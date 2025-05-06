УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13112 відвідувачів онлайн
Новини Справа ексзаступника глави ОП Смирнова
2 636 38

За ексзаступника керівника ОП Смирнова внесли 18 млн грн застави

За Смирнова внесли заставу

За колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова внесли заставу у розмірі 18 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

"За колишнього заступника керівника Офісу Президента внесли заставу у повному обсязі, який раніше визначив слідчий суддя ВАКС", - сказала вона.

Нагадаємо, 5 травня ексзаступника глави Офісу Президента Андрія Смирнова відправили під варту із можливістю внесення застави у 18 млн грн.

Справа Смирнова

Колишнього заступника Андрія Єрмака Смирнова НАБУ і САП підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Щоб приховати своє майно, він оформив більшу його частину на рідного брата.

За даними слідства, у період з 2020 по 2022 роки посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.

28 травня Антикорупційний суд призначив Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави.

30 травня 2024 року за колишнього заступника керівника Офісу президента, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень, внесли заставу.

Автор: 

застава (678) Смирнов Андрій (64)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
І дірочку в кордоні приготували. Ще один пасажир на Відень. Австрійська столиця скоро репне від українських грошей.
показати весь коментар
06.05.2025 16:44
+15
ці гроші могли б врятувати не одне життя воїнів ЗСУ, але рятують рила 5-6 "ефективних" менеджерів
показати весь коментар
06.05.2025 16:45
+9
то такі застави лиш для таких як Червінський
Головне он ЄС заявило, що корупцю долають в укроЄРМАКОБАНАТІ ну просто зашибісь!
показати весь коментар
06.05.2025 16:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба вже застави по пів мільярди робити
показати весь коментар
06.05.2025 16:42 Відповісти
так-а то лише кишенькові гроші забирають...
показати весь коментар
06.05.2025 16:44 Відповісти
то такі застави лиш для таких як Червінський
Головне он ЄС заявило, що корупцю долають в укроЄРМАКОБАНАТІ ну просто зашибісь!
показати весь коментар
06.05.2025 16:44 Відповісти
це як суддям виплати збільшувати
показати весь коментар
06.05.2025 17:03 Відповісти
Навіть не довелося Єрмачині з офшорного сундука тягти - ТАКАЯ МЄЛАЧЬ , аби Смірнов мовчав ... ісчоби продєржцца - он керівництво БЕБ організукють - працесс бабло -прихода до ОПУ вазабнавіцца с нвоай сілай
показати весь коментар
06.05.2025 16:42 Відповісти
Скільки же він вкрав. Та хто вніс, мабуть діти з кишенькових. Для цього три дні мабуть не їли
показати весь коментар
06.05.2025 16:43 Відповісти
ВІН? тобто, він головніший Єрмака був в ОПУ?
показати весь коментар
06.05.2025 16:45 Відповісти
І дірочку в кордоні приготували. Ще один пасажир на Відень. Австрійська столиця скоро репне від українських грошей.
показати весь коментар
06.05.2025 16:44 Відповісти
???????????????????????????????????????????? Вас іс дас ?
показати весь коментар
06.05.2025 16:44 Відповісти
ці гроші могли б врятувати не одне життя воїнів ЗСУ, але рятують рила 5-6 "ефективних" менеджерів
показати весь коментар
06.05.2025 16:45 Відповісти
Ой це ж мабуть тепер буде ризикувати життям, продираючись через Карпати чи Тису. Бо перед такими людьми неминучо постає два варіанти: або тюрма, або фронт.

Гигиги)
показати весь коментар
06.05.2025 16:47 Відповісти
Для заступників ОПи - тільки довічно....
І для головного завгоспа - теж!!!
показати весь коментар
06.05.2025 16:49 Відповісти
давно вже запропонавано:
строк автоматично з посадою
показати весь коментар
06.05.2025 17:05 Відповісти
Де бабло взяли? Бабка пенсію отримала?
показати весь коментар
06.05.2025 16:51 Відповісти
А держава не хоче поцікавитись звіди в них ті мільйони на заставу?
показати весь коментар
06.05.2025 16:53 Відповісти
Невже аброхамія з татаровим, з листом пробіглися, по служкам прикормленим?? тищенко, хоть лимонів йому приніс, з ресторації «Велюру»??
показати весь коментар
06.05.2025 16:56 Відповісти
На кордоні, введених ПОСИЛЕНИЙ РЕЖИМ??
показати весь коментар
06.05.2025 16:57 Відповісти
А вони все стукають і стукають знизу в давно пробите ними дно.
показати весь коментар
06.05.2025 16:59 Відповісти
він такі суми за тиждень заробляв
показати весь коментар
06.05.2025 17:00 Відповісти
... ці руки ніколи нічого не крали!
... ця пика ніколи кирпичиною не отримувала!
Заместителем ОП может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками... (тьфу-тьфу-тьфу)
... и взгляд такой государственный и вопрошающий...
показати весь коментар
06.05.2025 17:02 Відповісти
для нього 18ть мільйонів як 18 гривень
показати весь коментар
06.05.2025 17:06 Відповісти
усім здається що Єрмака "ПРиділах"немає , його навіть першим у строю делегації у Чехії віськовий за полотнищем прапору заховав від преси . Тільки ніс колоритний стирчав...
А от судячи з того, як дешево отддєлался його чєлавєчєк - ЄРМАК Є !!!
показати весь коментар
06.05.2025 17:10 Відповісти


з усіх повідомлень про візит вови до Чехії - на сайтах у самій Чехії та Україні , навіть на Єрмакомарафеті - ЄРМАКА ТИПУ НЕ БУЛО ...Я знайшла єдиний кусок з відео на Чешському ТБ як гімном України спроводжують церемонію - й це шматочок фотошоп з відео з носом Єрмака на єдиному чешському сайті ... .
показати весь коментар
06.05.2025 17:19 Відповісти
Це з тих "всіх " ,що буде воювати ....
показати весь коментар
06.05.2025 17:11 Відповісти
у фермах вітаються вранці бЄЄЄЄ чи хайльхйло?
показати весь коментар
06.05.2025 17:44 Відповісти
хто вас курує тупорилі?
показати весь коментар
06.05.2025 17:47 Відповісти
бойовим генералам по 300 млн. застави і для зелених чиновників-корупціонерів по 18. відчуйте різницю. за три роки справу тихенько закриють от і вся боротьба з корупцією.
показати весь коментар
06.05.2025 17:17 Відповісти
Такого лайна при владі ще не було.
показати весь коментар
06.05.2025 18:31 Відповісти
ЦЕ ЯКИЙ ЗА НОМЕРОМ "ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖЕР",ШОСТИЙ???
показати весь коментар
06.05.2025 18:44 Відповісти
Чому не названо прізвище спонсора?Взагалі,класика жанру-підпишуть угоду і частину нажитих непосильною працею переведено буде на ЗСУ,частину до бюджету і помахай ручкою.Чому не конфіскувати при винесенні вироку і на нари щоб неповадно другим було?
показати весь коментар
06.05.2025 19:22 Відповісти
18 лямов,?а водителю охраны пороха 450 лямов.Мудаки зелёные.
показати весь коментар
06.05.2025 19:47 Відповісти
Та 180 лимонов надо было заявить! И дали бы и даже быстрее. Просто система великолепно заточена на перебрасывание бабла по кругу, где все свои или повязаны одной целью. Мы не могли эту войну выиграть даже с Северной Македонией. Пока не перебьём эту шоблу, потому что они нас сделали нищими. За это убивают всегда.
показати весь коментар
06.05.2025 19:48 Відповісти
 
 