Новости РФ судит австралийского добровольца ВСУ Дженкинса
Оккупанты "приговорили" пленного австралийского добровольца ВСУ Оскара Дженкинса к 13 годам тюрьмы, - СМИ

Оккупанты судят Оскара Дженкинса

"Суд" во временно оккупированном Россией Луганске "приговорил" к 13 годам колонии строгого режима гражданина Австралии Оскара Дженкинса, который воевал на стороне Украины и попал в плен.

Об этом сообщает "Настоящее Время", информирует Цензор.НЕТ.

Россияне осудили австралийца по делу о "наемничестве". Оккупанты утверждают, что в феврале 2024 года Дженкинс прибыл из Мельбурна в Украину с целью участия в боевых действиях. В Тернополе он заключил контракт с Минобороны Украины, после чего был направлен в поселок Щурово Краматорского района Донецкой области.

Как утверждают представители "прокуратуры", подконтрольной группировке террористов "ЛНР", в период с марта по декабрь 2024 года Дженкинс "участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих, за что ежемесячно получал вознаграждение в размере от 600 до 800 тысяч рублей".

Читайте также: Волонтер из Австралии погиб возле Изюма на Харьковщине

Что известно о гражданине Австралии Оскаре Дженкинсе?

Учитель из Мельбурна Дженкинс служил вместе с Вооруженными силами Украины.

В командовании Сухопутных войск ВСУ рассказали, что Дженкинс подписал контракт на службу в Вооруженных силах Украины 4 апреля 2024 года. Во время выполнения боевого задания возле Николаевки на Луганщине 16 декабря 2024 года он пропал без вести. В тот же день его имя внесли в списки бойцов, находящихся в российском плену.

В январе 2025 года телеканал 7 News сообщил, что австралийца, вероятно, убили в российском плену. Из-за этой информации Австралия вызвала посла РФ.

Впоследствии проект "Слідство.Інфо" верифицировал, что видео с телом якобы пленного австралийца оказалось записью четырехлетней давности из Нагорного Карабаха.

В конце января 2025 года правительство Австралии получило от России информацию о том, что австралийский доброволец Оскар Дженкинс, который воевал на стороне Украины и якобы был казнен россиянами, может быть жив и находиться в российском плену.

Читайте также: РФ хочет судить пленного австралийца Оскара Дженкинса, который воевал в составе ВСУ, Украина надеется его обменять, - СМИ

Австралия (442) плен (2684) россия (96929) добровольцы (1201)
Напевно в Австралії мешкають якийсь родичи впливових кацапів , або їздять туди, як туристи .
Тобто -треба взяти таку кацапську худобу і звинуватити її в усіх гріхах, ну і обміняти,. на свого громадянина
16.05.2025 22:37 Ответить
А на скільки засудили корейців,узбеків інших найомників параші,які попали в полон
16.05.2025 22:39 Ответить
Пощастило, але ж могли легко обнулити.
16.05.2025 23:43 Ответить
Как это по русски .....
Показательный суд,признание во всех грехах,утаить,обмануть .
И что это за страна с такими подлыми людьми...?
Она наверное помечена самим дьяволом .
Но вечно такое продолжаться не может,будет жестокий конец,и старая плесень будет уничтожена!🤮
17.05.2025 06:50 Ответить
 
 