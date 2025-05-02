В Великобритании приостановили работу двух студенческих украинских союзов за покупку дронов для ВСУ, - FT

В Великобритании приостановили деятельность двух украинских студенческих обществ из-за закупки дронов для украинской армии. Продолжается расследование на предмет возможного нарушения благотворительного законодательства.

Об этом сообщает Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что профсоюзы колледжа Лондона (UCL) и Ланкастерского университета (Lancaster University) приостановили деятельность обществ после того, как узнали об этих покупках, которые были совершены в прошлом году.

По мнению руководства союзов, это может быть потенциальным нарушением законов Великобритании относительно деятельности благотворительных организаций.

Студенческие союзы обоих университетов являются благотворительными организациями, зарегистрированными в Великобритании, и руководствуются Комиссией по благотворительности, которая регулирует использование средств и активов, а также правила сбора средств.

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В правилах надзорного органа указано, что "предоставление помощи или военных средств любым иностранным вооруженным силам не является благотворительной целью, и ни одна благотворительная организация не имеет права осуществлять такую деятельность".

Издание добавляет, что студенческий союз UCL начал расследование в марте. Тогда стало известно, что украинское общество приобрело DJI Mavic за 1500 фунтов стерлингов и отправило солдатам на передовой.

Президент украинского общества Артур Подсоха сказал, что "не может молчать, пока Россия терроризирует нашу страну с 2014 года".

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Он добавил, что общество не собирало средства непосредственно на закупку дрона, а использовали прибыль с благотворительного вечера, проведенного в октябре 2024 года.

"Мы считаем несправедливым получать поддержку в Великобритании и ничего не делать для помощи нашей стране и солдатам", - подчеркнул он.

В Ланкастерском университете украинское общество подозревают в закупке трех дронов DJI Mavic 3 и запчастей к дронам для сил ТРО.

Общество прокомментировало обвинения, отметив, что его деятельность по сбору средств всегда была только гуманитарной.

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