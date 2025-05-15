РУС
Новости обстрелы Херсонщины
361 1

Враг атаковал автомобиль с гуманитарной помощью в Херсонской области, ранен водитель

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль

Вечером 14 мая 2025 года россияне атаковали дроном машину, которая везла гуманитарную помощь в Бериславском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области.

Как отмечается, атака произошла около 21:50.

В результате сбрасывания взрывчатки пострадал 48-летний водитель. Он был госпитализирован.

Напомним, в Бериславе на Херсонщине 68-летняя местная жительница наступила на российскую мину типа "лепесток".

Автор: 

обстрел (29084) Херсонская область (5120) Бериславский район (120)
Зеля, паскуда ти недороблена, де наша "армія дронів"? Де зброя від польської прокладки? Чмо гундосне, тільки 3,14.дить і 3,14 дить, лише наголоси змінюються.
15.05.2025 09:13 Ответить
 
 