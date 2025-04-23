Украина должна вывести свои войска из 4 областей для "немедленного" завершения войны, - Песков

В России утверждают, что война против Украины завершится "мгновенно", если украинские войска выйдут из 4 областей, которые Кремль вписал в свою конституцию.

Об этом спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил в интервью Le Point, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вступление Украины в НАТО якобы нарушало бы безопасность России.

Поэтому, отмечает спикер Путина, "украинская армия должна сложить оружие и выйти" из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас находятся частично под контролем РФ. Эти цели Кремля якобы не изменились.

"Поэтому нам нужен нейтральный статус Украины. И признать реальность для территорий. Путин сформулировал их (требования. - Ред.) в июле. Я не знаю, почему сегодня никто этого не помнит. В нашей конституции закреплены четыре региона. Украинская армия должна сложить оружие и выйти из этих территорий. Если это произойдет, военные действия немедленно прекратятся", - утверждает Песков.

Также он говорит, что отставка украинского президента Владимира Зеленского не входит в требования РФ по урегулированию войны против Украины, но "любые подписанные им документы могут быть обжалованы из-за его нелегитимности".

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Напомним, ранее издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом допустил готовность отказаться от "претензий" на четыре области Украины.

После этого США предложили вариант "мирного соглашения", в рамках которого они признают Крым российским.

Песков, комментируя такую публикацию, назвал ее фейковой.