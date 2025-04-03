Київрада закликала скасувати санкції проти Порошенка та припинити тиск на місцеве самоврядування
Київрада звернулася до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради та Кабміну щодо неприпустимості тиску на опозицію, військових та представників органів місцевого самоврядування. Зокрема, закликають скасувати санкції проти Петра Порошенка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Сьогодні Україна опинилася у найскладнішій ситуації з часів становлення Незалежності. Замість об’єднання всіх сил та засобів для боротьби з російським агресором влада займається руйнуванням демократичних процесів всередині країни. Під удар влади потрапила українська опозиція, офіцери Збройних Сил України та представники місцевого самоврядування", - йдеться в зверненні.
Депутати зазначили, що санкції проти Порошенка - це удар по війську та єдності України під час війни.
"Це свідчення того, що влада з головою занурилася у процес підготовки до нечесних виборів і зачистки усіх опонентів. Такі дії суперечать демократичним принципам та підривають довіру міжнародних партнерів до України, що негативно впливає на євроінтеграційні процеси та гальмує наш шлях до ЄС.
Суспільство стало свідком цькування неугодних бойових генералів, на яких влада намагається злити усі свої прорахунки. А постійне втручання у роботу органів місцевого самоврядування переросло від банального позбавлення громад фінансових ресурсів, зокрема, ПДФО, до кримінальних справ, обшуків та штрафів. Така політика центральної влади ставить під загрозу існування демократії та скочує нашу державу в повну диктатуру", – зауважують у Київраді.
Що вимагають депутати Київради
- припинити політичне переслідування опозиції. Зокрема, П’ятого Президента Петра Порошенка, зняти усі незаконні санкції щодо нього.
- припинити переслідування українських військових та судилища над офіцерами. А також збільшити фінансування армії саме через передачу коштів ПДФО безпосередньо бригадам.
- зупинити відкат реформи децентралізації та повернути громадам необхідні повноваження та ресурси для їхнього виконання. Припинити безпідставне переслідування представників органів місцевого самоврядування, міських голів, обраних народом.
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💸Во-первых, офис Ермака так наураганил в экономике, что зацепил интересы ряда американских корпораций. Это мало волновало Байдена, но сильно злит Трампа.
🤬Во-вторых, Трампа просто бесит Зеленский. Он ему чисто по-человечески неприятен.
😇На первый взгляд кажется, что Трамп своими руками укрепляет рейтинг Зеленского. Глазами украинского обывателя ситуация выглядит так: Трамп хочет забрать наши недра, Зеленский сопротивляется и не прогибается под заокеанского барыгу, а значит сплотимся братие вокруг президента нашего! Однако.
😮Обыватель не видит обратной стороны медали. А именно. Обыватель не видит состояний Зеленского и его менеджеров (5 - 6, кажется?), которым сейчас угрожает администрация Трампа. Дело вот в чем.
💰Молодая команда Зеленского стала первой в истории Украины, которая все свои коррупционные расчеты перевела в криптовалюту. Операции с криптовалютой не заметны для налоговых органов, и это позволяет Зеленскому с окружением выглядеть чистыми и не замешанными в коррупционных махинациях. Все они всерьез мечтают доживать свой век где-нибудь в арабских Эмиратах либо на Бали, с милыми их сердцу криптокошельками. Однако.
🤠Нужно не забывать, криптовалюту придумали на Западе и там же сильнее всего научились ее контролировать. Впереди планеты всей в этом вопросе, естественно, США. Зеленскому и Ермаку уже дали понять, что ЦРУ прекрасно осведомлены о том, где и какие объемы криптовалюты держат Зеленский, Ермак и его (!) менеджеры. Сделать так, чтобы криптокошельки всей этой компании вдруг оказались заблокированными либо вообще конфискованными в рамках пары уголовных дел, американцам не составит труда.
🕚Чего хотят американцы? Зеленскому, Ермаку и его менеджерам четко указывают, что их время вышло и им пора уходить из власти. Однако. Ермак и компания панически боятся мести со стороны Петра Порошенко и его окружения. Слишком много гадостей они сделали бывшему президенту. Кроме того, Порошенко точно сможет отследить их криптосостояния и организовать уголовное преследование менеджеров Ермака. Однако.
😠Случилось так, что администрация Трампа дала понять офису Ермака, что любые попытки расправы с Порошенко там будут восприняты как враждебные действия. Дело не в том, что Трамп как-то симпатизирует Порошенко. Скорее наоборот. Дело в том, что Белому Дому необходимо чтобы в украинской власти существовала действенная оппозиция. Посол США госпожа Бринк не даром сохранила свой пост при новой администрации, в Белом Доме все в восторге от ее работы.
🤷🏻♂️Посольство США из Украины передает в Вашингтон реальную ситуацию - никакой другой действенной оппозиции кроме партии Порошенко в стране не существует. Все прочие «организации» уже на крючке у департамента Татарова - вопрос лишь в длине лески.
🤔Офису Ермака прямо пригрозили санкциями в случае атак на украинскую оппозицию. Статья в «Нью Йорк Тамс» где Зеленского обвинили в срыве наступления лета 2023 г. была первым серьезным предупреждением. И офис Ермака убедился, что дальнейшее раздувание антиамериканской истерии и распространение идеи «не верьте западной прессе» на украинцев не подействовали. От таких действий как-то слишком потянуло методами времен СССР.
звична справа Зеоманського ,
так як він ненавидить людей,
розумніших і мудріших від себе ,
а що стосується офіцерів різних рангів ,
яких він саджає до буцегарні , це вже не дно ,
а дніще , говорить про те , що Зеневтік готується до здачі
Украіни з потрохами , так як тікати йому , крім кацапстану , нікуди 😡
,
Сирійці, показали Українцям, дієвий механізм лікування подібних осіб, із залученням автоКранів!!
Не розмусолюючи руками отих «доброчесних» цю справу на РОКИ!
Беркутня та єфремов з шуфричем і каламойським, цьому приклад!
І чим не диктатор,за висловом Трампа?
Хоча,точніше буде -слуга диктатора.На роль "свого" диктатора тягне інший,це вже видно і без мікроскопа.