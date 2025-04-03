На фронті відбулося 62 боєзіткнення, на п’яти напрямках бої тривають, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 62 бойові зіткнення. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Покровському та Торецькому напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 3 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Від російських артилерійських обстрілів сьогодні постраждали населені пункти Попівка та Степок Сумської області. Під авіаударами були Степок, Миропільське, Покровка, Петрушівка, Велика Писарівка Сумської області.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку з початку доби противник один раз атакував позиції наших захисників у районі Кам’янки.

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На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив дві безуспішних спроби просунутися до наших укріплень в районі Загризового.

Бої на Сході

Ворог п’ять разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку, поблизу населених пунктів Греківка, Нове та в бік Новомихайлівки, Зеленої Долини, на це час продовжуються два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій ворожих військ у районі Верхньокам’янського та в бік Івано-Дар’ївки і Виїмки.

На Краматорському напрямку наші оборонці успішно відбили один штурм противника в бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог 13 разів атакував позиції наших військ у районах Дачного, Дружби, Диліївки, Торецька та Леонідівки. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять два рази сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські воїни відбивали ворожі атаки в районах населених пунктів Новокалинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Успенівка, Андріївка та в бік Романівки і Олександрополя. Дотепер триває 10 з цих боєзіткнень. Наші захисники дають окупанту гідну відсіч, бої тривають.

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Загарбники чотири рази намагалися прорватися в районах Розливу та Костянтинополя на Новопавлівському напрямку, бої тривають.

Обстановка на Півдні

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Новополю, активних наступальних дій не проводив.

Тривають бої в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Кам’янське на Оріхівському напрямку, загалом за сьогодні ворог шість разів йшов вперед на позиції наших військ.

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно намагався просунутись до позицій наших захисників.

Ситуація в Курській області

На Курщині українські захисники відбили чотири атаки загарбників. Крім цього, ворог завдав п’ять авіаційних ударів із застосуванням восьми керованих бомб.

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У Генштабі наголосили, що українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.