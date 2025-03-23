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Новини Коаліція охочих
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Нас закликають обирати між США і Європою, але Черчилль цього не зробив, - Стармер

Стармер про військовий континген для України

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер вважає необхідним збереження трансатлантичного зв'язку на тлі прохолодного ставлення президента Дональда Трампа до Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв'ю The New York Times

"Багато хто закликає нас обирати між США та Європою. Черчилль цього не робив. Еттлі не зробив цього. На мою думку, було б великою помилкою робити вибір зараз", – зауважив Стармер.

Зробивши паузу, він додав: "Я думаю, що президент Трамп має рацію, коли каже, що європейські країни повинні нести більший тягар для колективної самооборони Європи".

Читайте: Союзники обговорюють направлення в Україну двох миротворчих місій, - ЗМІ

Нагальне питання полягає в тому, чи будуть Британія і Європа відігравати значущу роль у переговорах Трампа з лідером Росії Володимиром Путіним. Щоб переконатися в цьому, Стармер намагається зібрати багатонаціональні військові сили, які він називає коаліцією охочих. Мета, за його словами, полягає в тому, щоб захистити небо, порти і кордони України після будь-якого мирного врегулювання.

Я не довіряю Путіну. Я впевнений, що Путін намагатиметься наполягати на тому, щоб Україна була беззахисною після укладення угоди, тому що це дасть йому те, чого він хоче, а саме – можливість знову вторгнутися в Україну", – заявив прем'єр Британії.

За словами Стармера, Британія стикається з перешкодами на всіх фронтах: Росія відкинула ідею миротворчих сил НАТО. Трамп ще не надав гарантій безпеки, які, як вважає Стармер, мають вирішальне значення для того, щоб країни надали війська.

Але, попри політичну і дипломатичну невизначеність, Стармер сказав, що у нього немає іншого вибору, окрім як бути попереду всіх.

Читайте: Європа має активізуватись, - Стармер анонсував подальші зустрічі для планування миротворчої місії в Україні

"Якщо ми будемо рухатися в темпі найобережніших, – сказав він, – то ми будемо рухатися дуже повільно і не опинимося на тій позиції, на якій нам потрібно бути".

Формування "коаліції охочих"

Раніше повідомлялось, що лідери країн ЄС, Великої Британії та Канади зберуться в Парижі 27 березня, щоб обговорити свою участь у врегулюванні війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що наступного тижня буде в Парижі для проведення зустрічей.

У п'ятницю, 21 березня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив підтримку України з керівництвом ЄС та лідерами Туреччини, Норвегії та Ісландії.

Автор: 

Європа (1788) США (22455) Стармер Кір (181)


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Топ коментарі
+11
Трохи зачекати і ніякого вибору не буде або він буде очевидним: трампон рухається до цього семимильними кроками.
Всі сусіди (Канада, Мексика, Данія) та решта демократичних країн світу раптом стали "наймерзеннішими" (чи як він там про Канаду сказав), а от диктатори та авторитарні режими - "чудовими хлопцями", яким довіряють і з якими можна укладати великі угоди.

