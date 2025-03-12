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Новини переговори США та Росії Позиція РФ щодо припинення війни
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Визнаня захоплених територій, зміна влади в Києві та відсутність миротворців з НАТО, - WP отримали список вимог РФ на переговорах в Ер-Ріяді

На яких умовах РФ готова на мир

Європейська розвідувальна служба отримала доступ до документа, в якому були викладені позиції РФ щодо закінчення війни в Україні.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Війну не можна закінчити за "100 днів"

В документі відкидаються попередні плани президента Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди протягом 100 днів, як нездійсненні.

Натомість росіяни стверджують, що врегулювання української кризи не може відбутися раніше 2026 року.

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Європейських миротворців в Україні не може бути

Документ також відкидає будь-який план введення миротворців в Україну, як це пропонували деякі європейські країни.

Присутність будь-якого миротворчого контингенту в Україні також відкидається як "абсолютно непотрібна", оскільки будь-які сили перебуватимуть під "серйозним впливом Заходу", а плани США продовжувати озброювати Україну після будь-якої мирної угоди є "абсолютно неприйнятними", так само як і збереження української армії на нинішньому рівні в 1 мільйон осіб.

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РФ вимагає визнання загарбаних територій

У документі вимагається визнати суверенітет РФ над захопленими територіями. Крім того, він вимагає подальшого дроблення (України - Ред.) шляхом створення буферної зони на північному сході України на кордоні з такими російськими областями, як Брянська і Бєлгородська, а також демілітаризованої зони на півдні України поблизу Криму, який Росія незаконно анексувала в 2014 році.

Владу в Києві потрібно змінити

Також, в документі йдеться про необхідність "повного демонтажу" теперішньої української владної верхівки.

У документі також відкидаються будь-які потенційні політичні поступки з боку України - такі як відмова Києва від членства в НАТО і проведення виборів, в яких будуть допущені проросійські партії - як недостатньо далекосяжні.

"Насправді, нинішній київський режим неможливо змінити зсередини країни. Необхідний його повний демонтаж", - йдеться в доповіді.

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Водночас росіяни погрожують, що навіть такого типу врегулювання недостатньо, і що без офіційного визнання російського суверенітету над захопленим регіоном "досить імовірно", що збройний конфлікт відновиться в середньостроковій перспективі, "наприклад, після наступної зміни адміністрації в США".

Видання зазначає, що документ був підготовлений аналітичним центром, який тісно співпрацює з П'ятою службою ФСБ, підрозділом, який курирує операції в Україні, за тиждень до переговорів між Росією і США в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, які відбулися 18 лютого.

Зустріч делегацій США і РФ у Саудівській Аравії

Нагадаємо, 12 лютого 2025 року Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.

Також Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України, Штатів та Росії.

14 лютого МЗС Саудівської Аравії повідомило, що Королівство готове стати майданчиком для зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

18 лютого в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та РФ.

Видання Fox News повідомляло, що Росія та США пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.

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Автор: 

росія (64923) США (22497) війна в Україні (3518)


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Топ коментарі
+46
Росія спеціально ставить невиполнімі вимоги , тому що вона не хоче закінчення війни.
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12.03.2025 23:37
+34
Справа не у кордонах 91, а у тому, що РФ хоче знищити Україну і всі її вимоги стосуються саме цього - що Україна має демілітарізуватися, знищити свою армію, не отримувати озброєння, здати території і вивести війська з усіх прикороднонних територій, щоб РФ змогла швидше їх захопити наступного разу. Тому також жодних миротворців, бо мета рф - новий напад на Україну через кілька років, саме тому Україна має нікуди не ступати.
А ще в РФ знають, що українці ніколи не оберуть кацапів. тому хочуть ззовні призначити нам керівницство.
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13.03.2025 00:13
+31
Смішно. Так само як вони вимагали до початку війни відкату нато на позиції 94 року.
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12.03.2025 23:37
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Питух х+у+й+л+о путин неостановится! Всё писздец!!! Гасите порашу!!!!только так!!!!
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13.03.2025 01:20 Відповісти
Україні знову викручують руки, як і в 1994му.
Тоді США мали виконати гарантії відповідно до Будапештського меморандуму.
Після анексії Росією Криму в 2014 року були принаймні войовничі заяви.

"Сполучені Штати підтверджують свою політику відмови визнавати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою в порушення міжнародного права. Разом із союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов'язуються продовжувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України».

