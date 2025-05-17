РУС
Атака на Одесщину 16 мая: в больнице умерла 55-летняя женщина

Последствия атаки шахидов на Одесскую область 16 мая 2025 года

Ночью 16 мая оккупанты ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. Одна из пострадавших получила тяжелые ранения, за ее жизнь боролись врачи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

"К сожалению, сегодня в больнице умерла 55-летняя женщина, получившая тяжелые ранения в результате вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате российской атаки пострадали еще два человека. Один человек, после получения медицинской помощи, продолжает лечение амбулаторно, еще один раненый находится в состоянии средней тяжести.

Также читайте: В атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста, - глава Белопольской громады Зарко

Путлер хоче миру...☹️😭
17.05.2025 13:53 Ответить
А Трамп, з Адміністрації Білого Дому, у такому випадку убивства Українців, вважають, що це ПОМИЛКА…. І фсьо ??
17.05.2025 16:11 Ответить
17.05.2025 16:22 Ответить
 
 