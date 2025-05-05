Ультраправый Джордже Симион лидирует на президентских выборах в Румынии, подсчитано более 90% голосов
По предварительным результатам, повторных выборов президента в Румынии, с отрывом лидирует Джордже Симион - лидер ультраправой партии "Альянс за союз румын".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на румынскую службу Радио Свобода.
Так по данным Центрального избирательного бюро Румынии, после подсчета 90,01% голосов 4 мая поздно вечером, 38-летний лидер партии AUR Джордже Симион набрал 40,13%, или 3 058 892 голосов.
На втором месте пока что Крин Антонеску, член действующей коалиции правительства страны.
Мэр Бухареста Никушор Дан получил 19,43% (1 480 777).
Официальные результаты не включают голосование диаспоры, которая, по словам некоторых экспертов, насчитывает около 800 тысяч избирателей, которые могут также отдать предпочтение Симиону.
Выборы в Румынии
Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.
Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Келин Джорджеску (22,95%) и Елена Ласкони (19,17%).
Высший Совет безопасности страны сообщил, что Румыния была мишенью "агрессивных гибридных российских атак" во время президентских выборов в стране.
Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов в Румынии.
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AUR стремится к объединению всех румын из Румынии и соседних зон, населенных румынами, включая объединение Молдовы и Румынии и поддержку румынской диаспоры в других странах. Партия была описана как поддерживающая идеи антивакцинации и являющаяся мадьярофобной, консервативной, фашистской, неофашистской, пророссийской, и антисемитской.
"кінець епохи бідності"?
Десь я це вже чув...
В СЕНАТІ Альянс за обʼєднання румун ВЖЕ МАВ БІЛЬШІСТЬ!!! Так що нічого дивного ...
так само рухається у цьому напрямку Австрія та Німеччина . тільки ще вони як й румуни не увійшли в коаліцію але вже ось ось буде як у СЛУГ НАРОДУ
По результатам выборов 1 декабря в румынский парламент из 465 мест прошли семь партий. В Палате депутатов СДП имеет 86 мест, "Альянс за объединение румын" - 63, НЛП - 49, "Союз за спасение Румынии" - 40, "СОС Румыния" - 28, ДСВР - 22, Партия молодых людей - 24, фракция национальных меньшинств - 19. В Сенате у СДП - 36 мест, "Альянса за объединение румын" - 28, НЛП - 22, "Союза за спасение Румынии" - 19, "СОС Румыния" - 12, ДСВР - 10 и Партии молодых людей - 7.
Й це результат засилля емігрантами після розкручених воєн Хйлом... Це ненависть подібна в програмі Трмпа до емігрантів...
оце й шлях Німеччини до гітлерівського дому
PS. Цікавий факт, але неофашисти перемагають лише в країнах-сателітах Третього Рейху: Угорщина, Словаччина, зараз - Румунія.
- Хімка дура! Хімка дура!
(к-ф "За двома зайцями")