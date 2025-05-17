Атака на Одещину 16 травня: у лікарні померла 55-річна жінка

Вночі 16 травня окупанти вдарили по Одеському та Білгород-Дністровському районах. Одна з постраждалих дістала тяжких поранень, за її життя боролися лікарі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

"На жаль, сьогодні у лікарні померла 55-річна жінка, яка дістала важкі поранення внаслідок ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки постраждали ще дві людини. Один чоловік, після отримання медичної допомоги, продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по автобусу в Білопіллі одразу після переговорів розкриває справжні наміри Кремля, - МЗС Польщі