Экс-глава ГФС Насиров вышел из-под стражи, за него внесли залог в 40 млн грн, - СМИ

Бывший руководитель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел из-под стражи 9 мая. За него внесли залог.

Об этом "Суспільному" сообщили в Высшем антикоррупционном суде, передает Цензор.НЕТ.

В ближайшее время на Насирова должны надеть электронный браслет.

24 апреля ВАКС взял под стражу экс-главу Государственной фискальной службы Украины Роман Насирова и увеличил для него размер залога с 27 до 40 млн грн.

Таким образом коллегия судей частично удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело об отмывании крупнейшей в истории Украины взятки передали в суд: Среди подозреваемых - тесть Насирова

Дело экс-главы ГФС Романа Насирова

Напомним, сотрудники НАБУ и САП 17 октября 2022 года сообщили экс-главе ГФС Роману Насирову и его бывшему советнику о подозрении в получении $5,5 млн и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга Олега Бахматюка. На момент преступления эта сумма составляла эквивалент 722 млн грн.

По версии следствия, за эти средства Насиров помог компаниям Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС. В то время как другие компании, имея аналогичные основания для возмещения, не получали его длительное время.

Тогда же Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для Насирова в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 523 млн грн.С продлением срока содержания под стражей, размер залога для него уменьшался. В конце концов, в мае 2024 года за Насирова внесли 55 млн грн залога, после чего он вышел из СИЗО.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка по этому делу, он сейчас скрывается в Австрии.

9 апреля 2025 года обвиняемый экс-руководитель ГФС Насиров не прибыл на заседание в ВАКС. Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд.

Впоследствии в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова, начато служебное расследование.

Также читайте: Насиров хотел избежать службы в зоне боевых действий, - прокурор САП