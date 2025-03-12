Визнаня захоплених територій, зміна влади в Києві та відсутність миротворців з НАТО, - WP отримали список вимог РФ на переговорах в Ер-Ріяді
Європейська розвідувальна служба отримала доступ до документа, в якому були викладені позиції РФ щодо закінчення війни в Україні.
Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Війну не можна закінчити за "100 днів"
В документі відкидаються попередні плани президента Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди протягом 100 днів, як нездійсненні.
Натомість росіяни стверджують, що врегулювання української кризи не може відбутися раніше 2026 року.
Європейських миротворців в Україні не може бути
Документ також відкидає будь-який план введення миротворців в Україну, як це пропонували деякі європейські країни.
Присутність будь-якого миротворчого контингенту в Україні також відкидається як "абсолютно непотрібна", оскільки будь-які сили перебуватимуть під "серйозним впливом Заходу", а плани США продовжувати озброювати Україну після будь-якої мирної угоди є "абсолютно неприйнятними", так само як і збереження української армії на нинішньому рівні в 1 мільйон осіб.
РФ вимагає визнання загарбаних територій
У документі вимагається визнати суверенітет РФ над захопленими територіями. Крім того, він вимагає подальшого дроблення (України - Ред.) шляхом створення буферної зони на північному сході України на кордоні з такими російськими областями, як Брянська і Бєлгородська, а також демілітаризованої зони на півдні України поблизу Криму, який Росія незаконно анексувала в 2014 році.
Владу в Києві потрібно змінити
Також, в документі йдеться про необхідність "повного демонтажу" теперішньої української владної верхівки.
У документі також відкидаються будь-які потенційні політичні поступки з боку України - такі як відмова Києва від членства в НАТО і проведення виборів, в яких будуть допущені проросійські партії - як недостатньо далекосяжні.
"Насправді, нинішній київський режим неможливо змінити зсередини країни. Необхідний його повний демонтаж", - йдеться в доповіді.
Водночас росіяни погрожують, що навіть такого типу врегулювання недостатньо, і що без офіційного визнання російського суверенітету над захопленим регіоном "досить імовірно", що збройний конфлікт відновиться в середньостроковій перспективі, "наприклад, після наступної зміни адміністрації в США".
Видання зазначає, що документ був підготовлений аналітичним центром, який тісно співпрацює з П'ятою службою ФСБ, підрозділом, який курирує операції в Україні, за тиждень до переговорів між Росією і США в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, які відбулися 18 лютого.
Зустріч делегацій США і РФ у Саудівській Аравії
Нагадаємо, 12 лютого 2025 року Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.
Також Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України, Штатів та Росії.
14 лютого МЗС Саудівської Аравії повідомило, що Королівство готове стати майданчиком для зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.
18 лютого в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та РФ.
Видання Fox News повідомляло, що Росія та США пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.
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Тоді США мали виконати гарантії відповідно до Будапештського меморандуму.
Після анексії Росією Криму в 2014 року були принаймні войовничі заяви.
"Сполучені Штати підтверджують свою політику відмови визнавати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою в порушення міжнародного права. Разом із союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов'язуються продовжувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України».
Декларація була оприлюднена Державним департаментом 25 липня 2018 року, через десять днів після зустрічі президентів США і Росії Дональда Трампа і путіна в Гельсінкі.
США мають виконати гарантії відповідно до Будапештського меморандуму.
Такий заклик міститься у листі до Трампа. Його підписали експрезидент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру, лідер суспільно-політичного руху «Солідарність» Лех Валенса та колишні польські політв'язні, підписанти зазначають, що з «тривогою та огидою» спостерігали за розмовою в Овальному кабінеті.
Як ідеться у листі, оприлюдненому третього березня на Facebook-сторінці Валенси, є образливим те, що Трамп вимагав вдячності за надану Україні фінансову допомогу під час повномасштабної війни.
«Вдячність належить героїчним українським солдатам, які проливають свою кров, захищаючи цінності вільного світу. Саме вони вже понад 11 років гинуть на фронті заради цих цінностей і незалежності своєї батьківщини, на яку напала путінська Росія.
