6 загиблих та 8 поранених, зокрема двоє дітей: наслідки обстрілів Донеччини військами РФ 4 та 5 травня. ФОТОрепортаж (оновлено)

Протягом 4 та 5 травня російські війська вбили шістьох людей на Донеччині. Також було поранено 8 осіб, зокрема двоє дітей.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдалося встановити інформацію щодо 5 людей, яких росіяни вбили вчора: у Розі Покровської громади загинули 4 людини від 47 до 68 років, ще один загиблий вчора - 40-річний житель Мирнограда", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Філашкіна, сьогодні окупанти вбили людину в Новоекономічному Гродівської громади, поранили трьох людей у Мирнограді і ще трьох у Новодонецькому.

Серед поранених у Новодонецькому - 2-річна дівчинка і 10-річний хлопчик.

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У прокуратурі області розповіли, що 5 травня 2025 року, об 11:45, окупанти поцілили FPV-дроном по автомобілю у Мирнограді. В результаті атаки зазнали мінно-вибухової травми, осколкових поранень троє цивільних віком 20, 24 та 25 років. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

О 13:00 ворог повторно обстріляв Мирноград. Цього разу завдав удару з БпЛА по мотоциклу, на якому рухались двоє громадян. У 60-річної потерпілої діагностовано черепно-мозкову травму, струс головного мозку і перелом. Чоловік віком 63 роки дістав осколкових поранень.

Через деякий час під приціл військ держави-агресора потрапило селище Новодонецьке Краматорського району. Засіб ураження поцілив по багатоквартирному житловому будинку. В оселі осколкових поранень і відкритого перелому зазнали мати 37 років та її 2-річна донька, а 10-річний син постраждалої, котрий грався на подвір’ї отримав гостру реакцію на стрес. Стан жінки та дівчинки лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Тип озброєння встановлюється.

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