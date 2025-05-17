Атака на Одесщину 16 мая: в больнице умерла 55-летняя женщина
Ночью 16 мая оккупанты ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. Одна из пострадавших получила тяжелые ранения, за ее жизнь боролись врачи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
"К сожалению, сегодня в больнице умерла 55-летняя женщина, получившая тяжелые ранения в результате вражеской атаки", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате российской атаки пострадали еще два человека. Один человек, после получения медицинской помощи, продолжает лечение амбулаторно, еще один раненый находится в состоянии средней тяжести.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alex K #531926
показать весь комментарий17.05.2025 13:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий17.05.2025 16:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий17.05.2025 16:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль