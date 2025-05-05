Ультраправый Джордже Симион лидирует на президентских выборах в Румынии, подсчитано более 90% голосов

По предварительным результатам, повторных выборов президента в Румынии, с отрывом лидирует Джордже Симион - лидер ультраправой партии "Альянс за союз румын".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на румынскую службу Радио Свобода.

Так по данным Центрального избирательного бюро Румынии, после подсчета 90,01% голосов 4 мая поздно вечером, 38-летний лидер партии AUR Джордже Симион набрал 40,13%, или 3 058 892 голосов.

На втором месте пока что Крин Антонеску, член действующей коалиции правительства страны.

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Мэр Бухареста Никушор Дан получил 19,43% (1 480 777).

Официальные результаты не включают голосование диаспоры, которая, по словам некоторых экспертов, насчитывает около 800 тысяч избирателей, которые могут также отдать предпочтение Симиону.

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Выборы в Румынии

Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Келин Джорджеску (22,95%) и Елена Ласкони (19,17%).

Высший Совет безопасности страны сообщил, что Румыния была мишенью "агрессивных гибридных российских атак" во время президентских выборов в стране.

Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов в Румынии.

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