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Новости Суд над Насировым Насиров мобилизовался
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Экс-глава ГФС Насиров вышел из-под стражи, за него внесли залог в 40 млн грн, - СМИ

Роман Насиров вышел из-под стражи 9 мая

Бывший руководитель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел из-под стражи 9 мая. За него внесли залог.

Об этом "Суспільному" сообщили в Высшем антикоррупционном суде, передает Цензор.НЕТ.

В ближайшее время на Насирова должны надеть электронный браслет.

24 апреля ВАКС взял под стражу экс-главу Государственной фискальной службы Украины Роман Насирова и увеличил для него размер залога с 27 до 40 млн грн.

Таким образом коллегия судей частично удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело об отмывании крупнейшей в истории Украины взятки передали в суд: Среди подозреваемых - тесть Насирова

Дело экс-главы ГФС Романа Насирова

Напомним, сотрудники НАБУ и САП 17 октября 2022 года сообщили экс-главе ГФС Роману Насирову и его бывшему советнику о подозрении в получении $5,5 млн и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга Олега Бахматюка. На момент преступления эта сумма составляла эквивалент 722 млн грн.

По версии следствия, за эти средства Насиров помог компаниям Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС. В то время как другие компании, имея аналогичные основания для возмещения, не получали его длительное время.

Тогда же Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для Насирова в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 523 млн грн.С продлением срока содержания под стражей, размер залога для него уменьшался. В конце концов, в мае 2024 года за Насирова внесли 55 млн грн залога, после чего он вышел из СИЗО.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка по этому делу, он сейчас скрывается в Австрии.

9 апреля 2025 года обвиняемый экс-руководитель ГФС Насиров не прибыл на заседание в ВАКС. Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд.

Впоследствии в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова, начато служебное расследование.

Также читайте: Насиров хотел избежать службы в зоне боевых действий, - прокурор САП

Автор: 

залог (517) коррупция (8565) ГФС (3599) Насиров Роман (763) Антикоррупционный суд (1211)


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Топ комментарии
+2
Украв мало - посадят - стибрив багато - відкупишся - потягают ше рік - два і гуд бай Україна
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09.05.2025 22:36
+2
Ой та шо ви прискіпались? Пішли по сусідам, по знайомим та й потрохи назбирали ті нещасні 40 000 000 грн. Хіба то гроші - так, тільки кави попити...?
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09.05.2025 22:37
+1
Так тепер, його зеленський направить або в ДУС на кадри, або на державну посаду до Шмигаля, або до татарова чи єрмака, чи верещучки?!?! Нехай виплачує, як інвалід, за одвіяло з Феофанії і вартість операці?!?!?
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09.05.2025 22:25
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Правила форума Совет форумчан
Так тепер, його зеленський направить або в ДУС на кадри, або на державну посаду до Шмигаля, або до татарова чи єрмака, чи верещучки?!?! Нехай виплачує, як інвалід, за одвіяло з Феофанії і вартість операці?!?!?
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09.05.2025 22:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9F12xeuTZuE
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09.05.2025 22:36 Ответить
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09.05.2025 22:56 Ответить
Так же Верховний Суд постановив, що мобілізація то є незворотній процес.
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09.05.2025 22:26 Ответить
"За нього внесли заставу."
---------
Як завжди ПОПа вніс.
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09.05.2025 22:31 Ответить
Тобто, тепер він може з чистою совістю прийти до ТЦК для ЗАХИСТУ УКРАЇНИ, або утече за кордон, з допомогою СХЕМАТОЗУ в ОПУ🙈🙈🙈!!
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09.05.2025 22:31 Ответить
Мабуть інвалідом став.
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09.05.2025 22:36 Ответить
Украв мало - посадят - стибрив багато - відкупишся - потягают ше рік - два і гуд бай Україна
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09.05.2025 22:36 Ответить
Ой та шо ви прискіпались? Пішли по сусідам, по знайомим та й потрохи назбирали ті нещасні 40 000 000 грн. Хіба то гроші - так, тільки кави попити...?
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09.05.2025 22:37 Ответить
Все по плану....лікування за кордоном...орден за політичні переслідування від наступної влади....
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09.05.2025 22:37 Ответить
Вкрав на мільярд, вніс залог на 40 мільйонів... Ця країна не має майбутнього...!!!
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09.05.2025 22:37 Ответить
Люди ви смішні... Татаров не сидить і цей не сяде. Просто трохи поділиться з Татаровим, а відповідно Зеленським.
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09.05.2025 22:38 Ответить
Скоро где-то появится новая послица в клеточку.
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09.05.2025 22:39 Ответить
Сейчас на фронт рванёт. Он же просился.. Горячий восточный парень..
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09.05.2025 22:41 Ответить
Насіров на закон...
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09.05.2025 22:51 Ответить
Хай продасть з аукціона своє знамените одіяло в клітинку, от і відіб'є 40 мільйонів...
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09.05.2025 23:11 Ответить
 
 