МИД Австралии отреагировал на осуждение австралийского добровольца ВСУ Оскара Дженкинса: шокированы фиктивным судебным процессом

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг отреагировала на осуждение Россией австралийского гражданина Оскара Дженкинса к 13 годам заключения за участие в боевых действиях на стороне украинских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Вонг заявила, что правительство страны "потрясено фиктивным судом и 13-летним приговором", вынесенным 33-летнему Дженкинсу.

"Как полноценный военнослужащий регулярных Вооруженных сил Украины, Дженкинс является военнопленным. Правительство Австралии ясно дало понять России, что ему должна быть предоставлена защита, которая предоставляется ему как военнопленному. Россия обязана обращаться с ним в соответствии с международным гуманитарным правом, включая гуманное обращение", - заявила Вонг.

По ее словам, правительство Австралии будет работать с Украиной и Международным комитетом Красного Креста, чтобы добиться освобождения Дженкинса.

Напомним, "суд" во временно оккупированном Россией Луганске "приговорил" к 13 годам колонии строгого режима гражданина Австралии Оскара Дженкинса, который воевал на стороне Украины и попал в плен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтер из Австралии погиб возле Изюма на Харьковщине

Что известно о гражданине Австралии Оскаре Дженкинсе?

Учитель из Мельбурна Дженкинс служил вместе с Вооруженными Силами Украины.

В командовании Сухопутных войск ВСУ рассказали, что Дженкинс подписал контракт на службу в Вооруженных силах Украины 4 апреля 2024 года. Во время выполнения боевого задания возле Николаевки на Луганщине 16 декабря 2024 года он пропал без вести. В тот же день его имя внесли в списки бойцов, находящихся в российском плену.

В январе 2025 года телеканал 7 News сообщил, что австралийца, вероятно, убили в российском плену. Из-за этой информации Австралия вызвала посла РФ.

Впоследствии проект "Слідство.Інфо" верифицировал, что видео с телом якобы пленного австралийца оказалось записью четырехлетней давности из Нагорного Карабаха.

В конце января 2025 года правительство Австралии получило от России информацию о том, что австралийский доброволец Оскар Дженкинс, который воевал на стороне Украины и якобы был казнен россиянами, может быть жив и находиться в российском плену.