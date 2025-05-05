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Новости Выборы президента в Румынии
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Ультраправый Джордже Симион лидирует на президентских выборах в Румынии, подсчитано более 90% голосов

Джордже Симион

По предварительным результатам, повторных выборов президента в Румынии, с отрывом лидирует Джордже Симион - лидер ультраправой партии "Альянс за союз румын".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на румынскую службу Радио Свобода.

Так по данным Центрального избирательного бюро Румынии, после подсчета 90,01% голосов 4 мая поздно вечером, 38-летний лидер партии AUR Джордже Симион набрал 40,13%, или 3 058 892 голосов.

На втором месте пока что Крин Антонеску, член действующей коалиции правительства страны.

Читайте: Румыния поднимала ночью истребители из-за дроновую атаку РФ

Мэр Бухареста Никушор Дан получил 19,43% (1 480 777).

Официальные результаты не включают голосование диаспоры, которая, по словам некоторых экспертов, насчитывает около 800 тысяч избирателей, которые могут также отдать предпочтение Симиону.

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Выборы в Румынии

Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Келин Джорджеску (22,95%) и Елена Ласкони (19,17%).

Высший Совет безопасности страны сообщил, что Румыния была мишенью "агрессивных гибридных российских атак" во время президентских выборов в стране.

Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов в Румынии.

Читайте также: Джорджеску окончательно запретили баллотироваться в президенты Румынии

Автор: 

выборы (24733) Румыния (1093)


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Топ комментарии
+13
Якби ж то вони були справжніми ультраправими... А так всі мотузки (як от від наших AfD-шників, наприклад) ведуть до уйхла.
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05.05.2025 00:19
+10
Кажуть, тут завівся троль Изя Шнеерсон-Киевский . Не простий, а з портретом Путіна та мрією про «велике минуле». Сидить у бункері з IP-proxy from UK, бурчить на весь світ і лякає всіх своєю картою з 1913 року. Але головне - не годуйте троля! Бо чим більше його годують, тим голосніше він верещить
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05.05.2025 00:58
+9
"гірше не буде"?
"кінець епохи бідності"?
Десь я це вже чув...
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05.05.2025 00:52
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Правила форума Совет форумчан
румуни захотіли нового Чаушеску.
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05.05.2025 00:09 Ответить
Тому треба вибрати скаженого собаку?

AUR стремится к объединению всех румын из Румынии и соседних зон, населенных румынами, включая объединение Молдовы и Румынии и поддержку румынской диаспоры в других странах. Партия была описана как поддерживающая идеи антивакцинации и являющаяся мадьярофобной, консервативной, фашистской, неофашистской, пророссийской, и антисемитской.
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05.05.2025 00:24 Ответить
"гірше не буде"?
"кінець епохи бідності"?
Десь я це вже чув...
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05.05.2025 00:52 Ответить
Кажуть, тут завівся троль Изя Шнеерсон-Киевский . Не простий, а з портретом Путіна та мрією про «велике минуле». Сидить у бункері з IP-proxy from UK, бурчить на весь світ і лякає всіх своєю картою з 1913 року. Але головне - не годуйте троля! Бо чим більше його годують, тим голосніше він верещить
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05.05.2025 00:58 Ответить
"Изя" - черговий "гавкатель з ВнутріМКАДдя"... "Годувать" його, дійсно, бездумно, не треба... Йому, просто, у ""їдло" треба підливать "пургену" - щоб він сам собі постійно "в штани валив"... Тобто, нагадувать йому постійно, що форумчанам відомо про його "внутріМКАДівське нутро"... Він тоді тут "покрутиться", і поступово щезне, відродившись, пізніше, під новим "ніком"... Я, у нього, вже "вписаний в кондуїт", як "враг"...
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05.05.2025 04:43 Ответить
популісти і ультра радикали не спроможні забезпечити країні розвиток і процвітання.
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05.05.2025 00:30 Ответить
Це як раз соціалісти - перерозподілювачі чужої приватної власності не спроможні.
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05.05.2025 02:04 Ответить
крайні ліві та крайні праві - це і є популісти. шарахання із однієї крайності в іншу.
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05.05.2025 02:22 Ответить
https://zn.ua/ukr/europe/ ЛІДЕР ПЕРШОГО ТУРУ ВИБОРІВ У РУМУНІЇ ПООБІЦЯВ ЗАБОРОНЕНОМУ КАНДИДАТУ ДЖОРДЖЕСКУ ПОСАДУ ПРЕМ'ЄРА
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05.05.2025 03:20 Ответить
...нафтодолари параші продовжуюуть свою переможну ходу Європою-- чергова путінська шавка скоро прийде до влади...
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05.05.2025 09:13 Ответить
Ага. Тепер будуть найбіднішою республікою Сосії.
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05.05.2025 00:49 Ответить
Так может просто лучше работать надо?
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05.05.2025 00:49 Ответить
Ультраправі ще ніколи в історії жоден народ не приводили до нормального життя - лише до війн і інших катастроф.
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05.05.2025 01:10 Ответить
от оце вже все - якщо ще й діаспора ... 40 відсотків...+ ще крихту тих хто просто сумнівався піде за нього...
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05.05.2025 00:29 Ответить
%21% - член кабміну сьогоднішньої коаліції - 4 год тому у нього було 31%
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05.05.2025 00:38 Ответить
А це склад конгресу та сенату після виборів грудня 2024 р - ультра права там вже була на 2-му місці, тільки й того що не взяли її в коаліцію;
В СЕНАТІ Альянс за обʼєднання румун ВЖЕ МАВ БІЛЬШІСТЬ!!! Так що нічого дивного ...
так само рухається у цьому напрямку Австрія та Німеччина . тільки ще вони як й румуни не увійшли в коаліцію але вже ось ось буде як у СЛУГ НАРОДУ

