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Новини Візит Рубіо та Віткоффа до Франції
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Рубіо та Віткофф відвідають Париж для переговорів щодо України, - Politico

Віткофф та Рубіо летять до Парижу. Що відомо

Держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф цього тижня вирушать до Парижу для переговорів.

Про це пише Politico із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Так, Віткофф зустрінеться із президентом Франції Емманюелем Макроном, а Рубіо поговорить зі своїм французьким колегою, міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро.

Сторони обговорять Україну, Іран і торговельні відносини після погроз Трампа щодо тарифів.

Рубіо буде в Парижі цього тижня, а потім відправиться в Африку.

Нагадаємо, раніше Віткофф провів перемовини із диктатором Путіним та назвав їх "переконливими".

Кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа, зокрема державний секретар США Марко Рубіо та посланник з питань України Кіт Келлог, закликають його бути більш обережним у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте: Маск і син Трампа підтримали Віткоффа, який "бореться за мир" на переговорах з РФ

Автор: 

США (22778) Франція (3060) Макрон Емманюель (1456) Рубіо Марко (163) Віткофф Стів (78)


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Топ коментарі
+17
Хочуть зламати Макрона, а заодно і всіх європейців, щоби ті в обмін на ще якісь там обіцянки припинили допомогу Україні задля її схилення до капітуляції на умовах рашистської пітьми.
Потрібні контрдії українських дипломатів на випередження!
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16.04.2025 09:45
+14
Щось ці двоє рябоє вже дуже багато постійно перемовляються. Вони просто хочуть роздірбанити Україну.
Тому - йдуть вони на#уй разом з з рудим Красновим.
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16.04.2025 09:40
+14
100 днів на підході, а у рудого донні пройоб за пройобом
вітьков за дорученням рудого переконуватиме Макрона у тому, шо це Україна напала на *********, а тому повинна віддати ***** свої території?
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16.04.2025 09:42
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Щось ці двоє рябоє вже дуже багато постійно перемовляються. Вони просто хочуть роздірбанити Україну.
Тому - йдуть вони на#уй разом з з рудим Красновим.
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16.04.2025 09:40 Відповісти
Тобто, власне Україну не відвідають, а побазікають з іншими щодо України. Мабуть, візьмуть з собою жінок на шопінг в Парижі
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16.04.2025 09:48 Відповісти
коли барига і хапуга вітькафф займається повійською політикою,коли кацапія пообіцяла цьому покидьку вигідні контракти--цей маланець буде землю рити для нациської кацапії
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16.04.2025 10:34 Відповісти
Немає аналітика котрий би не назвав Віткоффа ПРОСТО ТУПИМ БАРИГОЮ з і здатністю мізків , як лиш барижити .
Але він ГОЛОВНИЙ ЄРМАК найвеличнішої країни світу ( чи вже Китай?) - з питань усіх міжнародних впливів та дипломатичних перемовин від заходу до сходу від полюса до полюса від крупнокаліберної копії шоуменпрезидента ... Мілкоколіберну українську взяли під крило дипломатичної опіки британці , й це бісить кроупнокаліберну , бо саме Британія підтримала Україну й зЄ ( а де поділася ота друга букавка Є в новинах на сьогодні з Банкової?)
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16.04.2025 14:49 Відповісти
100 днів на підході, а у рудого донні пройоб за пройобом
вітьков за дорученням рудого переконуватиме Макрона у тому, шо це Україна напала на *********, а тому повинна віддати ***** свої території?
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16.04.2025 09:42 Відповісти
І що тим рижим поцам робити в Європі? Адже рижий всемогутній і повелитель всесвіту?
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16.04.2025 09:58 Відповісти
путлєралюб Віткофф намагатиметься насрати у голову ще й Макрону...
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16.04.2025 09:43 Відповісти
Два трампіста мудака приїдуть до Парижу зделека.
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16.04.2025 09:43 Відповісти
Вітьок відробляє доручення, отримане від пу.
Йому як ріелтору -забудовнику обіцяна уся Україна та пів-немитої бонусом за підписання капітуляції((
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16.04.2025 09:45 Відповісти
Хочуть зламати Макрона, а заодно і всіх європейців, щоби ті в обмін на ще якісь там обіцянки припинили допомогу Україні задля її схилення до капітуляції на умовах рашистської пітьми.
Потрібні контрдії українських дипломатів на випередження!
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16.04.2025 09:45 Відповісти
Біба і Боба два довбограя
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16.04.2025 09:48 Відповісти
І як завжди перемовини від трампа веде якийсь #ид, совпадєніє? А до Парижу вони їдуть уламувати Макрона на зняття еуропейських санкцій з #уйла
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16.04.2025 09:55 Відповісти
тут можно быть спокойным, витькова,с его предложениями дипломаатично пошлют нах а на публику будут "супермега удачные переговоры"
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16.04.2025 09:56 Відповісти
Верблюже пальто бере із собою держ секретаря!? Це щось новеньке. Мабуть бере з собою Рубіо заради підпису якихось документів.
А може будуть готувати Європу до того, що незабаром володарем газпрому буде Америка і купувати газ Європа буде вже американський , а не кацапський. Ці аферисти здатні на все.
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16.04.2025 09:59 Відповісти
Може Аляску віддадуть касапам.Трампон хоче прогутись же.
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16.04.2025 10:03 Відповісти
дві псіни кремлівські... віткоффрубіо ...
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16.04.2025 10:59 Відповісти
Дивлюсь на фото цього Віткоффа, і він своєю мордою лица нагадуе отущеного півника.
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16.04.2025 11:08 Відповісти
Той що справа на рзумвого відсталого трохи схожий
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16.04.2025 14:36 Відповісти
Рудий послав цих двох до Макрона щоб той умовив Зе здати 5 областей. Це після того як УліткаФФФФ розказав Трампаксу ,що це буде найлегший шлях зупинити бойові дії.
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16.04.2025 14:46 Відповісти
рашка не поступається ні на сантиметр від свої первісних вимог,
а ці виродки роблять вигляд що вони домовляються про мир

Задовольнити вимоги ***** Україна могла і без жодної участі сША
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16.04.2025 15:52 Відповісти
Щодо України, то потрібно хоч раз відвідати Київ.
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16.04.2025 18:32 Відповісти
Сторони обговорять Україну, Іран і торговельні відносини після погроз Трампа щодо тарифів. Джерело: https://censor.net/ua/n3547064Чому Україну обговорюють разом з Іраном, і чому цим займається спецпредствник по Близькому сходу коли Україна ні якого відношення до Ірану нема, навпаки Україна на відміну від Ірану вже знищила 1,4 тис. ядерних боєголовок націлених бувшим СРСР на США, а наскільки відомо Іран на підході до вироблення 5-6 боєголовок і щоб зупинити це виробництво США , привязують проблеми з Іраном до України, коли це ще раз доказу, якщо США дійсно хочуть уникнути проблем з Іранськими 5-6 бреголовками, то повинні допомагати Україні в рахунок допомоги України США з ЯЗ стільки - стільки потрібо, але нажаль щоб вести переговори в цьому плані у нас влади немає.
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16.04.2025 19:29 Відповісти
претензія власне "до стовпа - Politico" "Так, Віткофф зустрінеться із президентом Франції Емманюелем Макроном, а Рубіо поговорить зі своїм французьким колегою, міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро. Джерело: https://censor.net/ua/n3547064"
З я кого це дива вітькоф є рівним до Президента Франції, а Барро - рівним до Рубіо? Такий розподіл вже є критично тривожним!
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16.04.2025 20:38 Відповісти
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16.04.2025 20:54 Відповісти
 
 