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Новости Дело экс-заместителя главы ОП Смирнова
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Экс-заместителя главы ОП Смирнова отправили под стражу. Залог - 18 млн грн, - адвокат

Дело Смирнова. Его отправили под стражу

Экс-заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова отправили под стражу с возможностью внесения залога в 18 млн грн.

Об этом сообщила адвокат Смирнова Инна Бутенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.

Дело Смирнова

Бывшего заместителя Андрея Ермака Смирнова НАБУ и САП подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. Чтобы скрыть свое имущество, он оформил большую его часть на родного брата.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 годы чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составляла 15,7 млн грн.

28 мая Антикоррупционный суд назначил Смирнову меру пресечения в виде 10 млн грн залога.

30 мая 2024 года за бывшего заместителя руководителя Офиса президента, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен, внесли залог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд назначил экс-заместителю руководителя ОП Смирнову меру пресечения в виде 10 млн грн залога

Автор: 

арест (10458) Смирнов Андрей (50)


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Топ комментарии
+8
По-моему, никто из украинцев уже не смеётся, когда читает подобные новости, просто становится

стыдно и мерзко.
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05.05.2025 11:51
+8
Хто ж його посадить ?
Він же ж з пОПи.
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05.05.2025 11:55
+7
А хто його призначав в ОП ? там взагалі були нормальні люди ( демченко ,смірнов ,арестович ,шефір ,трофімов ,шурма ,тимошенко це ті що вже звільнені) це або агенти ворога ,або невігласи і корупціонери. Ті що залишились теж багато запитань Єрмак ,Татаров ,Подоляк ,Верещук ітд.
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05.05.2025 12:04
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Правила форума Совет форумчан
По-моему, никто из украинцев уже не смеётся, когда читает подобные новости, просто становится

стыдно и мерзко.
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05.05.2025 11:51 Ответить
Такую русскую фамілію апазоріл...
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05.05.2025 11:56 Ответить
Головне вчасно злиняти, як його радник арестович. Там реальна клоака ларьочників
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05.05.2025 12:01 Ответить
Там ОПі кого не візьми - підарешт!
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05.05.2025 11:52 Ответить
під арешт- це спортивна риболовля для поділитися... Але 5-6 незамінних та обрізаних менеджеротів, розстріл заслуговують за винищення титульної нації.
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05.05.2025 12:01 Ответить
Вистава для єс та америки про боротьбу з корупцією а українцям чуток радості та надії що "вертикаль оп сипеться".Скільки вже таких "сигналів" та сподівань було але все на пшик зійшло.ОП міцно побудовано
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05.05.2025 11:52 Ответить
- Скажу еще, - продолжал Ходжа Насреддин, - что я равным образом не вижу здесь лиц, отмеченных печатью добродетели и честности.
- Воры! - сказал эмир убежденно. - Все воры! Все до единого! Поверишь ли, Гуссейн Гуслия, они обкрадывают нас денно и нощно!

(Л. Соловьев, "Повесть о Ходже Насреддине")
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05.05.2025 11:54 Ответить
Хто ж його посадить ?
Він же ж з пОПи.
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05.05.2025 11:55 Ответить
Треба берегти обличчя жОПи.
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05.05.2025 11:58 Ответить
Хочете сказати,що не с ким не ділився,наприклад з Єрмаком?
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05.05.2025 11:56 Ответить
Коли становиться екс, це як правило зразу підлягає відправлення під варту. Мабуть не делився
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05.05.2025 11:57 Ответить
Скільки ж, таких «потужних менегерів» з ОПУ, пізаробили дєньог з 2019 року разом помічниками ригоАНАЛІВ???
Бугхалтери та кадровики з ДУСі, тільки встигають зараховувати-бронювати їх, бо вони ж самі не ходячі по ТЦК( може, вон уже й інвалідність прикупили, у МСЕК??), аж ось і ЧЕРГОВЕ шоу, із суддівськими…??!!
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05.05.2025 11:58 Ответить
Есть подозрение, что наехали на него совсем по другой причине. На его должности украсть 15 миллионов и его за это под трамвай? Та это крохи в той среде. Там бабло вагонами воруют. Он чем-то другим не угодил.
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05.05.2025 12:01 Ответить
совісний зебіл значить? Чи віслюка в ОПі не хотів?
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05.05.2025 12:03 Ответить
А хто його призначав в ОП ? там взагалі були нормальні люди ( демченко ,смірнов ,арестович ,шефір ,трофімов ,шурма ,тимошенко це ті що вже звільнені) це або агенти ворога ,або невігласи і корупціонери. Ті що залишились теж багато запитань Єрмак ,Татаров ,Подоляк ,Верещук ітд.
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05.05.2025 12:04 Ответить
Нелюди!
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05.05.2025 12:11 Ответить
Коли посадять Єрмака і його корупційну шоблу ?
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05.05.2025 12:12 Ответить
Ги...Ги...поки ви читали цю новину...застава внесена налом...і він вже перетнув кордон в невідомому напрямку...
Як завжди у зелених гнид
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05.05.2025 12:15 Ответить
100%
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05.05.2025 12:23 Ответить
Амери вже тримають напоготові проект санкцій на 239 осіб із зооточення за фінансові афери.
І улюблений вид афери т. зв. слуги народи здійснили через маніпуляції з криптовалютою.
Там верхівка по списку і без винятку.
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05.05.2025 12:18 Ответить
І Зермаки успішно відкупляються від цього українськими надрами, які за обіцянкою-цяцянкою Зєлємського мали б працювати на користь українських дітей.

2021 рік.

"Зеленський заявив, що кожна дитина буде отримувати відсоток від користування надрами

Кошти можна буде використати на вищу освіту."
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05.05.2025 12:57 Ответить
Навіть за окулярамивидно знак долара та вічна ненависть до всього людського, примат,@об, твою маманю
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05.05.2025 12:27 Ответить
 
 