконно анексувала в 2014 році.

Владу в Києві потрібно змінити

Також, в документі йдеться про необхідність "повного демонтажу" теперішньої української владної верхівки.

У документі також відкидаються будь-які потенційні політичні поступки з боку України - такі як відмова Києва від членства в НАТО і проведення виборів, в яких будуть допущені проросійські партії - як недостатньо далекосяжні.

"Насправді, нинішній київський режим неможливо змінити зсередини країни. Необхідний його повний демонтаж", - йдеться в доповіді.

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Водночас росіяни погрожують, що навіть такого типу врегулювання недостатньо, і що без офіційного визнання російського суверенітету над захопленим регіоном "досить імовірно", що збройний конфлікт відновиться в середньостроковій перспективі, "наприклад, після наступної зміни адміністрації в США".

Видання зазначає, що документ був підготовлений аналітичним центром, який тісно співпрацює з П'ятою службою ФСБ, підрозділом, який курирує операції в Україні, за тиждень до переговорів між Росією і США в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, які відбулися 18 лютого.

Зустріч делегацій США і РФ у Саудівській Аравії

Нагадаємо, 12 лютого 2025 року Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.

Також Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України, Штатів та Росії.

14 лютого МЗС Саудівської Аравії повідомило, що Королівство готове стати майданчиком для зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

18 лютого в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та РФ.

Видання Fox News повідомляло, що Росія та США пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.

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