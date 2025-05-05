Экс-заместителя главы ОП Смирнова отправили под стражу. Залог - 18 млн грн, - адвокат
Экс-заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова отправили под стражу с возможностью внесения залога в 18 млн грн.
Об этом сообщила адвокат Смирнова Инна Бутенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.
Дело Смирнова
Бывшего заместителя Андрея Ермака Смирнова НАБУ и САП подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. Чтобы скрыть свое имущество, он оформил большую его часть на родного брата.
По данным следствия, в период с 2020 по 2022 годы чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составляла 15,7 млн грн.
28 мая Антикоррупционный суд назначил Смирнову меру пресечения в виде 10 млн грн залога.
30 мая 2024 года за бывшего заместителя руководителя Офиса президента, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен, внесли залог.
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стыдно и мерзко.
- Воры! - сказал эмир убежденно. - Все воры! Все до единого! Поверишь ли, Гуссейн Гуслия, они обкрадывают нас денно и нощно!
(Л. Соловьев, "Повесть о Ходже Насреддине")
Він же ж з пОПи.
Бугхалтери та кадровики з ДУСі, тільки встигають зараховувати-бронювати їх, бо вони ж самі не ходячі по ТЦК( може, вон уже й інвалідність прикупили, у МСЕК??), аж ось і ЧЕРГОВЕ шоу, із суддівськими…??!!
Як завжди у зелених гнид
І улюблений вид афери т. зв. слуги народи здійснили через маніпуляції з криптовалютою.
Там верхівка по списку і без винятку.
2021 рік.
"Зеленський заявив, що кожна дитина буде отримувати відсоток від користування надрами
Кошти можна буде використати на вищу освіту."