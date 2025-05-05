Ексзаступника глави ОП Смирнова відправили під варту. Застава - 18 млн грн, - адвокатка
Ексзаступника глави Офісу Президента Андрія Смирнова відправили під варту із можливістю внесення застави у 18 млн грн.
Про це повідомила адвокатка Смирнова Інна Бутенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske.
Справа Смирнова
Колишнього заступника Андрія Єрмака Смирнова НАБУ і САП підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Щоб приховати своє майно, він оформив більшу його частину на рідного брата.
За даними слідства, у період з 2020 по 2022 роки посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.
28 травня Антикорупційний суд призначив Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави.
30 травня 2024 року за колишнього заступника керівника Офісу президента, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень, внесли заставу.
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стыдно и мерзко.
- Воры! - сказал эмир убежденно. - Все воры! Все до единого! Поверишь ли, Гуссейн Гуслия, они обкрадывают нас денно и нощно!
(Л. Соловьев, "Повесть о Ходже Насреддине")
Він же ж з пОПи.
Бугхалтери та кадровики з ДУСі, тільки встигають зараховувати-бронювати їх, бо вони ж самі не ходячі по ТЦК( може, вон уже й інвалідність прикупили, у МСЕК??), аж ось і ЧЕРГОВЕ шоу, із суддівськими…??!!
Як завжди у зелених гнид
І улюблений вид афери т. зв. слуги народи здійснили через маніпуляції з криптовалютою.
Там верхівка по списку і без винятку.
2021 рік.
"Зеленський заявив, що кожна дитина буде отримувати відсоток від користування надрами
Кошти можна буде використати на вищу освіту."