Декларація була оприлюднена Державним департаментом 25 липня 2018 року, через десять днів після зустрічі президентів США і Росії Дональда Трампа і путіна в Гельсінкі.
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13.03.2025 01:39 Відповісти
Radio France internationale

США мають виконати гарантії відповідно до Будапештського меморандуму.

Такий заклик міститься у листі до Трампа. Його підписали експрезидент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру, лідер суспільно-політичного руху «Солідарність» Лех Валенса та колишні польські політв'язні, підписанти зазначають, що з «тривогою та огидою» спостерігали за розмовою в Овальному кабінеті.

Як ідеться у листі, оприлюдненому третього березня на Facebook-сторінці Валенси, є образливим те, що Трамп вимагав вдячності за надану Україні фінансову допомогу під час повномасштабної війни.

«Вдячність належить героїчним українським солдатам, які проливають свою кров, захищаючи цінності вільного світу. Саме вони вже понад 11 років гинуть на фронті заради цих цінностей і незалежності своєї батьківщини, на яку напала путінська Росія.

Ми не розуміємо, як лідер країни, яка є символом вільного світу, може не бачити цього», - йдеться у листі.
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13.03.2025 01:45 Відповісти
Трамп був банкротом. Його врятували позики та інвестиції від російської мафії і російских олігархів, які контролювалися кремлем. Тому Трамп відробляє путіну ще з 2016 го року. Відповідно кремль, на всіх виборах підігрував Трампу.

На запитання журналістки про те, чи влаштовує Трампа той факт, що він залишив Україну і та може не вижити, він відповів: "Вона може не вижити так чи інакше".
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13.03.2025 01:51 Відповісти
Після розпаду СРСР на території України залишився величезний ядерний арсенал: 176 пускових установок шахт з міжконтинентальними балістичними ракетами SS-19 і SS-24, близько двох тисяч стратегічних ядерних боєголовок, близько двох з половиною тисяч тактичних ядерних боєголовок, а також 44 стратегічних бомбардувальники, здатних нести ядерну зброю.
Але ні США, ні Росія не збиралися створювати з України нову ядерну наддержаву.
Білорусь і Казахстан, на території яких після розпаду СРСР також опинилася радянська ядерна зброя, не пред'являли до них жодних претензій, і від України очікувалися аналогічних дій.
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13.03.2025 02:11 Відповісти
А навіщо ти оце все тут повикладав? Воно аж не вміщується у один допис. Тричі продовжував. Хтось це буде читати?
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13.03.2025 07:29 Відповісти
Русня набиває собі ціну перед перемовинами, зливаючи (але не виставляючі офіційно) завищені неадекватні хатєлкі.
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13.03.2025 01:48 Відповісти
.

" .... и от мертвого осла уши"

.
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13.03.2025 01:48 Відповісти
Рашисти просто висувають вимоги,які неможливо виконати.Це суто для затягування переговорів і водіння за ніс рижого лошка.В України на це не поведуться,а в США просто немає шансів нас на це підписати.Так шо єдиний вихід для України це мільйонна армія і відновлення ядерної зброї.
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13.03.2025 02:05 Відповісти
Вiдновити можна те, що робили самi.
А Украiна ЯЗ НЕ ВИРОБЛЯЛА.
Створити повноцiнну ЯЗ зараз неможливо - дорого, та I Зaxiд не дозволить.
Щонайбiльше - "брудна бомба" чи головка.
Совок мав такi розробки у 50-х.
ГЕРАНЬ I ГЕНЕРАТОР. Для ракет Р-1 виробництва ЮМЗ
Гугл на допомогу!
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13.03.2025 07:09 Відповісти
Захід вже ніхто не буде слухати та і при ******** технологіях все це зробити набагато легше і дешевше.Хоча ідея з важкими кратерами оснащеними ядерними зарядами теж непогана.
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13.03.2025 17:51 Відповісти
Легче i дешевше дуже небiдний Iран бiльше пiвсторiччя лiпить ЯЗ. Поки що не злiпив.
У Украiни нема нафти на продаж на мiльярди долларiв
Захiд доведеться слухати, бо доведется звертатися до нього - купувати обладнання, свого ж бо нема, ПХЗ у Днiпродзержинську давно зруйнований, розкрадений I розпроданий.
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13.03.2025 22:03 Відповісти
Звідки інфа шо не зліпив?Може просто нарощує по тихому.В час 3d принтерів і квантових комп'ютерів це все можна зробити в рази скорше і дешевше ніж в часи післявоєнного періоду і доцифрової епохи.
Західне обладнання можна купляти через другі руки так як це робить Китай чи той самий Іран
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14.03.2025 02:43 Відповісти
Якби на колективному Заході хотіли, то проблему "миротворців" можна вирішити "гібридними методами". Заснувати приватним чином декілька приватних військових компаній. Вбивати кацапню в світі дуже багато бажаючих! А вбивати за гроші ще більше. Таким чином жодна країна не буде мати свого миротворчого контингенту в якості миротворців бо це приватна ініціатива. Ну от *****, наприклад, не несе ніякої відповідальності за діяльність "ЧВК", хоча навіть сліпі бачать що всі ці "ЧВК" фінансуються з кацапського бюджету і використовують кацапське армійське озброєння.
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13.03.2025 02:16 Відповісти
Тепер рейтинг Зеленського злетить до 100%. Я вважаю WP це написав навмисно. Всі ліві видання на Заході в прямому сенсі поклоняються Зеленському. У деяких у видавництвах висить його ікона.
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13.03.2025 02:21 Відповісти
.

