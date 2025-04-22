США готові продовжувати переговори щодо завершення війни в Україні, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп і його команда готові продовжувати переговори щодо припинення війни РФ проти України, як під час запланованих зустрічей у Лондоні, так і під час візиту спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви.
Про це заявила в вівторок речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо російсько-української війни, я щойно була в Овальному кабінеті разом із президентом (Трампом – ред.) і Стівом Віткоффом, і вони хотіли, щоби всі знали, що переговори продовжуються", - зазначила вона.
За її словами, у Білому домі відчувають і сподіваються, що переговорний процес рухається у правильному напрямку.
"Спеціальний посланник Стів Віткофф знову відправиться до Росії пізніше цього тижня, щоби продовжити переговори з Володимиром Путіним", - сказала Левітт, не уточнивши дати поїздки та зустрічей.
Водночас, на прохання прокоментувати заяви держсекретаря Рубіо про те, що США можуть вийти з процесу врегулювання війни, якщо щось піде не так, Левітт зазначив, що президент Трамп хоче бачити мир в Україні.
"Він хоче, щоби ця війна закінчилася. Він хоче припинити вбивства з обох сторін у цій війні й дуже чітко говорив про це протягом досить тривалого часу. І він розчарувався в підходах обох сторін цієї війни, про що дав знати", - додала речниця Білого дому.
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та й то НЕ факт...
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С другой стороны, Украина просто была бы первой страной узнавшей что 5й поправкой модщ подтереться. И все. А так Литва или Польша будет, ну в принципе они уже знают
за анексований Крим в пользу рашки ?
звиняйте !
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Відмомившись від нього - він сильно себе підставить перед виборцями...
"Щодо російсько-української війни, я щойно була в Овальному кабінеті разом із президентом (Трампом - ред.) і Стівом Віткоффом, і вони хотіли, щоби всі знали, що переговори продовжуються"
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Заголовок від тексту відрізняється. «Готові продовжувати» має на увазі якусь паузу або очікування чогось ( згоди, підтвердження )
А «ми продовжуємо» - це означає, що процес не переривався і в активній фазі
1.За рахунок території України домовитися з агресором рф.
2. За рахунок українських рідкоземельних копалин позбавити себе залежності від Китаю.
3.Об'явити про "мир" і почати експлуатувати ресурси нещодавно запропоновані путіним.
Тобто Україна має юридично визнати втрату території переписати Конституцію, підписати ресурсну угоду щоб компенсувати витрати США і при тому всьому безпеку має гарантувати собі сама або з невеликою участю європейських партнерів.