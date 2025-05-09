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Новини Суд на Насіровим Насіров мобілізувався
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Екскерівник ДФС Насіров вийшов з-під варти, за нього внесли заставу у 40 млн грн, - ЗМІ

Роман Насіров вийшов з-під варти 9 травня

Колишній керівник Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов з-під варти 9 травня. За нього внесли заставу.

Про це "Суспільному" повідомили у Вищому антикорупційному суді, передає Цензор.НЕТ.

Найближчим часом на Насірова мають надіти електронний браслет.

24 квітня ВАКС взяв під варту ексголову Державної фіскальної служби України Роман Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 млн грн.

Таким чином колегія суддів частково задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справу про відмивання найбільшого в історії України хабаря передали до суду: Серед підозрюваних – тесть Насіров

Справа ексголови ДФС Романа Насірова

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня 2022 року повідомили ексголові ДФС Роману Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.Із продовженням терміну тримання під вартою, розмір застави для нього зменшувався. Зрештою, у травні 2024 року за Насірова внесли 55 млн грн застави, після чого він вийшов із СІЗО.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.

9 квітня 2025 року обвинувачений екскерівник ДФС Насіров не прибув на засідання у ВАКС. Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду.

Згодом в ЗСУ скасували наказ про мобілізацію Насірова, розпочате службове розслідування.

Також читайте: Насіров хотів уникнути служби в зоні бойових дій, - прокурорка САП

Автор: 

застава (680) корупція (4691) ДФС (4046) Насіров Роман (986) ВАКС Антикорупційний суд (1958)


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Топ коментарі
+2
Так же Верховний Суд постановив, що мобілізація то є незворотній процес.
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09.05.2025 22:26
+2
Украв мало - посадят - стибрив багато - відкупишся - потягают ше рік - два і гуд бай Україна
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09.05.2025 22:36
+2
Ой та шо ви прискіпались? Пішли по сусідам, по знайомим та й потрохи назбирали ті нещасні 40 000 000 грн. Хіба то гроші - так, тільки кави попити...?
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09.05.2025 22:37
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Так тепер, його зеленський направить або в ДУС на кадри, або на державну посаду до Шмигаля, або до татарова чи єрмака, чи верещучки?!?! Нехай виплачує, як інвалід, за одвіяло з Феофанії і вартість операці?!?!?
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09.05.2025 22:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9F12xeuTZuE
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09.05.2025 22:36 Відповісти
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09.05.2025 22:56 Відповісти
Так же Верховний Суд постановив, що мобілізація то є незворотній процес.
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09.05.2025 22:26 Відповісти
"За нього внесли заставу."
---------
Як завжди ПОПа вніс.
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09.05.2025 22:31 Відповісти
Тобто, тепер він може з чистою совістю прийти до ТЦК для ЗАХИСТУ УКРАЇНИ, або утече за кордон, з допомогою СХЕМАТОЗУ в ОПУ🙈🙈🙈!!
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09.05.2025 22:31 Відповісти
Мабуть інвалідом став.
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09.05.2025 22:36 Відповісти
Украв мало - посадят - стибрив багато - відкупишся - потягают ше рік - два і гуд бай Україна
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09.05.2025 22:36 Відповісти
Ой та шо ви прискіпались? Пішли по сусідам, по знайомим та й потрохи назбирали ті нещасні 40 000 000 грн. Хіба то гроші - так, тільки кави попити...?
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09.05.2025 22:37 Відповісти
Все по плану....лікування за кордоном...орден за політичні переслідування від наступної влади....
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09.05.2025 22:37 Відповісти
Вкрав на мільярд, вніс залог на 40 мільйонів... Ця країна не має майбутнього...!!!
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09.05.2025 22:37 Відповісти
Люди ви смішні... Татаров не сидить і цей не сяде. Просто трохи поділиться з Татаровим, а відповідно Зеленським.
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09.05.2025 22:38 Відповісти
Скоро где-то появится новая послица в клеточку.
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09.05.2025 22:39 Відповісти
Сейчас на фронт рванёт. Он же просился.. Горячий восточный парень..
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09.05.2025 22:41 Відповісти
Насіров на закон...
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09.05.2025 22:51 Відповісти
Хай продасть з аукціона своє знамените одіяло в клітинку, от і відіб'є 40 мільйонів...
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09.05.2025 23:11 Відповісти
 
 