Ворог атакував автомобіль з гуманітарною допомогою на Херсонщині, поранено водія

Російський дрон атакував цивільне авто

Ввечері 14 травня 2025 року росіяни атакували дроном автівку, котра везла гуманітарну допомогу у Бериславському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.

Як зазначається, атака сталася близько 21:50.

Внаслідок скидання вибухівки постраждав 48-річний водій. Його госпіталізовано.

Нагадаємо, у Бериславі на Херсонщині 68-річна місцева жителька наступила на російську міну типу "пелюстка".

Зеля, паскуда ти недороблена, де наша "армія дронів"? Де зброя від польської прокладки? Чмо гундосне, тільки 3,14.дить і 3,14 дить, лише наголоси змінюються.
