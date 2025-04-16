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Новини Угода про корисні копалини зі США
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США пом’якшили свої вимоги щодо повернення допомоги Україною з $300 млрд до $100 млрд, - Bloomberg

Скільки коштів має повернути Україна США за допомогу: сума зменшилася

Сполучені Штати, ймовірно, пом'якшили свої вимоги щодо відшкодування допомоги, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Це відбулося під час обговорення угоди про копалини, зазначають джерела.

Після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація Дональда Трампа зменшила свою оцінку допомоги з $300 млрд до близько $100 млрд. Таким чином, сума наближається до власної оцінки Києва.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати надали Україні близько 100 мільярдів доларів допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Читайте: Віримо, що Київ веде переговори зі США щодо угоди про копалини в інтересах України, - Єврокомісія

Нагадаємо, наприкінці березня президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.

23 березня Київ отримав від американської сторони новий проєкт угоди про контроль над критично важливими мінеральними ресурсами та енергетичними активами України. Утім, США не пропонують Україні жодних гарантій безпеки й "агресивно розширюють свої попередні вимоги".

Міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила, що Україна отримала новий текст угоди. За її словами, українська сторона опрацьовує її та намагатиметься досягнути консенсусу з американськими партнерами.

Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ розслідувати витік інформації про останню пропозицію США щодо угоди про корисні копалини.

Також читайте: США та Україна провели напружені переговори щодо угоди про надра, домовленостей поки немає, – Reuters

Автор: 

допомога (8341) США (22778) копалини (183) рідкісноземельні метали (154)


