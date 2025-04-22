США готовы продолжать переговоры относительно завершения войны в Украине, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп и его команда готовы продолжать переговоры о прекращении войны РФ против Украины, как во время запланированных встреч в Лондоне, так и во время визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву.
Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается российско-украинской войны, я только что была в Овальном кабинете вместе с президентом (Трампом. - Ред.) и Стивом Уиткоффом, и они хотели, чтобы все знали, что переговоры продолжаются", - отметила она.
По ее словам, в Белом доме чувствуют и надеются, что переговорный процесс движется в правильном направлении.
"Специальный посланник Стив Уиткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным", - сказала Левитт, не уточнив даты поездки и встреч.
В то же время, на просьбу прокомментировать заявления госсекретаря Рубио о том, что США могут выйти из процесса урегулирования войны, если что-то пойдет не так, Левитт отметил, что президент Трамп хочет видеть мир в Украине.
"Он хочет, чтобы эта война закончилась. Он хочет прекратить убийства с обеих сторон в этой войне и очень четко говорил об этом в течение достаточно длительного времени. И он разочаровался в подходах обеих сторон этой войны, о чем дал знать", - добавила пресс-секретарь Белого дома.
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та й то НЕ факт...
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С другой стороны, Украина просто была бы первой страной узнавшей что 5й поправкой модщ подтереться. И все. А так Литва или Польша будет, ну в принципе они уже знают
за анексований Крим в пользу рашки ?
звиняйте !
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Відмомившись від нього - він сильно себе підставить перед виборцями...
"Щодо російсько-української війни, я щойно була в Овальному кабінеті разом із президентом (Трампом - ред.) і Стівом Віткоффом, і вони хотіли, щоби всі знали, що переговори продовжуються"
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Заголовок від тексту відрізняється. «Готові продовжувати» має на увазі якусь паузу або очікування чогось ( згоди, підтвердження )
А «ми продовжуємо» - це означає, що процес не переривався і в активній фазі
1.За рахунок території України домовитися з агресором рф.
2. За рахунок українських рідкоземельних копалин позбавити себе залежності від Китаю.
3.Об'явити про "мир" і почати експлуатувати ресурси нещодавно запропоновані путіним.
Тобто Україна має юридично визнати втрату території переписати Конституцію, підписати ресурсну угоду щоб компенсувати витрати США і при тому всьому безпеку має гарантувати собі сама або з невеликою участю європейських партнерів.