Київрада закликала скасувати санкції проти Порошенка та припинити тиск на місцеве самоврядування

Київрада звернулася до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради та Кабміну щодо неприпустимості тиску на опозицію, військових та представників органів місцевого самоврядування. Зокрема, закликають скасувати санкції проти Петра Порошенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні Україна опинилася у найскладнішій ситуації з часів становлення Незалежності. Замість об’єднання всіх сил та засобів для боротьби з російським агресором влада займається руйнуванням демократичних процесів всередині країни. Під удар влади потрапила українська опозиція, офіцери Збройних Сил України та представники місцевого самоврядування", - йдеться в зверненні.

Депутати зазначили, що санкції проти Порошенка - це удар по війську та єдності України під час війни.

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"Це свідчення того, що влада з головою занурилася у процес підготовки до нечесних виборів і зачистки усіх опонентів. Такі дії суперечать демократичним принципам та підривають довіру міжнародних партнерів до України, що негативно впливає на євроінтеграційні процеси та гальмує наш шлях до ЄС.

Суспільство стало свідком цькування неугодних бойових генералів, на яких влада намагається злити усі свої прорахунки. А постійне втручання у роботу органів місцевого самоврядування переросло від банального позбавлення громад фінансових ресурсів, зокрема, ПДФО, до кримінальних справ, обшуків та штрафів. Така політика центральної влади ставить під загрозу існування демократії та скочує нашу державу в повну диктатуру", – зауважують у Київраді.

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Що вимагають депутати Київради

припинити політичне переслідування опозиції. Зокрема, П’ятого Президента Петра Порошенка, зняти усі незаконні санкції щодо нього.

припинити переслідування українських військових та судилища над офіцерами. А також збільшити фінансування армії саме через передачу коштів ПДФО безпосередньо бригадам.

зупинити відкат реформи децентралізації та повернути громадам необхідні повноваження та ресурси для їхнього виконання. Припинити безпідставне переслідування представників органів місцевого самоврядування, міських голів, обраних народом.

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