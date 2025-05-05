Экс-заместителя главы ОП Смирнова отправили под стражу. Залог - 18 млн грн, - адвокат

Экс-заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова отправили под стражу с возможностью внесения залога в 18 млн грн.

Об этом сообщила адвокат Смирнова Инна Бутенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.

Дело Смирнова

Бывшего заместителя Андрея Ермака Смирнова НАБУ и САП подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. Чтобы скрыть свое имущество, он оформил большую его часть на родного брата.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 годы чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составляла 15,7 млн грн.

28 мая Антикоррупционный суд назначил Смирнову меру пресечения в виде 10 млн грн залога.

30 мая 2024 года за бывшего заместителя руководителя Офиса президента, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен, внесли залог.

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