США готові продовжувати переговори щодо завершення війни в Україні, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп і його команда готові продовжувати переговори щодо припинення війни РФ проти України, як під час запланованих зустрічей у Лондоні, так і під час візиту спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви.

Про це заявила в вівторок речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо російсько-української війни, я щойно була в Овальному кабінеті разом із президентом (Трампом – ред.) і Стівом Віткоффом, і вони хотіли, щоби всі знали, що переговори продовжуються", - зазначила вона.

За її словами, у Білому домі відчувають і сподіваються, що переговорний процес рухається у правильному напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про можливий вихід США з перемовин: Це втрата стратегічного партнера

"Спеціальний посланник Стів Віткофф знову відправиться до Росії пізніше цього тижня, щоби продовжити переговори з Володимиром Путіним", - сказала Левітт, не уточнивши дати поїздки та зустрічей.

Водночас, на прохання прокоментувати заяви держсекретаря Рубіо про те, що США можуть вийти з процесу врегулювання війни, якщо щось піде не так, Левітт зазначив, що президент Трамп хоче бачити мир в Україні.

"Він хоче, щоби ця війна закінчилася. Він хоче припинити вбивства з обох сторін у цій війні й дуже чітко говорив про це протягом досить тривалого часу. І він розчарувався в підходах обох сторін цієї війни, про що дав знати", - додала речниця Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є велика ймовірність того, що мирна угода між Росією та Україною буде укладена цього тижня, - Трамп