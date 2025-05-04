Атакован завод "Стрела" в Брянской области, он связан с российским ОПК. ВИДЕО+ФОТО
В Брянской области России атакован завод по производству трансформаторов "Стрела", среди партнеров которого, в частности, ведущие предприятия в оборонной сфере РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Как отмечается, на заводе в результате обстрела вспыхнул пожар.
В свою очередь губернатор области Александр Богомаз подтвердил атаку на предприятие.
"В результате террористической атаки на промышленном предприятии произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания. Пострадавших нет", - написал он.
Стоит отметить, что завод "Стрела" специализируется на выпуске трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов и тому подобное. Среди партнеров предприятия - ведущие предприятия в оборонной, авиакосмической, электротехнической, электронной отраслях промышленности и научно-исследовательские институты.
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