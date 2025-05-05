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Новини Вибори президента в Румунії
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Ультраправий Джордже Сіміон лідирує на президентських виборах в Румунії, підраховано понад 90% голосів

Джордже Сіміон

За попередніми результатами повторних виборів президента у Румунії,  з відривом лідирує Джордже Сіміон - лідер ультраправої партії "Альянс за союз румунів".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на румунську службу Радіо Свобода.

Так за даними Центрального виборчого бюро Румунії, після підрахунку 90,01% голосів 4 травня пізно ввечері, 38-річний лідер партії AUR Джордже Сіміон набрав 40,13%, або 3 058 892 голосів.

На другому місці поки що Крін Антонеску, член чинної коаліції уряду країни.

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Мер Бухареста Нікушор Дан отримав 19,43% (1 480 777).

Офіційні результати не включають голосування діаспори, яка, за словами деяких експертів, нараховує близько 800 тисяч виборців, які можуть також віддати перевагу Сіміону.

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Вибори в Румунії

Нагадаємо, 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.

До другого туру, який пройде 8 грудня, вийшли Келін Джорджеску (22,95%) та Олена Ласконі (19,17%).

Вища Рада безпеки країни повідомила, що Румунія була мішенню "агресивних гібридних російських атак" під час президентських виборів в країні.

Конституційний суд скасував результати першого туру президентських виборів у Румунії.

Читайте також: Джорджеску остаточно заборонили балотуватись у президенти Румунії

Автор: 

вибори (6694) Румунія (1163)


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Топ коментарі
+8
Якби ж то вони були справжніми ультраправими... А так всі мотузки (як от від наших AfD-шників, наприклад) ведуть до уйхла.
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05.05.2025 00:19
+5
Епідемія ультраправих накрила ЄС і США.
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05.05.2025 00:13
+4
Тому треба вибрати скаженого собаку?

AUR стремится к объединению всех румын из Румынии и соседних зон, населенных румынами, включая объединение Молдовы и Румынии и поддержку румынской диаспоры в других странах. Партия была описана как поддерживающая идеи антивакцинации и являющаяся мадьярофобной, консервативной, фашистской, неофашистской, пророссийской, и антисемитской.
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05.05.2025 00:24
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румуни захотіли нового Чаушеску.
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05.05.2025 00:09 Відповісти
Румуни захотіли нормального життя. Набридло бути найбіднішою країною ЄС.
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05.05.2025 00:17 Відповісти
Тому треба вибрати скаженого собаку?

AUR стремится к объединению всех румын из Румынии и соседних зон, населенных румынами, включая объединение Молдовы и Румынии и поддержку румынской диаспоры в других странах. Партия была описана как поддерживающая идеи антивакцинации и являющаяся мадьярофобной, консервативной, фашистской, неофашистской, пророссийской, и антисемитской.
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05.05.2025 00:24 Відповісти
30 років вибирали правильних. І що? Як сиділи в злиднях, так і сидять.
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05.05.2025 00:26 Відповісти
"гірше не буде"?
"кінець епохи бідності"?
Десь я це вже чув...
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05.05.2025 00:52 Відповісти
Кажуть, тут завівся троль Изя Шнеерсон-Киевский . Не простий, а з портретом Путіна та мрією про «велике минуле». Сидить у бункері з IP-proxy from UK, бурчить на весь світ і лякає всіх своєю картою з 1913 року. Але головне - не годуйте троля! Бо чим більше його годують, тим голосніше він верещить
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05.05.2025 00:58 Відповісти
популісти і ультра радикали не спроможні забезпечити країні розвиток і процвітання.
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05.05.2025 00:30 Відповісти
Ага. Тепер будуть найбіднішою республікою Сосії.
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05.05.2025 00:49 Відповісти
Так может просто лучше работать надо?
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05.05.2025 00:49 Відповісти
Ультраправі ще ніколи в історії жоден народ не приводили до нормального життя - лише до війн і інших катастроф.
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05.05.2025 01:10 Відповісти
от оце вже все - якщо ще й діаспора ... 40 відсотків...+ ще крихту тих хто просто сумнівався піде за нього...
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05.05.2025 00:29 Відповісти
%21% - член кабміну сьогоднішньої коаліції - 4 год тому у нього було 31%
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05.05.2025 00:38 Відповісти
А це склад конгресу та сенату після виборів грудня 2024 р - ультра права там вже була на 2-му місці, тільки й того що не взяли її в коаліцію;
В СЕНАТІ Альянс за обʼєднання румун ВЖЕ МАВ БІЛЬШІСТЬ!!! Так що нічого дивного ...
так само рухається у цьому напрямку Австрія та Німеччина . тільки ще вони як й румуни не увійшли в коаліцію але вже ось ось буде як у СЛУГ НАРОДУ

