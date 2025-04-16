США пом’якшили свої вимоги щодо повернення допомоги Україною з $300 млрд до $100 млрд, - Bloomberg
Сполучені Штати, ймовірно, пом'якшили свої вимоги щодо відшкодування допомоги, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Це відбулося під час обговорення угоди про копалини, зазначають джерела.
Після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація Дональда Трампа зменшила свою оцінку допомоги з $300 млрд до близько $100 млрд. Таким чином, сума наближається до власної оцінки Києва.
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати надали Україні близько 100 мільярдів доларів допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Нагадаємо, наприкінці березня президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.
23 березня Київ отримав від американської сторони новий проєкт угоди про контроль над критично важливими мінеральними ресурсами та енергетичними активами України. Утім, США не пропонують Україні жодних гарантій безпеки й "агресивно розширюють свої попередні вимоги".
Міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила, що Україна отримала новий текст угоди. За її словами, українська сторона опрацьовує її та намагатиметься досягнути консенсусу з американськими партнерами.
Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ розслідувати витік інформації про останню пропозицію США щодо угоди про корисні копалини.
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Ця угода по суті навіть гірша від дірки від бубліка
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Через день , через месяц, через год , через 10 лет ...
Трампон-гандон - кінчена янківська сволота й барига, а саме головне - московита сволота!
Україна з московитими не матиме жодних домовленостей, так саме як і з їх вашингтонськими посіпаками!