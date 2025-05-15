Враг атаковал автомобиль с гуманитарной помощью в Херсонской области, ранен водитель

Вечером 14 мая 2025 года россияне атаковали дроном машину, которая везла гуманитарную помощь в Бериславском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области.

Как отмечается, атака произошла около 21:50.

В результате сбрасывания взрывчатки пострадал 48-летний водитель. Он был госпитализирован.

Напомним, в Бериславе на Херсонщине 68-летняя местная жительница наступила на российскую мину типа "лепесток".

