Прем’єр-міністр Франції Байру: Митні збори США - катастрофа для світової економіки
Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру висловив серйозну стурбованість з приводу планів США підвищити митні збори.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BFM-TV.
За його словами, цей крок матиме руйнівний вплив на світову економіку і спричинить величезні труднощі для Європи. Байру також зазначив, що підвищення мит буде катастрофою для самих Сполучених Штатів і їхніх громадян.
"Це рішення - катастрофа для світової економіки. Це величезні труднощі для Європи. Я вважаю, що це також катастрофа для Сполучених Штатів і для американських громадян", - підкреслив він.
Прем'єр зазначив, що ідея глобальної торгової війни, в якій кожен регіон замкнеться в собі, створює небезпеку для всього світу, що, на жаль, може здійснитися в майбутньому.
Байру також розкритикував американську адміністрацію за те, що вона "повернулася проти своїх союзників", і додав, що цей крок відкриває період невизначеності, що ставить під сумнів економічну стабільність та суспільство Франції в цілому.
Трамп запровадив тарифи
Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.
Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.
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Ну, партії змінюють одна одну, але у них завжди є апарат фахівців та професіоналів, політиків, дипломатів, економістів, законотворців, та певна готовність до нового строку та бачення розвитку.
А зараз раптом таке враження, що в США перемогла якась партія №57 зі списку, по типу партії маріхуани, яка там є.