Ми не розуміємо, як лідер країни, яка є символом вільного світу, може не бачити цього», - йдеться у листі.
На запитання журналістки про те, чи влаштовує Трампа той факт, що він залишив Україну і та може не вижити, він відповів: "Вона може не вижити так чи інакше".
Але ні США, ні Росія не збиралися створювати з України нову ядерну наддержаву.
Білорусь і Казахстан, на території яких після розпаду СРСР також опинилася радянська ядерна зброя, не пред'являли до них жодних претензій, і від України очікувалися аналогічних дій.
" .... и от мертвого осла уши"
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А Украiна ЯЗ НЕ ВИРОБЛЯЛА.
Створити повноцiнну ЯЗ зараз неможливо - дорого, та I Зaxiд не дозволить.
Щонайбiльше - "брудна бомба" чи головка.
Совок мав такi розробки у 50-х.
ГЕРАНЬ I ГЕНЕРАТОР. Для ракет Р-1 виробництва ЮМЗ
Гугл на допомогу!
У Украiни нема нафти на продаж на мiльярди долларiв
Захiд доведеться слухати, бо доведется звертатися до нього - купувати обладнання, свого ж бо нема, ПХЗ у Днiпродзержинську давно зруйнований, розкрадений I розпроданий.
Західне обладнання можна купляти через другі руки так як це робить Китай чи той самий Іран
донні, тисяча томагавків для ЗСУ і мир з рашкою в 24 години
Единиц произведено 7302 (производство продолжается)
Ціна останньої врсії - Tactical Tomahawk: 1,87 млн $ (2017)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-FY17budget-3 [2] (Block IV)
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a вот и реaкция:
Поки рано говорити про реакцію на можливе порушення перемир'я з боку РФ, - Білий дім Джерело: https://censor.net/ua/n3540847
РАСЕЯ ТЕРОРИСТИ
що наступний буде менше лояльний кремлю, ніж нинішній. А також побудувати класні дороги до Києва, Одеси, Дніпра... та заборонити мобілізацію, розпустити ТЦК. І заявити, що ми готові виконати всі
умови капітуляції кремля, тому що хочемо миру. Адже виходить так що все одно США вимагатиме від нас йти на всі поступки фашистському кремлю. Адже сценарій такого спектаклю про мир - капітуляцію України був ретельно зрежисований )(уйлом і Трампом.
Але всі успіхи путіна в Україні завдяки зєлєнскому
Чем больше требований будут выдвигать орки, тем больше озверина будет принимать трамп!
Пусть наконец-то весь мир поймёт, что никаких переговоров вести с террористами из быдлостана нельзя, их нужно только уничтожить!!!!!!
Издание со ссылкой на источники в кремле пишет, что российскому диктатору сложно будет согласиться на такой шаг, потому что россия имеет сильную позицию, а без гарантий прекращения огня позиция рф может быстро ослабнуть, и тогда Запад может обвинить ее в неспособности положить конец войне.
Другой источник сообщил, что такое прекращение огня для путина будет выглядеть, как ловушка, поскольку ему сложно будет остановить войну без каких-либо обещаний или гарантий.
👀Чим це відрізняється від «Мінська»?
‼️Не йдеться про повернення українських територій.
І росія в переговори ще не вступила. Памʼятаючи про «казус 28 лютого», можемо лиш сподіватись, що нових пасів російській позиції ми не побачимо. Бо росія вимагатиме продовження «Стамбулу».
🗣https://t.me/zelenicholovichky/11141 Ростислав Павленко
і з ображенним лицем миротворця продовжуем захоплювати території. США треба
використовувати потужний натиск на рашку але нічим ,да й нехочеться ,а на Україну можна.
А далі як в басні Крилова (у сильного всегда безсильный виноват).
Якщо він і хоче поміняти її,то лише,як відпрацьований матеріал,а тих,хто багато знає-зрозуміло куди.
По статусу-це слуги,не більше.