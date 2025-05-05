Ультраправий Джордже Сіміон лідирує на президентських виборах в Румунії, підраховано понад 90% голосів

За попередніми результатами повторних виборів президента у Румунії, з відривом лідирує Джордже Сіміон - лідер ультраправої партії "Альянс за союз румунів".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на румунську службу Радіо Свобода.

Так за даними Центрального виборчого бюро Румунії, після підрахунку 90,01% голосів 4 травня пізно ввечері, 38-річний лідер партії AUR Джордже Сіміон набрав 40,13%, або 3 058 892 голосів.

На другому місці поки що Крін Антонеску, член чинної коаліції уряду країни.

Читайте: Румунія підіймала вночі винищувачі через дронову атаку РФ

Мер Бухареста Нікушор Дан отримав 19,43% (1 480 777).

Офіційні результати не включають голосування діаспори, яка, за словами деяких експертів, нараховує близько 800 тисяч виборців, які можуть також віддати перевагу Сіміону.

Читайте також: ЦВК Румунії відхилила кандидатуру Джорджеску на президентських виборах

Вибори в Румунії

Нагадаємо, 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.

До другого туру, який пройде 8 грудня, вийшли Келін Джорджеску (22,95%) та Олена Ласконі (19,17%).

Вища Рада безпеки країни повідомила, що Румунія була мішенню "агресивних гібридних російських атак" під час президентських виборів в країні.

Конституційний суд скасував результати першого туру президентських виборів у Румунії.

Читайте також: Джорджеску остаточно заборонили балотуватись у президенти Румунії