Нас закликають обирати між США і Європою, але Черчилль цього не зробив, - Стармер
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер вважає необхідним збереження трансатлантичного зв'язку на тлі прохолодного ставлення президента Дональда Трампа до Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв'ю The New York Times
"Багато хто закликає нас обирати між США та Європою. Черчилль цього не робив. Еттлі не зробив цього. На мою думку, було б великою помилкою робити вибір зараз", – зауважив Стармер.
Зробивши паузу, він додав: "Я думаю, що президент Трамп має рацію, коли каже, що європейські країни повинні нести більший тягар для колективної самооборони Європи".
Нагальне питання полягає в тому, чи будуть Британія і Європа відігравати значущу роль у переговорах Трампа з лідером Росії Володимиром Путіним. Щоб переконатися в цьому, Стармер намагається зібрати багатонаціональні військові сили, які він називає коаліцією охочих. Мета, за його словами, полягає в тому, щоб захистити небо, порти і кордони України після будь-якого мирного врегулювання.
Я не довіряю Путіну. Я впевнений, що Путін намагатиметься наполягати на тому, щоб Україна була беззахисною після укладення угоди, тому що це дасть йому те, чого він хоче, а саме – можливість знову вторгнутися в Україну", – заявив прем'єр Британії.
За словами Стармера, Британія стикається з перешкодами на всіх фронтах: Росія відкинула ідею миротворчих сил НАТО. Трамп ще не надав гарантій безпеки, які, як вважає Стармер, мають вирішальне значення для того, щоб країни надали війська.
Але, попри політичну і дипломатичну невизначеність, Стармер сказав, що у нього немає іншого вибору, окрім як бути попереду всіх.
"Якщо ми будемо рухатися в темпі найобережніших, – сказав він, – то ми будемо рухатися дуже повільно і не опинимося на тій позиції, на якій нам потрібно бути".
Формування "коаліції охочих"
Раніше повідомлялось, що лідери країн ЄС, Великої Британії та Канади зберуться в Парижі 27 березня, щоб обговорити свою участь у врегулюванні війни в Україні.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що наступного тижня буде в Парижі для проведення зустрічей.
У п'ятницю, 21 березня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив підтримку України з керівництвом ЄС та лідерами Туреччини, Норвегії та Ісландії.
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це геополітична гра, звісно навіть в росії на обмін ударами ніхто не піде, бо Україна вдарить в саме болюче місце, але усвідомлення "домоклового меча" над головою вашистам буде як холодний душ.
З якого переляку Черчіль повинен був за них впрягатися, тим більше що саме Польща ввела війська в Данцинг, сподіваючись на нових союзників.
Нагадаю тим хто не знає історії
Данцинг був демілітаризований містом, де Польща мала право тримати один взвод з легкою зброєю для охорони пакгаузів.
Далі читаємо - герої вастерплатте героїчно відбивали ... використовуючи гармати та кулемети. Патріоти обороняли пошту...
Звідки вони взялися, ті герої і патріоти, ніхто не знає?
Далі вже не читав, вибачайте)
Всі сусіди (Канада, Мексика, Данія) та решта демократичних країн світу раптом стали "наймерзеннішими" (чи як він там про Канаду сказав), а от диктатори та авторитарні режими - "чудовими хлопцями", яким довіряють і з якими можна укладати великі угоди.
Цікаво: а букмекери (таємно) вже приймають ставки про те, як скоро і в якому вигляді трампона винесуть з Білого Дому?
Мені це напомина серію з "назад в майбуинє" де той поганець викрав журнал з результатами всих ставок та створив імперію імені себе.
Чемберлен, як і трамп - прихильник політики умиротворення агресора.
https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 30 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1938 1938 році підписав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Мюнхенську угоду з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гітлером, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96 Муссоліні та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%94 Даладьє. Повернувшись до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондона, Чемберлен пред'явив публіці на аеродромі підписану угоду зі словами: «Я привіз вам мир».
На що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C Вінстон Черчилль, 3 жовтня того ж року, відповів: «Англії був запропонований вибір між війною і безчестям. Вона вибрала безчестя і отримає війну».
Напиши : путин-*****, рф - страна террористов и военньіх преступников.
Побачимо хто ти є.....
Он был бездарным треплом, преклонялся перед Гитлерoм и пресмыкался перед людоедом Сралиным.
Чёртчиль стал могильщиком Британской империи и опустил её на обочину мировой политики.
В истории, тупее и никчемнее Чёртчиля был только Борис Джонсон, который отбросил Англию на 50-60 лет назад и превратил её в помойку Европы.
И Чёртчиль, никогда не произносил фразу - "Вы выбрали бесчестье и теперь получите войну."