Цікаво: а букмекери (таємно) вже приймають ставки про те, як скоро і в якому вигляді трампона винесуть з Білого Дому?
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23.03.2025 11:04
+9
Щоб Європа не жахалась від діи Трампа потрібно нарощувати свою віиськову міць
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23.03.2025 10:53
+8
правильно , в США вибори в Конгрес в 2026 , респи пролітають в любому випадку
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23.03.2025 10:53
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Щоб Європа не жахалась від діи Трампа потрібно нарощувати свою віиськову міць
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23.03.2025 10:53 Відповісти
Язиком нарощувати хіба що.
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23.03.2025 11:16 Відповісти
правильно , в США вибори в Конгрес в 2026 , респи пролітають в любому випадку
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23.03.2025 10:53 Відповісти
Дуже добре, що у нас в союзниках Великобританія. Борис Джонсон вправив мізки блазню, який в стамбулі через своїх підручних хотів капітулювати перед ******. А потім британці заключили з Україною союзний договір на 100 років.
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23.03.2025 10:57 Відповісти
А зараз він не проти капітуляції?))) Це добре видно по саботажу збиття шлюхедів, і здачі територій України кожного дня. Сирьскій і зелупа за 2024 рік здали 3600 кВ.км України,- це офіційні данні. Скоро до Києва все здадуть. Про просрану курську область - здали по наказу тампона.
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23.03.2025 11:01 Відповісти
С такими "союзниками" и врагов не надо... Сами воевать бояться, а то ведь "эскалация" будет, зато чужими руками, пробуют ослабить противника. Выделяя при этом минимальный размер помощи, что бы Украина быстро не проиграла. И за всю эту помощь, когда-то придется платить, ведь большинство "помощи" выделятся в виде кредитов.
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23.03.2025 11:09 Відповісти
Шкода що ви не розумієте ,що трамперика - це ворог,і підстилка *****. Поки знову не стане америкою.
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23.03.2025 10:57 Відповісти
портібно надати Україні ЯЗ, тоті Україна стане ядерним щитом Європи і зупинить путіна. Але на це нехвата мужності у ЄС т Британії.
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23.03.2025 10:58 Відповісти
Ніхто нам не поверне ЯЗ. Хіба що самим зробити тихенько, щоб ніхто не знав. І казати, як Ізраїль: ЯЗ у нас нема, але коли треба ми її застосуємо!
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23.03.2025 11:29 Відповісти
повертають своє, а наша ЯЗ в росії, то ж звісно ніхто не поверне. я говорю НАДАТИ Україні ЯЗ, нехай тактичну, нехай під контролем ЄС. пуйло розуміє, що в ЄС духу не хвате влупити, а от в України ХВАТЕ ДУХУ, якщо що!
це геополітична гра, звісно навіть в росії на обмін ударами ніхто не піде, бо Україна вдарить в саме болюче місце, але усвідомлення "домоклового меча" над головою вашистам буде як холодний душ.
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23.03.2025 12:33 Відповісти
Якби у нас була українська влада, то з ЯЗ не було б проблем. Технічно ми можемо її зробити за кілька місяців. Але ж "наша" "влада" керована ******.
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23.03.2025 12:42 Відповісти
Черчилль взагалі розумна людина. Наприклад, його стратегією було дали Польщі впасти, щоб Третій Рейх і СРСР безпосередньо почали контактувати, далі зіткнулися і постиралися одне об одного. Стратегічне мислення мав. Поляки певно теж раділи перед 1 вересня 1939 року, що в них в союзниках Великобританія. Але з точки зору інтересів Великобританії Черчилль однозначно все робив правильно.
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23.03.2025 11:02 Відповісти
Ну, Польща ще до 21 березня 1939 року була основним союзником Гітлера.
З якого переляку Черчіль повинен був за них впрягатися, тим більше що саме Польща ввела війська в Данцинг, сподіваючись на нових союзників.
Нагадаю тим хто не знає історії
Данцинг був демілітаризований містом, де Польща мала право тримати один взвод з легкою зброєю для охорони пакгаузів.
Далі читаємо - герої вастерплатте героїчно відбивали ... використовуючи гармати та кулемети. Патріоти обороняли пошту...
Звідки вони взялися, ті герої і патріоти, ніхто не знає?
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23.03.2025 11:11 Відповісти
Польща ще до 21 березня 1939 року була основним союзником Гітлера

Далі вже не читав, вибачайте)
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23.03.2025 11:19 Відповісти
А що ти взагалі читав, дурнику?
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23.03.2025 11:33 Відповісти
Довбойоб, Британія вступила у війну з Німеччиною після нападу її на Польщу!
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23.03.2025 14:40 Відповісти
Трохи зачекати і ніякого вибору не буде або він буде очевидним: трампон рухається до цього семимильними кроками.
Всі сусіди (Канада, Мексика, Данія) та решта демократичних країн світу раптом стали "наймерзеннішими" (чи як він там про Канаду сказав), а от диктатори та авторитарні режими - "чудовими хлопцями", яким довіряють і з якими можна укладати великі угоди.

