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Новини Тарифи Трампа
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Прем’єр-міністр Франції Байру: Митні збори США - катастрофа для світової економіки

прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру висловив серйозну стурбованість з приводу планів США підвищити митні збори.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  BFM-TV.

За його словами, цей крок матиме руйнівний вплив на світову економіку і спричинить величезні труднощі для Європи. Байру також зазначив, що підвищення мит буде катастрофою для самих Сполучених Штатів і їхніх громадян.

"Це рішення - катастрофа для світової економіки. Це величезні труднощі для Європи. Я вважаю, що це також катастрофа для Сполучених Штатів і для американських громадян", - підкреслив він.

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Прем'єр зазначив, що ідея глобальної торгової війни, в якій кожен регіон замкнеться в собі, створює небезпеку для всього світу, що, на жаль, може здійснитися в майбутньому.

Байру також розкритикував американську адміністрацію за те, що вона "повернулася проти своїх союзників", і додав, що цей крок відкриває період невизначеності, що ставить під сумнів економічну стабільність та суспільство Франції в цілому.

Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

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Автор: 

мито (1016) США (22685) тарифи (2028) економіка (928) Байру Франсуа (3)


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Топ коментарі
+15
Рєспубліканская Партія США і товаріщ Трамп торжєствєнно обєщают: нинєшнєє поколєніє амєріканскіх граждан будєт жіть прі ІІ-індустріалізаціі!
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03.04.2025 12:25
+12
Знаєтє лі виробництво в Китай переносили не просто так. І тепер тупорилий трампіст буде платити більше за товар неважливо де його зробили.
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03.04.2025 12:28
+9
Якщо на Марсі є життя - недовго йому залишилося… Скоро і туди доберуться Трамп з Маском…

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03.04.2025 12:19
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"Евросоюз не будет брать курицу из Америки... они ненавидят нашу говядину, потому что наша говядина прекрасна, а их - слаба" Европейцы ненавидят говядину США, потому что она прекрасна! Это не бабка на лавочке и не таксист. Это говорит минстр торговли США.
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03.04.2025 13:05 Відповісти
Все вірно каже. Американська яловичина прекрасна, як Трамп!
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03.04.2025 13:39 Відповісти
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03.04.2025 13:58 Відповісти
То нехай налагоджують масовий випуск іконок з Трампом. Економіка воспрянєт.
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03.04.2025 13:47 Відповісти
,,Поетому ми прідумалі котлєту бігмак. Что би перемолоть всє твьордиє жіли в нашей прєкрасной говядінє,, - продолжіл міністр торговлі.
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03.04.2025 13:56 Відповісти
Кроме каких то мутных колбас не вижу ничего мясного из ЕС абсолютно.
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03.04.2025 18:05 Відповісти
В політології є пояснення, чому в Британії та США двопартійна система.
Ну, партії змінюють одна одну, але у них завжди є апарат фахівців та професіоналів, політиків, дипломатів, економістів, законотворців, та певна готовність до нового строку та бачення розвитку.

А зараз раптом таке враження, що в США перемогла якась партія №57 зі списку, по типу партії маріхуани, яка там є.
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03.04.2025 13:07 Відповісти
Нехай Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру розповість - чому у Франції не продаються американські машини?
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03.04.2025 13:57 Відповісти
Громадян США готують до великої депресії з перетіканням у війну. Просто повторюють свій попередній досвід ..
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03.04.2025 14:13 Відповісти
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