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Топ коментарі
+59
Це вже по жлобськи - дати голодному шматок хліба, почекати, поки той з'їсть - і вимагати хліб назад.
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16.04.2025 08:47
+54
Рудий продовжує опускати США. Такої ганьби Америка ще не знала.
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16.04.2025 08:47
+45
Немає тут у рудого ніяких карт. Допомогу проводили через голосування обох палат Конгресу, з дотриманням процедури.
Нехай відправить скаргу в "спортлото".
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16.04.2025 08:53
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завтра тампончик встане не з лівой ноги а з правой ноги і з 100 ярдів останеться 10 ярдів . а якщо зелений просрочений в оральному кабінеті не буде сильно дрочити старкуватого то залишиться 1 мільярд доллярів з розсрочкою на 50 років
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16.04.2025 12:18 Відповісти
Який 1 мдрдів? Україна в американців нічого не позичала. То була безповоротня допомога від союзника
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16.04.2025 16:48 Відповісти
Иди на х.й рыжая тварь!
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16.04.2025 12:27 Відповісти
Непогоджуватись!!!!Вимагати боргове забов'язання України підкріплене підписом і печаткою згоди на давання в борг.
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16.04.2025 13:43 Відповісти
Нема такого. Так що це наскок на лоха. Признайте неіснуючий борг в 100 млрд
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16.04.2025 16:46 Відповісти
І це ще без урахування ядерної зброї, яку США у нас віджали. Щось мені підсказує, що вони нам винні 200 млрд. І хай скоріше плотять, поки ми не нарахували пеню. Доречі, замість грошей можемо укласти Договір про копалини США
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16.04.2025 14:12 Відповісти
Играть так играть. Это янки нам обещали помочь до Перемоги, это они нам должны. А пусть рыжее чмо опровергнет
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16.04.2025 15:40 Відповісти
З сша НЕ може бути навіть угоди про наміри!!!
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16.04.2025 16:32 Відповісти
Дякуєм, але то була безповоротня допомога, так що ні
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16.04.2025 16:45 Відповісти
Віддайте нашу ядерну і х..й на вас...трампоногандон...щоб ти здох...агент КДБ..
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16.04.2025 17:30 Відповісти
Трамп офіційно відмовився продавати зброю Україні після пропозиції Зеленського купити ППО Петріот та іншу зброю за 50 мільярдів доларів заморожених російськіх активів і звинуватив Зеленського в розв'язанні війни. Таке сказати та показати небажання створювати робочі місця та збагачувати США може лише агент Росії на посаді президента США. Мета цієї угоди Трампа забрати гроші в Україні, щоб зменшити можливість їй виробляти власну зброю. Тому треба тягнути час до осені, до закінчення поставок зброї від Байдена та ввічливо ігнорувати Трампа..
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16.04.2025 17:41 Відповісти
Навіщо в такому разі ця угода в загалі Україні? Визнати неіснуючий борг +4% годових, якій треба виплачувати одразу, під час війни, а тр в загалі відмовився навіть продавати зброю, не кажучи вже про якісь гарантії.
Ця угода по суті навіть гірша від дірки від бубліка
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16.04.2025 22:47 Відповісти
Мабуть єдиний нарід в Світі, якому винні США в галузі беспеки так це український за знищені під нажимом США 176 межконтенінтальних ракет, тому що вони були на них націлені бувшим СРСР разом з 1,4 тис. ядерними боєзарядами і шахтами, за що США теж могли чи навіть повинні, якщо вони не шахраї, а лідер цівілізованого Світу надати українському народу теж адекватну допомогу проти агресора в повному обсязі і головне вчасно, а виходить так що коли Україна надавала допомогу США то це не рахуємо, а коли США надавали допомогу Україні то це рахуємо , дякуємо що не момножену на 3, а то хотіли спочатку 500 мільярдів, потім 350, а зараз 100, хоча по іншим данним Україна отримала озброєння на 35 мільярдів і 30 мільярдів бюджетної допомогою, що в підтверрження озвувучив Зеленський, але і це не головне, а головне якщо Трамп законно хоче отримати то він повинен допомагати хочаб в рахунок української допомоги США і після перемоги вимагати повернення.
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16.04.2025 18:55 Відповісти
Доречі одна шахта ракетного базування коштує більше млрд. дол. Ось питання для чого їх нищили якщо вже вилучили звідти носії? Це був злочин проти нацбезпеки країни, просто величезні збитки і за це ніхто не відповів.
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16.04.2025 22:36 Відповісти
так він нічого не дав,навіщо щось признавати,і не збирається наввть продавати
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16.04.2025 19:21 Відповісти
Нехай компенсують Україні втрату потужностей через невільований безпековий "будапештський меморандум" нехай це буде не 100% а згодні на 50%.
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16.04.2025 22:28 Відповісти
Фінансист з Уол Стріт пояснює, хто і скільки давав грошей Україні. США тільки на 17 місці.
https://www.youtube.com/shorts/Ls4Na6ywwYw?feature=share
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16.04.2025 22:33 Відповісти
Мы обязательно подпишем договор по минералам !
Через день , через месяц, через год , через 10 лет ...
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17.04.2025 00:05 Відповісти
шкода, завдана Україні москальською і амерською зброєю, сміливо доходить до пів трильйона доларів. Тому Україна може сміливо виставити сша рахунок на ЧВЕРТЬ ТРИЛЬЙОНА доларів, за шкоду завдану землі, інфраструктурі, людям і житлу зброєю! Чверть - америкосам і чверть - москалям! Хай платять!!!
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17.04.2025 02:39 Відповісти
Це була безкоштовна допомога проголосована конгресом, сенатом і підписана президентом, так що ніякого боргу нема.
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17.04.2025 02:45 Відповісти
А Трампон вимагає, щоб ми визнали це боргом.
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17.04.2025 03:10 Відповісти
Трамп вже конкретно сказав, що не буде постачати Україні зброю, гавіть за гроші. Так навіщо нам тоді з ним угода про копалини.
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17.04.2025 02:48 Відповісти
Ну типу він може нам знову відключити наведення хаймарсів і взагалі розвідувальну інформацію. Чи варто це 100 мільярдів - хз. Але трампон - просто шантажист.
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17.04.2025 03:09 Відповісти
Янкі, ви не отримаєте не $!
Трампон-гандон - кінчена янківська сволота й барига, а саме головне - московита сволота!
Україна з московитими не матиме жодних домовленостей, так саме як і з їх вашингтонськими посіпаками!
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17.04.2025 06:58 Відповісти
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