Нас закликають обирати між США і Європою, але Черчилль цього не зробив, - Стармер

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер вважає необхідним збереження трансатлантичного зв'язку на тлі прохолодного ставлення президента Дональда Трампа до Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв'ю The New York Times

"Багато хто закликає нас обирати між США та Європою. Черчилль цього не робив. Еттлі не зробив цього. На мою думку, було б великою помилкою робити вибір зараз", – зауважив Стармер.

Зробивши паузу, він додав: "Я думаю, що президент Трамп має рацію, коли каже, що європейські країни повинні нести більший тягар для колективної самооборони Європи".

Читайте: Союзники обговорюють направлення в Україну двох миротворчих місій, - ЗМІ

Нагальне питання полягає в тому, чи будуть Британія і Європа відігравати значущу роль у переговорах Трампа з лідером Росії Володимиром Путіним. Щоб переконатися в цьому, Стармер намагається зібрати багатонаціональні військові сили, які він називає коаліцією охочих. Мета, за його словами, полягає в тому, щоб захистити небо, порти і кордони України після будь-якого мирного врегулювання.

Я не довіряю Путіну. Я впевнений, що Путін намагатиметься наполягати на тому, щоб Україна була беззахисною після укладення угоди, тому що це дасть йому те, чого він хоче, а саме – можливість знову вторгнутися в Україну", – заявив прем'єр Британії.

За словами Стармера, Британія стикається з перешкодами на всіх фронтах: Росія відкинула ідею миротворчих сил НАТО. Трамп ще не надав гарантій безпеки, які, як вважає Стармер, мають вирішальне значення для того, щоб країни надали війська.

Але, попри політичну і дипломатичну невизначеність, Стармер сказав, що у нього немає іншого вибору, окрім як бути попереду всіх.

Читайте: Європа має активізуватись, - Стармер анонсував подальші зустрічі для планування миротворчої місії в Україні

"Якщо ми будемо рухатися в темпі найобережніших, – сказав він, – то ми будемо рухатися дуже повільно і не опинимося на тій позиції, на якій нам потрібно бути".

Формування "коаліції охочих"

Раніше повідомлялось, що лідери країн ЄС, Великої Британії та Канади зберуться в Парижі 27 березня, щоб обговорити свою участь у врегулюванні війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що наступного тижня буде в Парижі для проведення зустрічей.

У п'ятницю, 21 березня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив підтримку України з керівництвом ЄС та лідерами Туреччини, Норвегії та Ісландії.