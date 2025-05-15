Ворог атакував автомобіль з гуманітарною допомогою на Херсонщині, поранено водія
Ввечері 14 травня 2025 року росіяни атакували дроном автівку, котра везла гуманітарну допомогу у Бериславському районі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.
Як зазначається, атака сталася близько 21:50.
Внаслідок скидання вибухівки постраждав 48-річний водій. Його госпіталізовано.
Нагадаємо, у Бериславі на Херсонщині 68-річна місцева жителька наступила на російську міну типу "пелюстка".
