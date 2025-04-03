Прем’єр-міністр Франції Байру: Митні збори США - катастрофа для світової економіки

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру висловив серйозну стурбованість з приводу планів США підвищити митні збори.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BFM-TV.

За його словами, цей крок матиме руйнівний вплив на світову економіку і спричинить величезні труднощі для Європи. Байру також зазначив, що підвищення мит буде катастрофою для самих Сполучених Штатів і їхніх громадян.

"Це рішення - катастрофа для світової економіки. Це величезні труднощі для Європи. Я вважаю, що це також катастрофа для Сполучених Штатів і для американських громадян", - підкреслив він.

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Прем'єр зазначив, що ідея глобальної торгової війни, в якій кожен регіон замкнеться в собі, створює небезпеку для всього світу, що, на жаль, може здійснитися в майбутньому.

Байру також розкритикував американську адміністрацію за те, що вона "повернулася проти своїх союзників", і додав, що цей крок відкриває період невизначеності, що ставить під сумнів економічну стабільність та суспільство Франції в цілому.

Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

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