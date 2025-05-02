У Британії призупинили роботу двох студентських українських спілок за купівлю дронів для ЗСУ, - FT

У Великій Британії призупинили діяльність двох українських студентських товариств через закупівлю дронів для української армії. Триває розслідування на предмет можливого порушення благодійного законодавства.

Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що профспілки коледжу Лондона (UCL) та Ланкастерського університету (Lancaster University) призупинили діяльність товариств після того, як дізналися про ці покупки, що були здійснені минулого року.

На думку керівництва союзів, це може бути потенційним порушенням законів Великої Британії щодо діяльності благодійних організацій.

Студентські спілки обох університетів є благодійними організаціями, зареєстрованими у Великій Британії, та керуються Комісією з благодійності, яка регулює використання коштів та активів, а також правила збору коштів.

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У правилах наглядового органу вказано, що "надання допомоги чи військових засобів будь-яким іноземним збройним силам не є благодійною метою, і жодна благодійна організація не має права здійснювати таку діяльність".

Видання додає, що студентська спілка UCL розпочала розслідування у березні. Тоді стало відомо, що українське товариство придбало DJI Mavic за 1500 фунтів стерлінгів і відправило солдатам на передовій.

Президент українського товариства Артур Подсоха сказав, що "не може мовчати, поки Росія тероризує нашу країну з 2014 року".

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Він додав, що товариство не збирало кошти безпосередньо на закупівлю дрона, а використали прибуток із благодійного вечора, проведеного у жовтні 2024 року.

"Ми вважаємо несправедливим отримувати підтримку у Великій Британії й нічого не робити для допомоги нашій країні та солдатам", - наголосив він.

У Ланкастерському університеті українське товариство підозрюють у закупівлі трьох дронів DJI Mavic 3 та запчастин до дронів для сил ТРО.

Товариство прокоментувало звинувачення, зазначивши, що його діяльність зі збору коштів завжди була лише гуманітарною.

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