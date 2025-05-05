Ультраправий Джордже Сіміон лідирує на президентських виборах в Румунії, підраховано понад 90% голосів
За попередніми результатами повторних виборів президента у Румунії, з відривом лідирує Джордже Сіміон - лідер ультраправої партії "Альянс за союз румунів".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на румунську службу Радіо Свобода.
Так за даними Центрального виборчого бюро Румунії, після підрахунку 90,01% голосів 4 травня пізно ввечері, 38-річний лідер партії AUR Джордже Сіміон набрав 40,13%, або 3 058 892 голосів.
На другому місці поки що Крін Антонеску, член чинної коаліції уряду країни.
Мер Бухареста Нікушор Дан отримав 19,43% (1 480 777).
Офіційні результати не включають голосування діаспори, яка, за словами деяких експертів, нараховує близько 800 тисяч виборців, які можуть також віддати перевагу Сіміону.
Вибори в Румунії
Нагадаємо, 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.
До другого туру, який пройде 8 грудня, вийшли Келін Джорджеску (22,95%) та Олена Ласконі (19,17%).
Вища Рада безпеки країни повідомила, що Румунія була мішенню "агресивних гібридних російських атак" під час президентських виборів в країні.
Конституційний суд скасував результати першого туру президентських виборів у Румунії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
AUR стремится к объединению всех румын из Румынии и соседних зон, населенных румынами, включая объединение Молдовы и Румынии и поддержку румынской диаспоры в других странах. Партия была описана как поддерживающая идеи антивакцинации и являющаяся мадьярофобной, консервативной, фашистской, неофашистской, пророссийской, и антисемитской.
"кінець епохи бідності"?
Десь я це вже чув...
В СЕНАТІ Альянс за обʼєднання румун ВЖЕ МАВ БІЛЬШІСТЬ!!! Так що нічого дивного ...
так само рухається у цьому напрямку Австрія та Німеччина . тільки ще вони як й румуни не увійшли в коаліцію але вже ось ось буде як у СЛУГ НАРОДУ
По результатам выборов 1 декабря в румынский парламент из 465 мест прошли семь партий. В Палате депутатов СДП имеет 86 мест, "Альянс за объединение румын" - 63, НЛП - 49, "Союз за спасение Румынии" - 40, "СОС Румыния" - 28, ДСВР - 22, Партия молодых людей - 24, фракция национальных меньшинств - 19. В Сенате у СДП - 36 мест, "Альянса за объединение румын" - 28, НЛП - 22, "Союза за спасение Румынии" - 19, "СОС Румыния" - 12, ДСВР - 10 и Партии молодых людей - 7.
Й це результат засилля емігрантами після розкручених воєн Хйлом... Це ненависть подібна в програмі Трмпа до емігрантів...
оце й шлях Німеччини до гітлерівського дому
PS. Цікавий факт, але неофашисти перемагають лише в країнах-сателітах Третього Рейху: Угорщина, Словаччина, зараз - Румунія.