донні, тисяча томагавків для ЗСУ і мир з рашкою в 24 години

Единиц произведено 7302 (производство продолжается)
Ціна останньої врсії - Tactical Tomahawk: 1,87 млн $ (2017)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-FY17budget-3 [2] (Block IV)

.
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13.03.2025 02:27 Відповісти
Проверяют реaкцию ржaвого.
a вот и реaкция:

Поки рано говорити про реакцію на можливе порушення перемир'я з боку РФ, - Білий дім Джерело: https://censor.net/ua/n3540847
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13.03.2025 03:28 Відповісти
Всяке перемир'я для х...політична смерть. Бо це відмова від хотєлок лютого 2022 року. І стадо начне роптати-акела промахнувся ату його.
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13.03.2025 04:10 Відповісти
Усім відомо що терорист після Гітлера,Путлер!!! Однозначно цей гном не залишить неньку в спокої.Оркі радіють ідти на брата так що.Покою вже ніколи не буде.НІ КО ЛИ...
РАСЕЯ ТЕРОРИСТИ
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13.03.2025 04:28 Відповісти
прийшла біда звідкі всі чекали...
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13.03.2025 04:32 Відповісти
придурковаті кацапи ппц порода - бруднодупі п.здодуї з манією величі...
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13.03.2025 05:39 Відповісти
Трамп клялся Зе позвонит путину и все будет хорошо на то Зеленский спросил гарантии и Трамп сказал Украина не хочет мира. Либо сша дыбилы либо под дураков толъко забратъ у Украины ресурсы и контролъ. Н едайбог Зе предал этим дыбилам тупым интересы страны
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13.03.2025 06:24 Відповісти
Давно предал, ще у 2020 з операцією з вагнерівцями
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14.03.2025 01:33 Відповісти
Ну тепер нам залишилося лише провести вибори..резидента. І навряд
що наступний буде менше лояльний кремлю, ніж нинішній. А також побудувати класні дороги до Києва, Одеси, Дніпра... та заборонити мобілізацію, розпустити ТЦК. І заявити, що ми готові виконати всі
умови капітуляції кремля, тому що хочемо миру. Адже виходить так що все одно США вимагатиме від нас йти на всі поступки фашистському кремлю. Адже сценарій такого спектаклю про мир - капітуляцію України був ретельно зрежисований )(уйлом і Трампом.
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13.03.2025 06:35 Відповісти
Провести выборы. Мечтать не вредно.
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13.03.2025 07:40 Відповісти
Вважаєш вибори 2019 були останніми?
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13.03.2025 22:52 Відповісти
путін вимагає зміни влади зєлєнскова?🤣
Але всі успіхи путіна в Україні завдяки зєлєнскому
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13.03.2025 07:15 Відповісти
Словом капитуляция и уничтожение Украины. Ясно понятно.
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13.03.2025 07:27 Відповісти
"зміна влади в Києві"...Єрмак не влаштовує...хто завгодно, тільки не Єрмак?...
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13.03.2025 07:31 Відповісти
Отак! ***** пса рыжего обосцал и в харю плюнул. Щас рыжее начнет на Украину опять гавкать, ну и на ЕС еще, Канаду и других друзей-союзников. Ын же у него хороший парень.
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13.03.2025 07:48 Відповісти
А ще ху...лостан вимагає признання того що ху...ло підліше Гітлера і других диктаторів, тому тільки його можна кликати ху...лом
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13.03.2025 07:52 Відповісти
А то ми не знали до цього...
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13.03.2025 07:57 Відповісти
Вот и первые ласточки прилетели, это же прекрасно!