По результатам выборов 1 декабря в румынский парламент из 465 мест прошли семь партий. В Палате депутатов СДП имеет 86 мест, "Альянс за объединение румын" - 63, НЛП - 49, "Союз за спасение Румынии" - 40, "СОС Румыния" - 28, ДСВР - 22, Партия молодых людей - 24, фракция национальных меньшинств - 19. В Сенате у СДП - 36 мест, "Альянса за объединение румын" - 28, НЛП - 22, "Союза за спасение Румынии" - 19, "СОС Румыния" - 12, ДСВР - 10 и Партии молодых людей - 7.
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05.05.2025 00:48 Відповісти
В австрії минулого літа найбільше голосів набрала теж ультра-права партія, але перевісом у 6 голосів зелених вдалося залишити цю партію поза урядовою коаліцією. В Австрії є знайома котра працює на 4 часовій зайнятості разом з сірійськими жінками - їх та засилля!!! школярі ненавидять однаково й сірійських й українських біженців . Українських дітей незалежно від віку просто врятували від боулінгу, зібравши в одному ліцеї . Це місто батьківщини Гітлера , ліцей його школа - але за одну згадку пр йогу ім2я там слідує юридичне покарання... Ну і ... Перемагає ультра-права партія на виборах . В Німеччині тежвже ось-ось.. Кожен 4-ий дав голос правим.
Й це результат засилля емігрантами після розкручених воєн Хйлом... Це ненависть подібна в програмі Трмпа до емігрантів...
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05.05.2025 00:59 Відповісти
48% німців підтримують заборону "АдН", 37% - проти, - опитування Джерело: https://censor.net/ua/n3550392
оце й шлях Німеччини до гітлерівського дому
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05.05.2025 01:02 Відповісти
Переможця виборів президента визначить другий тур 18 травня.
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05.05.2025 00:11 Відповісти
Епідемія ультраправих накрила ЄС і США.
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05.05.2025 00:13 Відповісти
Якби ж то вони були справжніми ультраправими... А так всі мотузки (як от від наших AfD-шників, наприклад) ведуть до уйхла.
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05.05.2025 00:19 Відповісти
Що, куйло справді таке всесильне, по всьому світу партії фінансує і президентів призначає?
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05.05.2025 00:27 Відповісти
Отаке… не всесильне, а всевбиваюче.
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05.05.2025 00:32 Відповісти
×уйло по всьому світу найсмердючіше гівно збирає через дегенератів з методичками на кшталт тебе
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05.05.2025 00:40 Відповісти
Ні, не всесильне. Але кошти на все те йдуть величезні. Свій плебс може жерти тюремну баланду і не мати нормальних туалетів, але гроші на "развал загнівающєва запада" поки є.
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05.05.2025 00:46 Відповісти
Раньше КГБ финансировали мировую революцию. Навыки остались.
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05.05.2025 01:30 Відповісти
Мабуть повикидають цих всіх румуно - угорців з ЄС.
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05.05.2025 00:56 Відповісти
Ху∆ло підсадить цього фашиста на велику зарплатню та примусить відпрацьовувати, як Орбана та Фіцо.
PS. Цікавий факт, але неофашисти перемагають лише в країнах-сателітах Третього Рейху: Угорщина, Словаччина, зараз - Румунія.
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05.05.2025 01:42 Відповісти
 
 