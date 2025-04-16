Рубіо та Віткофф відвідають Париж для переговорів щодо України, - Politico
Держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф цього тижня вирушать до Парижу для переговорів.
Про це пише Politico із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Так, Віткофф зустрінеться із президентом Франції Емманюелем Макроном, а Рубіо поговорить зі своїм французьким колегою, міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро.
Сторони обговорять Україну, Іран і торговельні відносини після погроз Трампа щодо тарифів.
Рубіо буде в Парижі цього тижня, а потім відправиться в Африку.
Нагадаємо, раніше Віткофф провів перемовини із диктатором Путіним та назвав їх "переконливими".
Кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа, зокрема державний секретар США Марко Рубіо та посланник з питань України Кіт Келлог, закликають його бути більш обережним у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним.
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Тому - йдуть вони на#уй разом з з рудим Красновим.
Але він ГОЛОВНИЙ ЄРМАК найвеличнішої країни світу ( чи вже Китай?) - з питань усіх міжнародних впливів та дипломатичних перемовин від заходу до сходу від полюса до полюса від крупнокаліберної копії шоуменпрезидента ... Мілкоколіберну українську взяли під крило дипломатичної опіки британці , й це бісить кроупнокаліберну , бо саме Британія підтримала Україну й зЄ ( а де поділася ота друга букавка Є в новинах на сьогодні з Банкової?)
вітьков за дорученням рудого переконуватиме Макрона у тому, шо це Україна напала на *********, а тому повинна віддати ***** свої території?
Йому як ріелтору -забудовнику обіцяна уся Україна та пів-немитої бонусом за підписання капітуляції((
Потрібні контрдії українських дипломатів на випередження!
А може будуть готувати Європу до того, що незабаром володарем газпрому буде Америка і купувати газ Європа буде вже американський , а не кацапський. Ці аферисти здатні на все.
а ці виродки роблять вигляд що вони домовляються про мир
Задовольнити вимоги ***** Україна могла і без жодної участі сША
З я кого це дива вітькоф є рівним до Президента Франції, а Барро - рівним до Рубіо? Такий розподіл вже є критично тривожним!