За экс-заместителя руководителя ОП Смирнова внесли 18 млн грн залога
За бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова внесли залог в размере 18 млн грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
"За бывшего заместителя руководителя Офиса Президента внесли залог в полном объеме, который ранее определил следственный судья ВАКС", - сказала она.
Напомним, 5 мая экс-заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова отправили под стражу с возможностью внесения залога в 18 млн грн.
Дело Смирнова
Бывшего заместителя Андрея Ермака Смирнова НАБУ и САП подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. Чтобы скрыть свое имущество, он оформил большую его часть на родного брата.
По данным следствия, в период с 2020 по 2022 годы чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составляла 15,7 млн грн.
28 мая Антикоррупционный суд назначил Смирнову меру пресечения в виде 10 млн грн залога.
30 мая 2024 года за бывшего заместителя руководителя Офиса президента, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен, внесли залог.
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Головне он ЄС заявило, що корупцю долають в укроЄРМАКОБАНАТІ ну просто зашибісь!
Гигиги)
І для головного завгоспа - теж!!!
строк автоматично з посадою
... ця пика ніколи кирпичиною не отримувала!
Заместителем ОП может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками... (тьфу-тьфу-тьфу)
... и взгляд такой государственный и вопрошающий...
А от судячи з того, як дешево отддєлался його чєлавєчєк - ЄРМАК Є !!!
з усіх повідомлень про візит вови до Чехії - на сайтах у самій Чехії та Україні , навіть на Єрмакомарафеті - ЄРМАКА ТИПУ НЕ БУЛО ...Я знайшла єдиний кусок з відео на Чешському ТБ як гімном України спроводжують церемонію - й це шматочок фотошоп з відео з носом Єрмака на єдиному чешському сайті ... .