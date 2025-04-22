США готовы продолжать переговоры относительно завершения войны в Украине, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и его команда готовы продолжать переговоры о прекращении войны РФ против Украины, как во время запланированных встреч в Лондоне, так и во время визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву.

Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается российско-украинской войны, я только что была в Овальном кабинете вместе с президентом (Трампом. - Ред.) и Стивом Уиткоффом, и они хотели, чтобы все знали, что переговоры продолжаются", - отметила она.

По ее словам, в Белом доме чувствуют и надеются, что переговорный процесс движется в правильном направлении.

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"Специальный посланник Стив Уиткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным", - сказала Левитт, не уточнив даты поездки и встреч.

В то же время, на просьбу прокомментировать заявления госсекретаря Рубио о том, что США могут выйти из процесса урегулирования войны, если что-то пойдет не так, Левитт отметил, что президент Трамп хочет видеть мир в Украине.

"Он хочет, чтобы эта война закончилась. Он хочет прекратить убийства с обеих сторон в этой войне и очень четко говорил об этом в течение достаточно длительного времени. И он разочаровался в подходах обеих сторон этой войны, о чем дал знать", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

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