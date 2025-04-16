Рубіо та Віткофф відвідають Париж для переговорів щодо України, - Politico

Держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф цього тижня вирушать до Парижу для переговорів.

Про це пише Politico із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Так, Віткофф зустрінеться із президентом Франції Емманюелем Макроном, а Рубіо поговорить зі своїм французьким колегою, міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро.

Сторони обговорять Україну, Іран і торговельні відносини після погроз Трампа щодо тарифів.

Рубіо буде в Парижі цього тижня, а потім відправиться в Африку.

Нагадаємо, раніше Віткофф провів перемовини із диктатором Путіним та назвав їх "переконливими".

Кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа, зокрема державний секретар США Марко Рубіо та посланник з питань України Кіт Келлог, закликають його бути більш обережним у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним.

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