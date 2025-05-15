Враг атаковал автомобиль с гуманитарной помощью в Херсонской области, ранен водитель
Вечером 14 мая 2025 года россияне атаковали дроном машину, которая везла гуманитарную помощь в Бериславском районе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области.
Как отмечается, атака произошла около 21:50.
В результате сбрасывания взрывчатки пострадал 48-летний водитель. Он был госпитализирован.
Напомним, в Бериславе на Херсонщине 68-летняя местная жительница наступила на российскую мину типа "лепесток".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Центр 820 #589399
показать весь комментарий15.05.2025 09:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль