Окупанти "засудили" полоненого австралійського добровольця ЗСУ Оскара Дженкінса до 13 років в’язниці, - ЗМІ

"Суд" у тимчасово окупованому Росією Луганську "засудив" до 13 років колонії суворого режиму громадянина Австралії Оскара Дженкінса, який воював на боці України і потрапив у полон.

Про це повідомляє "Настоящее Время"

Росіяни засудили австралійця у справі про "найманство". Окупанти стверджують, що в лютому 2024 року Дженкінс прибув із Мельбурна в Україну з метою участі в бойових діях. У Тернополі він уклав контракт із Міноборони України, після чого його направили в селище Щурове Краматорського району Донецької області.

Як стверджують у представники "прокуратури", підконтрольної угрупованню терористів "ЛНР", у період із березня до грудня 2024 року Дженкінс "брав участь у бойових діях проти російських військовослужбовців, за що щомісяця отримував винагороду в розмірі від 600 до 800 тисяч рублів".

Що відомо про громадянина Австралії Оскара Дженкінса?

Вчитель з Мельбурна Дженкінс служив разом зі Збройними Силами України.

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ розповіли, що Дженкінс підписав контракт на службу в Збройних силах України 4 квітня 2024 року. Під час виконання бойового завдання біля Миколаївки на Луганщині 16 грудня 2024 року він зник безвісти. Того ж дня його ім’я внесли у списки бійців, які перебувають у російському полоні.

У січні 2025 року телеканал 7 News повідомив, що австралійця, ймовірно, вбили в російському полоні. Через цю інформацію Австралія викликала посла РФ.

Згодом проєкт "Слідство.Інфо" верифікував, що відео з тілом нібито полоненого австралійця виявилося записом чотирирічної давнини з Нагірного Карабаху.

Наприкінці січня 2025 року уряд Австралії отримав від Росії інформацію про те, що австралійський доброволець Оскар Дженкінс, який воював на боці України й нібито був страчений росіянами, може бути живим і перебувати в російському полоні.

