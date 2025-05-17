УКР
Атака на Одещину 16 травня: у лікарні померла 55-річна жінка

Наслідки атаки шахедів на Одещину 16 травня 2025 року

Вночі 16 травня окупанти вдарили по Одеському та Білгород-Дністровському районах. Одна з постраждалих дістала тяжких поранень, за її життя боролися лікарі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

"На жаль, сьогодні у лікарні померла 55-річна жінка, яка дістала важкі поранення внаслідок ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки постраждали ще дві людини.  Один чоловік, після отримання медичної допомоги, продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості.

Путлер хоче миру...☹️😭
17.05.2025 13:53 Відповісти
А Трамп, з Адміністрації Білого Дому, у такому випадку убивства Українців, вважають, що це ПОМИЛКА…. І фсьо ??
17.05.2025 16:11 Відповісти
17.05.2025 16:22 Відповісти
 
 