Цікаво: а букмекери (таємно) вже приймають ставки про те, як скоро і в якому вигляді трампона винесуть з Білого Дому?
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23.03.2025 11:04 Відповісти
трамп задумав вже друкувати себе на доларах, виколупати свою пику на горі Рашмор, назвав новий винищувач Ф-47 (він 47 президент), а що найгірше - вже шука обгрунтування для участі в наступних виборах, тобто на третій срок. То ж винесуть того дебіла не скоро.
Мені це напомина серію з "назад в майбуинє" де той поганець викрав журнал з результатами всих ставок та створив імперію імені себе.
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23.03.2025 11:16 Відповісти
Стармер або прикидається, або має поганий зір. Його історичні аналогії не сумісня з тим, що діється у Білому домі і які плани ставить перед собою команда тромба.
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23.03.2025 11:26 Відповісти
Не путайте банду Трампа зі всією Америкою. Нам потрібно протириматись до виборів в Конгрес. Я майже впевнений що банда Тампона пролетить на цих виборах, такого вони вже начудили що в багатьох очі відкрились. Головне не дати Тампону даже найменших бонусів які б він міг роздути до космічних масштабів показавши їх перемогою що б допомогли йому виграти вибори. Бо якщо зараз Тампон таке витворяє знаючи що скоро вибори то представте що воно буде витворяти коли виграє вибори в Конгрес
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23.03.2025 11:28 Відповісти
Вам до Черчилля як до неба рачки.
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23.03.2025 11:32 Відповісти
Заберіть до себе нашого Черчіля і він зробить
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23.03.2025 11:38 Відповісти
Сравні Рузвельта та трямпа, лідера вільного світу та рашистського агента...
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23.03.2025 11:51 Відповісти
коли зеленський зі сцени ср* в на українців та Україну ,73 % ніяких мізків не включали ,шоб думати про те , як шо🤡 таке каже ,то тоді як буде ставитися до українців в загалі ...не думаю шо амеріканці звернуть увагу на дії трампа ...українці тому приклад ...
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23.03.2025 12:14 Відповісти
Амери зробили свій вибір, Европа має дивитися на речі реально і не плавати в хмаринках
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23.03.2025 12:16 Відповісти
Чёртчиль был тупой, жирный алкоголик, упоротый расист, поклонник Адика, который поставил раком Британскую империю, разорил, вогнал её в долговую кабалу на 50 лет.
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23.03.2025 12:50 Відповісти
Правда?
Чемберлен, як і трамп - прихильник політики умиротворення агресора.
https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 30 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1938 1938 році підписав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Мюнхенську угоду з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гітлером, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96 Муссоліні та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%94 Даладьє. Повернувшись до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондона, Чемберлен пред'явив публіці на аеродромі підписану угоду зі словами: «Я привіз вам мир».
На що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C Вінстон Черчилль, 3 жовтня того ж року, відповів: «Англії був запропонований вибір між війною і безчестям. Вона вибрала безчестя і отримає війну».
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23.03.2025 14:01 Відповісти
Alex тупий ти. Скоріше за все кацап.
Напиши : путин-*****, рф - страна террористов и военньіх преступников.
Побачимо хто ти є.....
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23.03.2025 14:12 Відповісти
Если я 500 раз напишу - "путин-*****", Чёртчиль не станет от этого умней и лучше .
Он был бездарным треплом, преклонялся перед Гитлерoм и пресмыкался перед людоедом Сралиным.
Чёртчиль стал могильщиком Британской империи и опустил её на обочину мировой политики.
В истории, тупее и никчемнее Чёртчиля был только Борис Джонсон, который отбросил Англию на 50-60 лет назад и превратил её в помойку Европы.
И Чёртчиль, никогда не произносил фразу - "Вы выбрали бесчестье и теперь получите войну."
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23.03.2025 16:25 Відповісти
Дякуємо, Британіє, дякуємо, Сер, дякуємо, друзі.
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23.03.2025 13:58 Відповісти
Сер В. Черчіль мав сміливість, на відміну від вас Стармер.
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23.03.2025 14:09 Відповісти
 
 