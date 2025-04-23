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Новини Окуповані території Вимоги РФ щодо припинення війни
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Україна має вивести свої війська з 4 областей для "негайного" завершення війни, - Пєсков

Кремль озвучив вимоги Росії для завершення війни проти України

У Росії стверджують, що війна проти України завершиться "миттєво", якщо українські війська вийдуть із 4 областей, які Кремль вписав у свою конституцію.

Про це речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю Le Point, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вступ України до НАТО нібито порушував би безпеку Росії.

Тому, наголошує речник Путіна, "українська армія повинна скласти зброю і вийти" з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які зараз знаходяться частково під контролем РФ. Ці цілі Кремля нібито не змінилися. 

"Тому нам потрібен нейтральний статус України. І визнати реальність для територій. Путін сформулював їх (вимоги - ред.) у липні. Я не знаю, чому сьогодні ніхто цього не пам'ятає. У нашій конституції закріплено чотири регіони. Українська армія повинна скласти зброю і вийти з цих територій. Якщо це станеться, військові дії негайно припиняться", - стверджує Пєсков.

Також він каже, що відставка українського президента Володимира Зеленського не входить до вимог РФ щодо врегулювання війни проти України, але "будь-які підписані ним документи можуть бути оскаржені через його нелегітимність".

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Нагадаємо, раніше видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що російський диктатор Володимир Путін у розмові зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом допустив готовність відмовитися від "претензій" на чотири області України.

Після цього США запропонували варіант "мирної угоди", в рамках якої вони визнають Крим російським.

Пєсков, коментуючи таку публікацію, назвав її фейковою.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1629) росія (65223) Запорізька область (3610) Донецька область (8475) Луганська область (4879) Херсонська область (5759) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+105
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23.04.2025 20:34
+60
тож в Лондоні мали нагнути Україну, щоб вона визнала Крим кацапським юридично, а фактично втрату земель по лінії фронту. а коли Україна брикнула, то спочатку Чуб виступив із обурливою заявою, а тепер і той піськов вже виліз і почав повторювати путінські хотєлки про 4 області. а ху йло вчора було готове до заморозки війни по лінії фронту тільки якщо Україна визнає Крим за кацами. а раз не визнали, то тоді знову про 4 області. і Рубіо сьогодні сказав, що раз Україна відмовилась визнавати Крим за цапами, то тоді цапи можуть виставити Україні ще більш жорсткі вимоги. про що через кілька годин і прогавкав піськов. тож тут випливає тільки одне - каци працюють в унісон із Рудим Чубом. От вам і мир через силу. тільки через силу до України. Ганьба адміністрації Білого дому, бо вони зараз виглядають кацапськими куколдами.
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23.04.2025 20:42
+50
Дибіл
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23.04.2025 20:34
Коментувати
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Сторінка 2 з 2
За його словами, вступ України до НАТО нібито порушував би безпеку Росії. брехливий рашистський пес.котрий знищує Україну з 2014 року.яка НЕ Є ЧЛЕНОМ НАТО.Щоб пекло, рашистські виродки , проковтнуло всіх Вас до єдиного ,заживо...
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23.04.2025 21:40 Відповісти
Піськов повинен собі відсмоктати!
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23.04.2025 21:40 Відповісти
Якщо керуватися цією логікою, то Україні теж варто внести деілька кацапських областей в конституцію і вимагати від них забратися звідти.
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23.04.2025 21:41 Відповісти
куйську, та бєлгородську
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23.04.2025 22:32 Відповісти
Ну ми ж не бидло кацапське щоб ганьбитись на цілий світ
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24.04.2025 00:14 Відповісти
А ху-ху не хо-хо?
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23.04.2025 21:42 Відповісти
Письков видчуває підтримку Трампа, та робить заяви.
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23.04.2025 21:55 Відповісти
Ні, не згоден, це піськов і агент лубянки "Краснов" роблять заявки за вказівками *****.
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23.04.2025 22:07 Відповісти
Кацапія Україні не указ!
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23.04.2025 22:02 Відповісти
А рудий Аляску віддати не хоче?
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23.04.2025 22:02 Відповісти
касапи і трап - одне ціле, вимагають капітуляції України.
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23.04.2025 22:04 Відповісти
Той випадок, коли плєшивому немає що показати на Дєнь Пабєдабєсія.
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23.04.2025 22:43 Відповісти
ГИТЛЕР: А что, ТАК МОЖНО БЫЛО?!
****** тебе на воротник!
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23.04.2025 22:50 Відповісти
Ви розумієте яка маячня!!!????
Якщо Пісяй дасть таку команду то моксєлі будуть стріляти в спину відходу, це просто провал всього фронту а не оборона!! У них ціль знищити СОУ і одразу напасти на беззахистну Україну і Европу!!

П.с. тим більше мотивовані підрозділи НЕ виконають команду - заради сімей і побратимів в госпіталях щоб дати час евакуєватися!! Буде повна каша , типу "очаговий спротив" чи "партизанські з'єднання" - а орки тим часом набирають найманців і купляють рабів з Чучхерії та кнр . Тюрьми теж скорочують - значить кинуть ще зеків-туберкульозників
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23.04.2025 23:59 Відповісти
Щас так і повірити бидлокрадіям...
Хоча б за солярку заплати , яку витратили їздячи в Курську Республіку
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24.04.2025 00:07 Відповісти
Пізно ви, кацапи, всрались! в українську Конституції ці області були занесені раніше, ніж в вашу.! Тож впідітріться своїм писком!
от така проста логіка, гопніки-демагоги!
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24.04.2025 02:14 Відповісти
Шоб ти здох падаль!
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24.04.2025 02:50 Відповісти
И отправить их(войска) на освобождение Москвы
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24.04.2025 07:02 Відповісти
Уйобок кончений
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24.04.2025 07:06 Відповісти
Yйoбuщe. Щоб воно здохло.
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24.04.2025 08:02 Відповісти
Хрін вам а не 4 області!!! Хрін вам а не Крим!!! Гандони лупаті, най вас шляк трафить!!!
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24.04.2025 08:20 Відповісти
От примороженый щелкопёр.А то что в результате нападения на Украину кацапия де-факто и де-юре получила 1100км границы с базами НАТО в Финляндии не создаёт угрозы?Ато что в недалёкой перспективе Швеция также будет под крышей НАТО и изменятся условия эксплуатации морей тоже не создаёт проблем.?Били Ви мудаки лапотниками ,ими и останетесь до тех пор пока в черепке буду нормальные мозги а не понос маразматиков.
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24.04.2025 21:39 Відповісти
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