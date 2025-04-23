Украина должна вывести свои войска из 4 областей для "немедленного" завершения войны, - Песков
В России утверждают, что война против Украины завершится "мгновенно", если украинские войска выйдут из 4 областей, которые Кремль вписал в свою конституцию.
Об этом спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил в интервью Le Point, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, вступление Украины в НАТО якобы нарушало бы безопасность России.
Поэтому, отмечает спикер Путина, "украинская армия должна сложить оружие и выйти" из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас находятся частично под контролем РФ. Эти цели Кремля якобы не изменились.
"Поэтому нам нужен нейтральный статус Украины. И признать реальность для территорий. Путин сформулировал их (требования. - Ред.) в июле. Я не знаю, почему сегодня никто этого не помнит. В нашей конституции закреплены четыре региона. Украинская армия должна сложить оружие и выйти из этих территорий. Если это произойдет, военные действия немедленно прекратятся", - утверждает Песков.
Также он говорит, что отставка украинского президента Владимира Зеленского не входит в требования РФ по урегулированию войны против Украины, но "любые подписанные им документы могут быть обжалованы из-за его нелегитимности".
Напомним, ранее издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом допустил готовность отказаться от "претензий" на четыре области Украины.
После этого США предложили вариант "мирного соглашения", в рамках которого они признают Крым российским.
Песков, комментируя такую публикацию, назвал ее фейковой.
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****** тебе на воротник!
Якщо Пісяй дасть таку команду то моксєлі будуть стріляти в спину відходу, це просто провал всього фронту а не оборона!! У них ціль знищити СОУ і одразу напасти на беззахистну Україну і Европу!!
П.с. тим більше мотивовані підрозділи НЕ виконають команду - заради сімей і побратимів в госпіталях щоб дати час евакуєватися!! Буде повна каша , типу "очаговий спротив" чи "партизанські з'єднання" - а орки тим часом набирають найманців і купляють рабів з Чучхерії та кнр . Тюрьми теж скорочують - значить кинуть ще зеків-туберкульозників
Хоча б за солярку заплати , яку витратили їздячи в Курську Республіку
от така проста логіка, гопніки-демагоги!