Україна має вивести свої війська з 4 областей для "негайного" завершення війни, - Пєсков
У Росії стверджують, що війна проти України завершиться "миттєво", якщо українські війська вийдуть із 4 областей, які Кремль вписав у свою конституцію.
Про це речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю Le Point, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, вступ України до НАТО нібито порушував би безпеку Росії.
Тому, наголошує речник Путіна, "українська армія повинна скласти зброю і вийти" з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які зараз знаходяться частково під контролем РФ. Ці цілі Кремля нібито не змінилися.
"Тому нам потрібен нейтральний статус України. І визнати реальність для територій. Путін сформулював їх (вимоги - ред.) у липні. Я не знаю, чому сьогодні ніхто цього не пам'ятає. У нашій конституції закріплено чотири регіони. Українська армія повинна скласти зброю і вийти з цих територій. Якщо це станеться, військові дії негайно припиняться", - стверджує Пєсков.
Також він каже, що відставка українського президента Володимира Зеленського не входить до вимог РФ щодо врегулювання війни проти України, але "будь-які підписані ним документи можуть бути оскаржені через його нелегітимність".
Нагадаємо, раніше видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що російський диктатор Володимир Путін у розмові зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом допустив готовність відмовитися від "претензій" на чотири області України.
Після цього США запропонували варіант "мирної угоди", в рамках якої вони визнають Крим російським.
Пєсков, коментуючи таку публікацію, назвав її фейковою.
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****** тебе на воротник!
Якщо Пісяй дасть таку команду то моксєлі будуть стріляти в спину відходу, це просто провал всього фронту а не оборона!! У них ціль знищити СОУ і одразу напасти на беззахистну Україну і Европу!!
П.с. тим більше мотивовані підрозділи НЕ виконають команду - заради сімей і побратимів в госпіталях щоб дати час евакуєватися!! Буде повна каша , типу "очаговий спротив" чи "партизанські з'єднання" - а орки тим часом набирають найманців і купляють рабів з Чучхерії та кнр . Тюрьми теж скорочують - значить кинуть ще зеків-туберкульозників
Хоча б за солярку заплати , яку витратили їздячи в Курську Республіку
от така проста логіка, гопніки-демагоги!