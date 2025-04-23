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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Требования РФ относительно прекращения огня
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Украина должна вывести свои войска из 4 областей для "немедленного" завершения войны, - Песков

Кремль озвучил требования России для завершения войны против Украины

В России утверждают, что война против Украины завершится "мгновенно", если украинские войска выйдут из 4 областей, которые Кремль вписал в свою конституцию.

Об этом спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил в интервью Le Point, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вступление Украины в НАТО якобы нарушало бы безопасность России.

Поэтому, отмечает спикер Путина, "украинская армия должна сложить оружие и выйти" из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас находятся частично под контролем РФ. Эти цели Кремля якобы не изменились.

"Поэтому нам нужен нейтральный статус Украины. И признать реальность для территорий. Путин сформулировал их (требования. - Ред.) в июле. Я не знаю, почему сегодня никто этого не помнит. В нашей конституции закреплены четыре региона. Украинская армия должна сложить оружие и выйти из этих территорий. Если это произойдет, военные действия немедленно прекратятся", - утверждает Песков.

Также он говорит, что отставка украинского президента Владимира Зеленского не входит в требования РФ по урегулированию войны против Украины, но "любые подписанные им документы могут быть обжалованы из-за его нелегитимности".

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Напомним, ранее издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом допустил готовность отказаться от "претензий" на четыре области Украины.

После этого США предложили вариант "мирного соглашения", в рамках которого они признают Крым российским.

Песков, комментируя такую публикацию, назвал ее фейковой.

Автор: 

Песков Дмитрий (1877) россия (95546) Запорожская область (3086) Донецкая область (9656) Луганская область (6497) Херсонская область (4772) война в Украине (3864)


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Топ комментарии
+105
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23.04.2025 20:34
+60
тож в Лондоні мали нагнути Україну, щоб вона визнала Крим кацапським юридично, а фактично втрату земель по лінії фронту. а коли Україна брикнула, то спочатку Чуб виступив із обурливою заявою, а тепер і той піськов вже виліз і почав повторювати путінські хотєлки про 4 області. а ху йло вчора було готове до заморозки війни по лінії фронту тільки якщо Україна визнає Крим за кацами. а раз не визнали, то тоді знову про 4 області. і Рубіо сьогодні сказав, що раз Україна відмовилась визнавати Крим за цапами, то тоді цапи можуть виставити Україні ще більш жорсткі вимоги. про що через кілька годин і прогавкав піськов. тож тут випливає тільки одне - каци працюють в унісон із Рудим Чубом. От вам і мир через силу. тільки через силу до України. Ганьба адміністрації Білого дому, бо вони зараз виглядають кацапськими куколдами.
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23.04.2025 20:42
+50
Дибіл
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23.04.2025 20:34
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Страница 2 из 2
За його словами, вступ України до НАТО нібито порушував би безпеку Росії. брехливий рашистський пес.котрий знищує Україну з 2014 року.яка НЕ Є ЧЛЕНОМ НАТО.Щоб пекло, рашистські виродки , проковтнуло всіх Вас до єдиного ,заживо...
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23.04.2025 21:40 Ответить
Піськов повинен собі відсмоктати!
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23.04.2025 21:40 Ответить
Якщо керуватися цією логікою, то Україні теж варто внести деілька кацапських областей в конституцію і вимагати від них забратися звідти.
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23.04.2025 21:41 Ответить
куйську, та бєлгородську
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23.04.2025 22:32 Ответить
Ну ми ж не бидло кацапське щоб ганьбитись на цілий світ
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24.04.2025 00:14 Ответить
А ху-ху не хо-хо?
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23.04.2025 21:42 Ответить
Письков видчуває підтримку Трампа, та робить заяви.
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23.04.2025 21:55 Ответить
Ні, не згоден, це піськов і агент лубянки "Краснов" роблять заявки за вказівками *****.
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23.04.2025 22:07 Ответить
Кацапія Україні не указ!
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23.04.2025 22:02 Ответить
А рудий Аляску віддати не хоче?
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23.04.2025 22:02 Ответить
касапи і трап - одне ціле, вимагають капітуляції України.
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23.04.2025 22:04 Ответить
Той випадок, коли плєшивому немає що показати на Дєнь Пабєдабєсія.
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23.04.2025 22:43 Ответить
ГИТЛЕР: А что, ТАК МОЖНО БЫЛО?!
****** тебе на воротник!
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23.04.2025 22:50 Ответить
Ви розумієте яка маячня!!!????
Якщо Пісяй дасть таку команду то моксєлі будуть стріляти в спину відходу, це просто провал всього фронту а не оборона!! У них ціль знищити СОУ і одразу напасти на беззахистну Україну і Европу!!

П.с. тим більше мотивовані підрозділи НЕ виконають команду - заради сімей і побратимів в госпіталях щоб дати час евакуєватися!! Буде повна каша , типу "очаговий спротив" чи "партизанські з'єднання" - а орки тим часом набирають найманців і купляють рабів з Чучхерії та кнр . Тюрьми теж скорочують - значить кинуть ще зеків-туберкульозників
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23.04.2025 23:59 Ответить
Щас так і повірити бидлокрадіям...
Хоча б за солярку заплати , яку витратили їздячи в Курську Республіку
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24.04.2025 00:07 Ответить
Пізно ви, кацапи, всрались! в українську Конституції ці області були занесені раніше, ніж в вашу.! Тож впідітріться своїм писком!
от така проста логіка, гопніки-демагоги!
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24.04.2025 02:14 Ответить
Шоб ти здох падаль!
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24.04.2025 02:50 Ответить
И отправить их(войска) на освобождение Москвы
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24.04.2025 07:02 Ответить
Уйобок кончений
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24.04.2025 07:06 Ответить
Yйoбuщe. Щоб воно здохло.
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24.04.2025 08:02 Ответить
Хрін вам а не 4 області!!! Хрін вам а не Крим!!! Гандони лупаті, най вас шляк трафить!!!
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24.04.2025 08:20 Ответить
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