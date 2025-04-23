Україна має вивести свої війська з 4 областей для "негайного" завершення війни, - Пєсков

У Росії стверджують, що війна проти України завершиться "миттєво", якщо українські війська вийдуть із 4 областей, які Кремль вписав у свою конституцію.

Про це речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю Le Point, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вступ України до НАТО нібито порушував би безпеку Росії.

Тому, наголошує речник Путіна, "українська армія повинна скласти зброю і вийти" з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які зараз знаходяться частково під контролем РФ. Ці цілі Кремля нібито не змінилися.

"Тому нам потрібен нейтральний статус України. І визнати реальність для територій. Путін сформулював їх (вимоги - ред.) у липні. Я не знаю, чому сьогодні ніхто цього не пам'ятає. У нашій конституції закріплено чотири регіони. Українська армія повинна скласти зброю і вийти з цих територій. Якщо це станеться, військові дії негайно припиняться", - стверджує Пєсков.

Також він каже, що відставка українського президента Володимира Зеленського не входить до вимог РФ щодо врегулювання війни проти України, але "будь-які підписані ним документи можуть бути оскаржені через його нелегітимність".

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Нагадаємо, раніше видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що російський диктатор Володимир Путін у розмові зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом допустив готовність відмовитися від "претензій" на чотири області України.

Після цього США запропонували варіант "мирної угоди", в рамках якої вони визнають Крим російським.

Пєсков, коментуючи таку публікацію, назвав її фейковою.