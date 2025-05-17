УКР
Новини РФ судить австралійського добровольця ЗСУ Дженкінса
МЗС Австралії відреагувало на засудження австралійського добровольця ЗСУ Оскара Дженкінса: шоковані фіктивним судовим процесом

Пенні Вонг відреагувала на засудження Росією австралійця Оскара Дженкінса

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг відреагувала на засудження Росією австралійського громадянина Оскара Дженкінса до 13 років ув’язнення за участь у бойових діях на боці українських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Вонг заявила, що уряд країни "приголомшений фіктивним судом та 13-річним вироком", винесеним 33-річному Дженкінсу.

"Як повноцінний військовослужбовець регулярних Збройних сил України, Дженкінс є військовополоненим. Уряд Австралії ясно дав зрозуміти Росії, що йому має бути надано захист, який надається йому як військовополоненому. Росія зобов'язана поводитися з ним відповідно до міжнародного гуманітарного права, включаючи гуманне звернення", – заявила Вонг.

За її словами, уряд Австралії працюватиме з Україною та Міжнародним комітетом Червоного Хреста, щоб домогтися звільнення Дженкінса.

Нагадаємо, "суд" у тимчасово окупованому Росією Луганську "засудив" до 13 років колонії суворого режиму громадянина Австралії Оскара Дженкінса, який воював на боці України і потрапив у полон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волонтер з Австралії загинув біля Ізюму на Харківщині

Що відомо про громадянина Австралії Оскара Дженкінса?

Вчитель з Мельбурна Дженкінс служив разом зі Збройними Силами України.

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ розповіли, що Дженкінс підписав контракт на службу в Збройних силах України 4 квітня 2024 року. Під час виконання бойового завдання біля Миколаївки на Луганщині 16 грудня 2024 року він зник безвісти. Того ж дня його ім’я внесли у списки бійців, які перебувають у російському полоні.

У січні 2025 року телеканал 7 News повідомив, що австралійця, ймовірно, вбили в російському полоні. Через цю інформацію Австралія викликала посла РФ.

Згодом проєкт "Слідство.Інфо" верифікував, що відео з тілом нібито полоненого австралійця виявилося записом чотирирічної давнини з Нагірного Карабаху.

Наприкінці січня 2025 року уряд Австралії отримав від Росії інформацію про те, що австралійський доброволець Оскар Дженкінс, який воював на боці України й нібито був страчений росіянами, може бути живим і перебувати в російському полоні.

Австралія (442) росія (67301) суд (11819) добровольці (953)
Треба бути менш шокованими а більш 3,14..ть московитов та інше гівно людства з тавром "росиянин" всім чім тілько можливо і де тільки вони вспливут зі своєй Параші. .
17.05.2025 10:11 Відповісти
У Австралії повно "расейских патриатических арганизаций"... В основному, "кізячки"... Бони вже там так "бикують", що спокійно можна взять якогось їх "функціонера", і запроторить за грати, за расизм, ксенофобію та пропаганду війни... А потім обмінять на свого хлопця...
17.05.2025 10:12 Відповісти
нема на кацапії ніякого суда,
це все персонажі видумані...
17.05.2025 10:12 Відповісти
Відповідно буде чи тільки глибока занепокоєність ?
17.05.2025 10:30 Відповісти
А ми шоковані, що замість того щоб передати Україні списані гвинтокрили, Австралія відправила їх на брухт.
17.05.2025 10:31 Відповісти
в Австралії повно русских казачков, хапайте їх та міняйте. но нет, ми не такіііі
17.05.2025 10:45 Відповісти
 
 