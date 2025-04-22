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Новини Мирні перемовини
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США готові продовжувати переговори щодо завершення війни в Україні, - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Левітт

Президент США Дональд Трамп і його команда готові продовжувати переговори щодо припинення війни РФ проти України, як під час запланованих зустрічей у Лондоні, так і під час візиту спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви.

Про це заявила в вівторок речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо російсько-української війни, я щойно була в Овальному кабінеті разом із президентом (Трампом – ред.) і Стівом Віткоффом, і вони хотіли, щоби всі знали, що переговори продовжуються", - зазначила вона. 

За її словами, у Білому домі відчувають і сподіваються, що переговорний процес рухається у правильному напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про можливий вихід США з перемовин: Це втрата стратегічного партнера

"Спеціальний посланник Стів Віткофф знову відправиться до Росії пізніше цього тижня, щоби продовжити переговори з Володимиром Путіним", - сказала Левітт, не уточнивши дати поїздки та зустрічей.

Водночас, на прохання прокоментувати заяви держсекретаря Рубіо про те, що США можуть вийти з процесу врегулювання війни, якщо щось піде не так, Левітт зазначив, що президент Трамп хоче бачити мир в Україні.

"Він хоче, щоби ця війна закінчилася. Він хоче припинити вбивства з обох сторін у цій війні й дуже чітко говорив про це протягом досить тривалого часу. І він розчарувався в підходах обох сторін цієї війни, про що дав знати", - додала речниця Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є велика ймовірність того, що мирна угода між Росією та Україною буде укладена цього тижня, - Трамп

Автор: 

перемовини (2899) США (22840) Трамп Дональд (5635) війна в Україні (3899) Левітт Керолайн (18)


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Топ коментарі
+5
США, йдіть на хрін!
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22.04.2025 22:02
+4
Готові злити Україну?
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22.04.2025 21:58
+3
Відкрию секрет Полішенеля - за демократів теж ніхто не брав. І Німеччина також була проти. Трамп просто це озвучив прямо
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22.04.2025 22:03
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Готові злити Україну?
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22.04.2025 21:58 Відповісти
ці пАттужні можуть злити хіба воду в унітазі.

та й то НЕ факт...

.
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22.04.2025 22:37 Відповісти
атріцатєльний підйом рейтингу лупонув по пестіку нарцисса
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23.04.2025 01:39 Відповісти
Сказала, что рыжий будет и дальше давить, чтобы другу Владимиру отломили кусок Украины.
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22.04.2025 22:00 Відповісти
Обломятся, оба
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22.04.2025 22:06 Відповісти
Заморозка по лінії фронту. Контибуції замість параші забере гамерика. Поки при владі трампло про ніяке Нато і мріяти не слід. 18 7% території Неньки накрилися кацапським тазом.
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22.04.2025 22:00 Відповісти
Відкрию секрет Полішенеля - за демократів теж ніхто не брав. І Німеччина також була проти. Трамп просто це озвучив прямо
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22.04.2025 22:03 Відповісти
Брал Буш в 2008 году. Меркель и Саркози не согласились.
С другой стороны, Украина просто была бы первой страной узнавшей что 5й поправкой модщ подтереться. И все. А так Литва или Польша будет, ну в принципе они уже знают
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23.04.2025 08:40 Відповісти
Ну що не зрозуміло-Трамп ну дуже дуже дуже...хоче Нобелівську премію миру...
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22.04.2025 22:00 Відповісти
але хто ж йому її дасть ?

за анексований Крим в пользу рашки ?
звиняйте !

.
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22.04.2025 22:39 Відповісти
Трамп ніколи не вийде з перемовного процессу, оскільки це один з його передвиборчих лозунгів - "зупинити війну" - який привів його до президенства.
Відмомившись від нього - він сильно себе підставить перед виборцями...
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22.04.2025 23:30 Відповісти
Вибачте, не будьте наївні. Він не збирається звітувати перед виборцями чи щось зупиняти. Йому треба переконати «що він все зробив, все зупинив, мир уклав… А воюють ще? То вже зєрги з протоссами, то ще при Обамі почалося…якби Трампакс тоді був президентом..».
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23.04.2025 00:26 Відповісти
США, йдіть на хрін!
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22.04.2025 22:02 Відповісти
США готові продовжувати переговори щодо завершення війни в Україні, - Білий дім

"Щодо російсько-української війни, я щойно була в Овальному кабінеті разом із президентом (Трампом - ред.) і Стівом Віткоффом, і вони хотіли, щоби всі знали, що переговори продовжуються"

----------------------------

Заголовок від тексту відрізняється. «Готові продовжувати» має на увазі якусь паузу або очікування чогось ( згоди, підтвердження )
А «ми продовжуємо» - це означає, що процес не переривався і в активній фазі
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22.04.2025 22:02 Відповісти
То він припиняє переговори, то він на другий день готовий їх продовжувати. Він ********? Певно там старечий мараз.
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22.04.2025 22:10 Відповісти
так, ********. Але більшість людей про це не знають, бо фахових лікарів з цієї проблеми у суспільстві дуже мало.
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22.04.2025 22:22 Відповісти
Є. Вони просто неадеквату видають «здорові» довідки. Бо точно знають, що зароблять в рази більше на ******* у якого в довідці буде написано «якби Трамп жив при гітлері, то останній посоромився б розпочинати війни через велич і могутність Трампа, і секретного знання прадавньої китайської династії древніх фараонів племені Інків з Атлантиди про "Big Deal. Діагноз: здоровий».
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23.04.2025 00:19 Відповісти
вони то є, але ж довідок у них ніхто не питає, тому у так званих "демократіях" (які насправді поступово перетворюються на какістократії) очільником держави може стати будь-який йолоп або наркоман, або агент ворожої держави.
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23.04.2025 00:31 Відповісти
Як ви суки вже за ї бали своїм завершенням війни. Це мені нагадує коли консіліум врачів щовечора збираються навколо важко хворого і вирішують завершити лікування. Хворого звичайно ж після цього тільки в морг можна везти. Зате однією проблемою у лікарів буде менше і можна далі жерти спирт і ніпрощо не думати і отримувати зарплатню
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22.04.2025 22:10 Відповісти
вітьков привезе ще один портрет трампа, сафонов як раз закінчує картину "Трамп і генерал Лі над картою". Трампу точно сподобається.
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22.04.2025 22:19 Відповісти
Позиція США в лиці нової адміністрації абсолютно зрозуміла, що саме?
1.За рахунок території України домовитися з агресором рф.
2. За рахунок українських рідкоземельних копалин позбавити себе залежності від Китаю.
3.Об'явити про "мир" і почати експлуатувати ресурси нещодавно запропоновані путіним.
Тобто Україна має юридично визнати втрату території переписати Конституцію, підписати ресурсну угоду щоб компенсувати витрати США і при тому всьому безпеку має гарантувати собі сама або з невеликою участю європейських партнерів.
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22.04.2025 23:08 Відповісти
Трампони не розуміють, що тут війна йде, а не business, в якій сторони без «мудрих порад най…трампонізованішого» не можуть укласти big deal.
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23.04.2025 00:03 Відповісти
 
 