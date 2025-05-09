Екскерівник ДФС Насіров вийшов з-під варти, за нього внесли заставу у 40 млн грн, - ЗМІ

Колишній керівник Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов з-під варти 9 травня. За нього внесли заставу.

Про це "Суспільному" повідомили у Вищому антикорупційному суді, передає Цензор.НЕТ.

Найближчим часом на Насірова мають надіти електронний браслет.

24 квітня ВАКС взяв під варту ексголову Державної фіскальної служби України Роман Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 млн грн.

Таким чином колегія суддів частково задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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Справа ексголови ДФС Романа Насірова

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня 2022 року повідомили ексголові ДФС Роману Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.Із продовженням терміну тримання під вартою, розмір застави для нього зменшувався. Зрештою, у травні 2024 року за Насірова внесли 55 млн грн застави, після чого він вийшов із СІЗО.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.

9 квітня 2025 року обвинувачений екскерівник ДФС Насіров не прибув на засідання у ВАКС. Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду.

Згодом в ЗСУ скасували наказ про мобілізацію Насірова, розпочате службове розслідування.

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