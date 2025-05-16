Оккупанты "приговорили" пленного австралийского добровольца ВСУ Оскара Дженкинса к 13 годам тюрьмы, - СМИ

"Суд" во временно оккупированном Россией Луганске "приговорил" к 13 годам колонии строгого режима гражданина Австралии Оскара Дженкинса, который воевал на стороне Украины и попал в плен.

Россияне осудили австралийца по делу о "наемничестве". Оккупанты утверждают, что в феврале 2024 года Дженкинс прибыл из Мельбурна в Украину с целью участия в боевых действиях. В Тернополе он заключил контракт с Минобороны Украины, после чего был направлен в поселок Щурово Краматорского района Донецкой области.

Как утверждают представители "прокуратуры", подконтрольной группировке террористов "ЛНР", в период с марта по декабрь 2024 года Дженкинс "участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих, за что ежемесячно получал вознаграждение в размере от 600 до 800 тысяч рублей".

Что известно о гражданине Австралии Оскаре Дженкинсе?

Учитель из Мельбурна Дженкинс служил вместе с Вооруженными силами Украины.

В командовании Сухопутных войск ВСУ рассказали, что Дженкинс подписал контракт на службу в Вооруженных силах Украины 4 апреля 2024 года. Во время выполнения боевого задания возле Николаевки на Луганщине 16 декабря 2024 года он пропал без вести. В тот же день его имя внесли в списки бойцов, находящихся в российском плену.

В январе 2025 года телеканал 7 News сообщил, что австралийца, вероятно, убили в российском плену. Из-за этой информации Австралия вызвала посла РФ.

Впоследствии проект "Слідство.Інфо" верифицировал, что видео с телом якобы пленного австралийца оказалось записью четырехлетней давности из Нагорного Карабаха.

В конце января 2025 года правительство Австралии получило от России информацию о том, что австралийский доброволец Оскар Дженкинс, который воевал на стороне Украины и якобы был казнен россиянами, может быть жив и находиться в российском плену.

