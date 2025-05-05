УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11676 відвідувачів онлайн
Новини Справа ексзаступника глави ОП Смирнова
2 263 26

Ексзаступника глави ОП Смирнова відправили під варту. Застава - 18 млн грн, - адвокатка

Справа Смирнова. Його відправили під варту

Ексзаступника глави Офісу Президента Андрія Смирнова відправили під варту із можливістю внесення застави у 18 млн грн.

Про це повідомила адвокатка Смирнова Інна Бутенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske.

Справа Смирнова

Колишнього заступника Андрія Єрмака Смирнова НАБУ і САП підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Щоб приховати своє майно, він оформив більшу його частину на рідного брата.

За даними слідства, у період з 2020 по 2022 роки посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.

28 травня Антикорупційний суд призначив Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави.

30 травня 2024 року за колишнього заступника керівника Офісу президента, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень, внесли заставу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд призначив ексзаступнику керівника ОП Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави

Автор: 

арешт (2526) Смирнов Андрій (62)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
По-моему, никто из украинцев уже не смеётся, когда читает подобные новости, просто становится

стыдно и мерзко.
показати весь коментар
05.05.2025 11:51
+10
Хто ж його посадить ?
Він же ж з пОПи.
показати весь коментар
05.05.2025 11:55
+10
під арешт- це спортивна риболовля для поділитися... Але 5-6 незамінних та обрізаних менеджеротів, розстріл заслуговують за винищення титульної нації.
показати весь коментар
05.05.2025 12:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По-моему, никто из украинцев уже не смеётся, когда читает подобные новости, просто становится

стыдно и мерзко.
показати весь коментар
05.05.2025 11:51 Відповісти
Такую русскую фамілію апазоріл...
показати весь коментар
05.05.2025 11:56 Відповісти
Головне вчасно злиняти, як його радник арестович. Там реальна клоака ларьочників
показати весь коментар
05.05.2025 12:01 Відповісти
Там ОПі кого не візьми - підарешт!
показати весь коментар
05.05.2025 11:52 Відповісти
під арешт- це спортивна риболовля для поділитися... Але 5-6 незамінних та обрізаних менеджеротів, розстріл заслуговують за винищення титульної нації.
показати весь коментар
05.05.2025 12:01 Відповісти
Вистава для єс та америки про боротьбу з корупцією а українцям чуток радості та надії що "вертикаль оп сипеться".Скільки вже таких "сигналів" та сподівань було але все на пшик зійшло.ОП міцно побудовано
показати весь коментар
05.05.2025 11:52 Відповісти
- Скажу еще, - продолжал Ходжа Насреддин, - что я равным образом не вижу здесь лиц, отмеченных печатью добродетели и честности.
- Воры! - сказал эмир убежденно. - Все воры! Все до единого! Поверишь ли, Гуссейн Гуслия, они обкрадывают нас денно и нощно!

(Л. Соловьев, "Повесть о Ходже Насреддине")
показати весь коментар
05.05.2025 11:54 Відповісти
Хто ж його посадить ?
Він же ж з пОПи.
показати весь коментар
05.05.2025 11:55 Відповісти
Треба берегти обличчя жОПи.
показати весь коментар
05.05.2025 11:58 Відповісти
Хочете сказати,що не с ким не ділився,наприклад з Єрмаком?
показати весь коментар
05.05.2025 11:56 Відповісти
Коли становиться екс, це як правило зразу підлягає відправлення під варту. Мабуть не делився
показати весь коментар
05.05.2025 11:57 Відповісти
Скільки ж, таких «потужних менегерів» з ОПУ, пізаробили дєньог з 2019 року разом помічниками ригоАНАЛІВ???
Бугхалтери та кадровики з ДУСі, тільки встигають зараховувати-бронювати їх, бо вони ж самі не ходячі по ТЦК( може, вон уже й інвалідність прикупили, у МСЕК??), аж ось і ЧЕРГОВЕ шоу, із суддівськими…??!!
показати весь коментар
05.05.2025 11:58 Відповісти
Есть подозрение, что наехали на него совсем по другой причине. На его должности украсть 15 миллионов и его за это под трамвай? Та это крохи в той среде. Там бабло вагонами воруют. Он чем-то другим не угодил.
показати весь коментар
05.05.2025 12:01 Відповісти
совісний зебіл значить? Чи віслюка в ОПі не хотів?
показати весь коментар
05.05.2025 12:03 Відповісти
А хто його призначав в ОП ? там взагалі були нормальні люди ( демченко ,смірнов ,арестович ,шефір ,трофімов ,шурма ,тимошенко це ті що вже звільнені) це або агенти ворога ,або невігласи і корупціонери. Ті що залишились теж багато запитань Єрмак ,Татаров ,Подоляк ,Верещук ітд.
показати весь коментар
05.05.2025 12:04 Відповісти
А які питання до тих, хто залишився? Сто відсоткова агентура!
показати весь коментар
05.05.2025 13:16 Відповісти
Нелюди!
показати весь коментар
05.05.2025 12:11 Відповісти
Коли посадять Єрмака і його корупційну шоблу ?
показати весь коментар
05.05.2025 12:12 Відповісти
Ги...Ги...поки ви читали цю новину...застава внесена налом...і він вже перетнув кордон в невідомому напрямку...
Як завжди у зелених гнид
показати весь коментар
05.05.2025 12:15 Відповісти
100%
показати весь коментар
05.05.2025 12:23 Відповісти
Амери вже тримають напоготові проект санкцій на 239 осіб із зооточення за фінансові афери.
І улюблений вид афери т. зв. слуги народи здійснили через маніпуляції з криптовалютою.
Там верхівка по списку і без винятку.
показати весь коментар
05.05.2025 12:18 Відповісти
І Зермаки успішно відкупляються від цього українськими надрами, які за обіцянкою-цяцянкою Зєлємського мали б працювати на користь українських дітей.

2021 рік.

"Зеленський заявив, що кожна дитина буде отримувати відсоток від користування надрами

Кошти можна буде використати на вищу освіту."
показати весь коментар
05.05.2025 12:57 Відповісти
Навіть за окулярамивидно знак долара та вічна ненависть до всього людського, примат,@об, твою маманю
показати весь коментар
05.05.2025 12:27 Відповісти
18 мільйонів гривень??? це чергове шоу для лохів під назвою "от бачте як ми боремося із корупцією"... Для водія з УДО, якого тримають в СІЗО по так званій "справі Порошенка" заставу просять 500 мільйонів!!!!! А для заступника офісу резедента Смирнова просять якісь смішні кошти, еквівалент 430 тис баксів та в нього напевно автівка стільки коштує на якій він свою дупу в ОП возить...
показати весь коментар
05.05.2025 13:18 Відповісти
 
 