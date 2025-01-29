РФ сообщила Австралии, что якобы казненный россиянами доброволец Дженкинс может быть живым

Правительство Австралии получило от России информацию о том, что австралийский доброволец Оскар Дженкинс, который воевал на стороне Украины и якобы был казнен россиянами, может быть жив и находиться в российском плену

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АВС news, об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.

В то же время отмечается, что правительство Австралии ищет подтверждение этой информации.

"Я не хочу подтверждать, что это так, но, конечно, это заявление российских властей нашему департаменту. Мы получили эту информацию через министерство иностранных дел и торговли, но мы ищем подтверждение", - заявил премьер.

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Что известно о гражданине Австралии Оскаре Дженкинсе?

Учитель из Мельбурна Дженкинс служил вместе с Вооруженными Силами Украины. Он был захвачен российскими солдатами в плен в прошлом году.

На видео, снятом в то время, видно, как он, одетый в военную форму, разговаривает на английском и украинском языках, подтверждает свое имя и национальность, и его спрашивают, не является ли он наемником. Посольство Украины в Австралии утверждает, что Дженкинс был зачислен в Силы обороны страны.

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Реакция правительства Австралии на сообщение о казни гражданина

Поздно вечером во вторник, 14 января, правительство Австралии заявило, что "проводит срочное расследование в связи с сообщениями о смерти Оскара Дженкинса" после того, как телеканал 7 News сообщил о его гибели в российском плену.

Албанезе сказал, что правительство все еще ищет информацию и определит свою реакцию, как только будет иметь больше фактов.

Лидеры коалиции Саймон Бирмингем и Суссан Лей также призвали выслать посла России из Канберры, если эти сообщения окажутся правдивыми.

"Если с Оскаром Дженкинсом жестоко обращаются, если его на самом деле убили, это неприемлемо. Это военное преступление, и Энтони Албанезе и его правительство должны немедленно разобраться в этом вопросе", - подчеркнула заместитель лидера оппозиции Суссан Лей.