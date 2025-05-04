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Новини Атаки БпЛА по РФ
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Атаковано завод "Стрела" у Брянській області, він пов’язаний з російським ОПК. ВІДЕО+ФОТО

У Брянській області Росії атаковано завод із виробництва трансформаторів "Стрела", серед партнерів якого, зокрема, провідні підприємства в оборонній сфері РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на російські ЗМІ.

Як зазначається, на заводі внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.

Своєю чергою губернатор області Олександр Богомаз підтвердив атаку на підприємство.

"Внаслідок терористичної атаки на промисловому підприємстві сталося займання, зруйновано виробничі та адміністративні будівлі. Постраждалих немає", - написав він.

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Завод "Стрела" горить у Брянській області

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Завод "Стрела" горить у Брянській області

Варто зазначити, що завод "Стрела" спеціалізується на випуску трансформаторів, дроселів, автотрансформаторів тощо. Серед партнерів підприємства - провідні підприємства в оборонній, авіакосмічній, електротехнічній, електронній галузях промисловості та науково-дослідні інститути.

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Брянськ (132) завод (1025) Удари по РФ (292)


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Слава ЗСУ
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04.05.2025 12:49 Відповісти
Нема кому страждать? Усі на роботі були?
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04.05.2025 12:54 Відповісти
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04.05.2025 13:27 Відповісти
Браво ЗСУ
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04.05.2025 15:37 Відповісти
 
 