По результатам выборов 1 декабря в румынский парламент из 465 мест прошли семь партий. В Палате депутатов СДП имеет 86 мест, "Альянс за объединение румын" - 63, НЛП - 49, "Союз за спасение Румынии" - 40, "СОС Румыния" - 28, ДСВР - 22, Партия молодых людей - 24, фракция национальных меньшинств - 19. В Сенате у СДП - 36 мест, "Альянса за объединение румын" - 28, НЛП - 22, "Союза за спасение Румынии" - 19, "СОС Румыния" - 12, ДСВР - 10 и Партии молодых людей - 7.
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05.05.2025 00:48 Ответить
В австрії минулого літа найбільше голосів набрала теж ультра-права партія, але перевісом у 6 голосів зелених вдалося залишити цю партію поза урядовою коаліцією. В Австрії є знайома котра працює на 4 часовій зайнятості разом з сірійськими жінками - їх та засилля!!! школярі ненавидять однаково й сірійських й українських біженців . Українських дітей незалежно від віку просто врятували від боулінгу, зібравши в одному ліцеї . Це місто батьківщини Гітлера , ліцей його школа - але за одну згадку пр йогу ім2я там слідує юридичне покарання... Ну і ... Перемагає ультра-права партія на виборах . В Німеччині тежвже ось-ось.. Кожен 4-ий дав голос правим.
Й це результат засилля емігрантами після розкручених воєн Хйлом... Це ненависть подібна в програмі Трмпа до емігрантів...
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05.05.2025 00:59 Ответить
48% німців підтримують заборону "АдН", 37% - проти, - опитування Джерело: https://censor.net/ua/n3550392
оце й шлях Німеччини до гітлерівського дому
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05.05.2025 01:02 Ответить
Переможця виборів президента визначить другий тур 18 травня.
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05.05.2025 00:11 Ответить
Епідемія ультраправих накрила ЄС і США.
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05.05.2025 00:13 Ответить
Якби ж то вони були справжніми ультраправими... А так всі мотузки (як от від наших AfD-шників, наприклад) ведуть до уйхла.
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05.05.2025 00:19 Ответить
Що, куйло справді таке всесильне, по всьому світу партії фінансує і президентів призначає?
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05.05.2025 00:27 Ответить
Отаке… не всесильне, а всевбиваюче.
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05.05.2025 00:32 Ответить
×уйло по всьому світу найсмердючіше гівно збирає через дегенератів з методичками на кшталт тебе
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05.05.2025 00:40 Ответить
Ні, не всесильне. Але кошти на все те йдуть величезні. Свій плебс може жерти тюремну баланду і не мати нормальних туалетів, але гроші на "развал загнівающєва запада" поки є.
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05.05.2025 00:46 Ответить
Раньше КГБ финансировали мировую революцию. Навыки остались.
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05.05.2025 01:30 Ответить
Ху∆ло підсадить цього фашиста на велику зарплатню та примусить відпрацьовувати, як Орбана та Фіцо.
PS. Цікавий факт, але неофашисти перемагають лише в країнах-сателітах Третього Рейху: Угорщина, Словаччина, зараз - Румунія.
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05.05.2025 01:42 Ответить
Ром)))
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05.05.2025 06:53 Ответить
«Мудрий нарід» готовий підказувати усім кого вибирати? Кого хочуть, того виберуть - для себе обирають, головне щоб була можливість переобрати
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05.05.2025 06:57 Ответить
Это будет очередная вполне прогнозируемая головная боль Евросоюза, популисты и откровенные дегенераты захватывают власть не только в Европе, но и во всём мире и остановить это сможет только глобальный катаклизм, как это не парадоксально.
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05.05.2025 07:05 Ответить
На фото один в один наше зейло...
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05.05.2025 07:43 Ответить
- Хіміон, вагню!
- Хімка дура! Хімка дура!
(к-ф "За двома зайцями")
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05.05.2025 08:19 Ответить
 
 