Чем больше требований будут выдвигать орки, тем больше озверина будет принимать трамп!

Пусть наконец-то весь мир поймёт, что никаких переговоров вести с террористами из быдлостана нельзя, их нужно только уничтожить!!!!!!
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13.03.2025 07:59 Відповісти
путин вряд ли примет предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине, - Reuters

Издание со ссылкой на источники в кремле пишет, что российскому диктатору сложно будет согласиться на такой шаг, потому что россия имеет сильную позицию, а без гарантий прекращения огня позиция рф может быстро ослабнуть, и тогда Запад может обвинить ее в неспособности положить конец войне.

Другой источник сообщил, что такое прекращение огня для путина будет выглядеть, как ловушка, поскольку ему сложно будет остановить войну без каких-либо обещаний или гарантий.
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13.03.2025 08:03 Відповісти
https://static43.tgcnt.ru/posts/_0/f2/f29079567a0b2209cb782fd2df6bec01.jpg https://static43.tgcnt.ru/posts/_0/f2/f29079567a0b2209cb782fd2df6bec01.jpg https://static43.tgcnt.ru/posts/_0/f2/f29079567a0b2209cb782fd2df6bec01.jpg

👀Чим це відрізняється від «Мінська»?

‼️Не йдеться про повернення українських територій.

І росія в переговори ще не вступила. Памʼятаючи про «казус 28 лютого», можемо лиш сподіватись, що нових пасів російській позиції ми не побачимо. Бо росія вимагатиме продовження «Стамбулу».

🗣https://t.me/zelenicholovichky/11141 Ростислав Павленко
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13.03.2025 08:03 Відповісти
Ху@ло ********!
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13.03.2025 08:04 Відповісти
Потребувати замінити владу в московії.
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13.03.2025 08:27 Відповісти
які ж вони убогі ці кацапи
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13.03.2025 08:32 Відповісти
Цілком передбачувано, висуваем умови на які ніхно не піде і потім заявляєм (ну нет так нет)
і з ображенним лицем миротворця продовжуем захоплювати території. США треба
використовувати потужний натиск на рашку але нічим ,да й нехочеться ,а на Україну можна.
А далі як в басні Крилова (у сильного всегда безсильный виноват).
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13.03.2025 08:46 Відповісти
Цю блювоту нема сенсу навіть коментувати .
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13.03.2025 08:46 Відповісти
Всі успіхи путіна-лише завдяки завладі.
Якщо він і хоче поміняти її,то лише,як відпрацьований матеріал,а тих,хто багато знає-зрозуміло куди.
По статусу-це слуги,не більше.
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13.03.2025 09:28 Відповісти
Забыли дописать . что Трамп ещё долже поцеловать путина в жопу . Прямо в овальном кабинете белого дома.
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13.03.2025 09:29 Відповісти
про ключи от квартиры забыли
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13.03.2025 09:41 Відповісти
москалям можна як завжди передати хєр на рило
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13.03.2025 10:28 Відповісти
пора розсердитися Трампу ...чи ніт ? ні в х...то зна шо , кремль його не ставить ...
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13.03.2025 10:28 Відповісти
А ботоксне рило не лусне?!
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13.03.2025 10:56 Відповісти
ВИДНО САБЛЮ, БУДЁНОВКУ И ВЕЛОСИПЕД ХЙЛУ НЕ ПОДАРИЛИ В ДЕТСТВЕ !)
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13.03.2025 11:02 Відповісти
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13.03.2025 15:17 Відповісти
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13.03.2025 15:19 Відповісти
А я знаю, чим можна лікуватися. Порада безкоштовна---------потрібно пити чай з Парила звичайного. Продається в аптеках. Племінник лікується. Є результати.
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13.03.2025 16:47 Відповісти
Приберіть фото підара, бо стошнить...
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13.03.2025 22:50 Відповісти
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