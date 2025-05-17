МЗС Австралії відреагувало на засудження австралійського добровольця ЗСУ Оскара Дженкінса: шоковані фіктивним судовим процесом

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг відреагувала на засудження Росією австралійського громадянина Оскара Дженкінса до 13 років ув’язнення за участь у бойових діях на боці українських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Вонг заявила, що уряд країни "приголомшений фіктивним судом та 13-річним вироком", винесеним 33-річному Дженкінсу.

"Як повноцінний військовослужбовець регулярних Збройних сил України, Дженкінс є військовополоненим. Уряд Австралії ясно дав зрозуміти Росії, що йому має бути надано захист, який надається йому як військовополоненому. Росія зобов'язана поводитися з ним відповідно до міжнародного гуманітарного права, включаючи гуманне звернення", – заявила Вонг.

За її словами, уряд Австралії працюватиме з Україною та Міжнародним комітетом Червоного Хреста, щоб домогтися звільнення Дженкінса.

Нагадаємо, "суд" у тимчасово окупованому Росією Луганську "засудив" до 13 років колонії суворого режиму громадянина Австралії Оскара Дженкінса, який воював на боці України і потрапив у полон.

Що відомо про громадянина Австралії Оскара Дженкінса?

Вчитель з Мельбурна Дженкінс служив разом зі Збройними Силами України.

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ розповіли, що Дженкінс підписав контракт на службу в Збройних силах України 4 квітня 2024 року. Під час виконання бойового завдання біля Миколаївки на Луганщині 16 грудня 2024 року він зник безвісти. Того ж дня його ім’я внесли у списки бійців, які перебувають у російському полоні.

У січні 2025 року телеканал 7 News повідомив, що австралійця, ймовірно, вбили в російському полоні. Через цю інформацію Австралія викликала посла РФ.

Згодом проєкт "Слідство.Інфо" верифікував, що відео з тілом нібито полоненого австралійця виявилося записом чотирирічної давнини з Нагірного Карабаху.

Наприкінці січня 2025 року уряд Австралії отримав від Росії інформацію про те, що австралійський доброволець Оскар Дженкінс, який воював на боці України й нібито був страчений росіянами, може бути живим і перебувати в російському полоні.