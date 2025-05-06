За ексзаступника керівника ОП Смирнова внесли 18 млн грн застави
За колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова внесли заставу у розмірі 18 млн грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.
"За колишнього заступника керівника Офісу Президента внесли заставу у повному обсязі, який раніше визначив слідчий суддя ВАКС", - сказала вона.
Нагадаємо, 5 травня ексзаступника глави Офісу Президента Андрія Смирнова відправили під варту із можливістю внесення застави у 18 млн грн.
Справа Смирнова
Колишнього заступника Андрія Єрмака Смирнова НАБУ і САП підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Щоб приховати своє майно, він оформив більшу його частину на рідного брата.
За даними слідства, у період з 2020 по 2022 роки посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.
28 травня Антикорупційний суд призначив Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави.
30 травня 2024 року за колишнього заступника керівника Офісу президента, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень, внесли заставу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Головне он ЄС заявило, що корупцю долають в укроЄРМАКОБАНАТІ ну просто зашибісь!
Гигиги)
І для головного завгоспа - теж!!!
строк автоматично з посадою
... ця пика ніколи кирпичиною не отримувала!
Заместителем ОП может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками... (тьфу-тьфу-тьфу)
... и взгляд такой государственный и вопрошающий...
А от судячи з того, як дешево отддєлался його чєлавєчєк - ЄРМАК Є !!!
з усіх повідомлень про візит вови до Чехії - на сайтах у самій Чехії та Україні , навіть на Єрмакомарафеті - ЄРМАКА ТИПУ НЕ БУЛО ...Я знайшла єдиний кусок з відео на Чешському ТБ як гімном України спроводжують церемонію - й це шматочок фотошоп з відео з носом Єрмака на єдиному чешському сайті ... .