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Новости Дело экс-заместителя главы ОП Смирнова
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За экс-заместителя руководителя ОП Смирнова внесли 18 млн грн залога

За Смирнова внесли залог

За бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова внесли залог в размере 18 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

"За бывшего заместителя руководителя Офиса Президента внесли залог в полном объеме, который ранее определил следственный судья ВАКС", - сказала она.

Напомним, 5 мая экс-заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова отправили под стражу с возможностью внесения залога в 18 млн грн.

Дело Смирнова

Бывшего заместителя Андрея Ермака Смирнова НАБУ и САП подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. Чтобы скрыть свое имущество, он оформил большую его часть на родного брата.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 годы чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составляла 15,7 млн грн.

28 мая Антикоррупционный суд назначил Смирнову меру пресечения в виде 10 млн грн залога.

30 мая 2024 года за бывшего заместителя руководителя Офиса президента, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен, внесли залог.

Автор: 

залог (516) Смирнов Андрей (51)


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Топ комментарии
+14
І дірочку в кордоні приготували. Ще один пасажир на Відень. Австрійська столиця скоро репне від українських грошей.
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06.05.2025 16:44
+14
ці гроші могли б врятувати не одне життя воїнів ЗСУ, але рятують рила 5-6 "ефективних" менеджерів
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06.05.2025 16:45
+9
то такі застави лиш для таких як Червінський
Головне он ЄС заявило, що корупцю долають в укроЄРМАКОБАНАТІ ну просто зашибісь!
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06.05.2025 16:44
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Правила форума Совет форумчан
Треба вже застави по пів мільярди робити
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06.05.2025 16:42 Ответить
так-а то лише кишенькові гроші забирають...
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06.05.2025 16:44 Ответить
то такі застави лиш для таких як Червінський
Головне он ЄС заявило, що корупцю долають в укроЄРМАКОБАНАТІ ну просто зашибісь!
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06.05.2025 16:44 Ответить
це як суддям виплати збільшувати
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06.05.2025 17:03 Ответить
Навіть не довелося Єрмачині з офшорного сундука тягти - ТАКАЯ МЄЛАЧЬ , аби Смірнов мовчав ... ісчоби продєржцца - он керівництво БЕБ організукють - працесс бабло -прихода до ОПУ вазабнавіцца с нвоай сілай
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06.05.2025 16:42 Ответить
Скільки же він вкрав. Та хто вніс, мабуть діти з кишенькових. Для цього три дні мабуть не їли
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06.05.2025 16:43 Ответить
ВІН? тобто, він головніший Єрмака був в ОПУ?
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06.05.2025 16:45 Ответить
І дірочку в кордоні приготували. Ще один пасажир на Відень. Австрійська столиця скоро репне від українських грошей.
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06.05.2025 16:44 Ответить
???????????????????????????????????????????? Вас іс дас ?
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06.05.2025 16:44 Ответить
ці гроші могли б врятувати не одне життя воїнів ЗСУ, але рятують рила 5-6 "ефективних" менеджерів
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06.05.2025 16:45 Ответить
Ой це ж мабуть тепер буде ризикувати життям, продираючись через Карпати чи Тису. Бо перед такими людьми неминучо постає два варіанти: або тюрма, або фронт.

Гигиги)
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06.05.2025 16:47 Ответить
Для заступників ОПи - тільки довічно....
І для головного завгоспа - теж!!!
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06.05.2025 16:49 Ответить
давно вже запропонавано:
строк автоматично з посадою
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06.05.2025 17:05 Ответить
Де бабло взяли? Бабка пенсію отримала?
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06.05.2025 16:51 Ответить
А держава не хоче поцікавитись звіди в них ті мільйони на заставу?
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06.05.2025 16:53 Ответить
Невже аброхамія з татаровим, з листом пробіглися, по служкам прикормленим?? тищенко, хоть лимонів йому приніс, з ресторації «Велюру»??
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06.05.2025 16:56 Ответить
На кордоні, введених ПОСИЛЕНИЙ РЕЖИМ??
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06.05.2025 16:57 Ответить
А вони все стукають і стукають знизу в давно пробите ними дно.
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06.05.2025 16:59 Ответить
він такі суми за тиждень заробляв
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06.05.2025 17:00 Ответить
... ці руки ніколи нічого не крали!
... ця пика ніколи кирпичиною не отримувала!
Заместителем ОП может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками... (тьфу-тьфу-тьфу)
... и взгляд такой государственный и вопрошающий...
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06.05.2025 17:02 Ответить
для нього 18ть мільйонів як 18 гривень
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06.05.2025 17:06 Ответить
усім здається що Єрмака "ПРиділах"немає , його навіть першим у строю делегації у Чехії віськовий за полотнищем прапору заховав від преси . Тільки ніс колоритний стирчав...
А от судячи з того, як дешево отддєлался його чєлавєчєк - ЄРМАК Є !!!
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06.05.2025 17:10 Ответить


з усіх повідомлень про візит вови до Чехії - на сайтах у самій Чехії та Україні , навіть на Єрмакомарафеті - ЄРМАКА ТИПУ НЕ БУЛО ...Я знайшла єдиний кусок з відео на Чешському ТБ як гімном України спроводжують церемонію - й це шматочок фотошоп з відео з носом Єрмака на єдиному чешському сайті ... .
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06.05.2025 17:19 Ответить
Це з тих "всіх " ,що буде воювати ....
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06.05.2025 17:11 Ответить
у фермах вітаються вранці бЄЄЄЄ чи хайльхйло?
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06.05.2025 17:44 Ответить
хто вас курує тупорилі?
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06.05.2025 17:47 Ответить
бойовим генералам по 300 млн. застави і для зелених чиновників-корупціонерів по 18. відчуйте різницю. за три роки справу тихенько закриють от і вся боротьба з корупцією.
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06.05.2025 17:17 Ответить
Такого лайна при владі ще не було.
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06.05.2025 18:31 Ответить
ЦЕ ЯКИЙ ЗА НОМЕРОМ "ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖЕР",ШОСТИЙ???
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06.05.2025 18:44 Ответить
Чому не названо прізвище спонсора?Взагалі,класика жанру-підпишуть угоду і частину нажитих непосильною працею переведено буде на ЗСУ,частину до бюджету і помахай ручкою.Чому не конфіскувати при винесенні вироку і на нари щоб неповадно другим було?
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06.05.2025 19:22 Ответить
 
 